Спецпроекты

X5 Retail Group и НИУ ВШЭ запустили совместную образовательную программу

Бизнес Кадры Ритейл Розница

X5 Retail Group и Высшая школа бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере образования. Первым этапом реализации соглашения стала совместная прикладная программа «Инновации в ритейле» для студентов НИУ ВШЭ и других вузов.

Авторы образовательной программы подчеркивают, что она полностью является совместным продуктом ВШЭ и Х5 – от дизайна до реализации. Помимо занятий в аудиториях, студенты будут развивать свои практические навыки, находясь в постоянном диалоге с непосредственными клиентами – представителями ритейл-индустрии.

«Мы придерживаемся концепции life-long study, поэтому запуск программы дополнительного образования с Х5 Retail Group является для нас закономерным шагом. А прикладной характер программы, уверен, увеличит количество студенческих стартапов и позволит продолжать держать лидерство по этому показателю. Этому безусловно будет способствовать интерактивное обучение. Мы придерживаемся мысли, что инновации создаются в поле, поэтому предлагаем нашим студентам не только получить теоретические знания от специалистов рынка, но и применить их сразу после выпуска на работе, в том числе в X5 Retail Group» – пояснил Павел Волощук, директор лаборатории дизайн-мышления ВШБ НИУ ВШЭ.

Программа «Инновации в ритейле» рассчитана на 48 слушателей в одном потоке, всего в течение года обучение пройдут порядка 100 человек. Отбор на программу будет проходить на конкурсной основе, а лучшие десять претендентов получат гранты на обучение от X5 Retail Group.

Преподавателями программы станут представители Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, практики и специалисты по инновациям Х5 Retail Group, торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», а также ведущих российских и мировых компаний (ФРИИ, Plug&Play и других). Длительность программы – 3 месяца. Она включает очные и онлайн-занятия, контент, доступный в формате 24/7, домашние задания и работу в проектных командах. Результатом обучения будет создание проектной командой концепции инновационного продукта или сервиса, которые могут быть внедрены на инфраструктуре Х5.

«Мы все знаем истории крупных технологичных компаний, которые были запущены студентами ведущих бизнес-школах в момент обучения. И мы верим, что вместе с НИУ ВШЭ мы создадим собственный акселератор и воспитаем молодых ребят, которые будут активно развивать нашу отрасль в будущем. В этом смысле очень важно видеть работу бизнеса, слышать истории предпринимателей. Поэтому в рамках нашей совместной программы мы организуем ряд мероприятий, которые познакомят студентов с рынком и позволят научиться у лучших из лучших» – рассказал Иван Мельник, директор по инновациям Х5 Retail Group.

Advertisement


Другие материалы рубрики

Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов

В России катастрофический дефицит ИТ-специалистов. Работодатели «вынуждены платить им больше»

Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона»

Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС

При загадочных обстоятельствах погиб основатель «Караван-телекома» и криптобиржи Garantex

Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM

Лучшие бритвы до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Техноблог

Как почистить кэш в мессенджерах на смартфоне

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Показать еще

Наука

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам