X5 Retail Group и НИУ ВШЭ запустили совместную образовательную программу

X5 Retail Group и Высшая школа бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере образования. Первым этапом реализации соглашения стала совместная прикладная программа «Инновации в ритейле» для студентов НИУ ВШЭ и других вузов.

Авторы образовательной программы подчеркивают, что она полностью является совместным продуктом ВШЭ и Х5 – от дизайна до реализации. Помимо занятий в аудиториях, студенты будут развивать свои практические навыки, находясь в постоянном диалоге с непосредственными клиентами – представителями ритейл-индустрии.

«Мы придерживаемся концепции life-long study, поэтому запуск программы дополнительного образования с Х5 Retail Group является для нас закономерным шагом. А прикладной характер программы, уверен, увеличит количество студенческих стартапов и позволит продолжать держать лидерство по этому показателю. Этому безусловно будет способствовать интерактивное обучение. Мы придерживаемся мысли, что инновации создаются в поле, поэтому предлагаем нашим студентам не только получить теоретические знания от специалистов рынка, но и применить их сразу после выпуска на работе, в том числе в X5 Retail Group» – пояснил Павел Волощук, директор лаборатории дизайн-мышления ВШБ НИУ ВШЭ.

Программа «Инновации в ритейле» рассчитана на 48 слушателей в одном потоке, всего в течение года обучение пройдут порядка 100 человек. Отбор на программу будет проходить на конкурсной основе, а лучшие десять претендентов получат гранты на обучение от X5 Retail Group.

Преподавателями программы станут представители Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, практики и специалисты по инновациям Х5 Retail Group, торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», а также ведущих российских и мировых компаний (ФРИИ, Plug&Play и других). Длительность программы – 3 месяца. Она включает очные и онлайн-занятия, контент, доступный в формате 24/7, домашние задания и работу в проектных командах. Результатом обучения будет создание проектной командой концепции инновационного продукта или сервиса, которые могут быть внедрены на инфраструктуре Х5.

«Мы все знаем истории крупных технологичных компаний, которые были запущены студентами ведущих бизнес-школах в момент обучения. И мы верим, что вместе с НИУ ВШЭ мы создадим собственный акселератор и воспитаем молодых ребят, которые будут активно развивать нашу отрасль в будущем. В этом смысле очень важно видеть работу бизнеса, слышать истории предпринимателей. Поэтому в рамках нашей совместной программы мы организуем ряд мероприятий, которые познакомят студентов с рынком и позволят научиться у лучших из лучших» – рассказал Иван Мельник, директор по инновациям Х5 Retail Group.