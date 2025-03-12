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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170401
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Блинов Артем


12.03.2025 «Самолет» реализовал пилотный проект по внедрению нейросети для контроля закупок 1
06.02.2024 «1С-Рарус» и «Газстройпром» завершили предпроектное обследование процессов управления автотранспортом 1
05.09.2023 Мосгортранс запустил электронные путевые листы на базе решений «1С» и «1С‑Рарус» 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
01.12.2015 МГТС создала дирекцию по закупкам и административным вопросам 2
23.06.2015 Председателем совета директоров МГТС избран Андрей Дубовсков 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Блинов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12861 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 2
8299 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 2
1С-Рарус 888 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2926 1
МегаФон 9016 1
Yandex - Яндекс 7479 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
Nginx - Энджайникс 169 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 89 1
Google LLC 11854 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 1
Ситроникс КАСУ - Ситроникс комплексные автоматизированные системы управления 7 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
ИнтТерра - IntTerra 2 1
First Data - Ферст Дата 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7414 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
Газпром ПАО 1347 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2412 1
Coursera 52 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 867 1
Альфа-Банк 1782 1
Русагро Группа Компаний 280 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 130 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
Газстройпром 3 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2915 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2911 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 111 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1223 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 1
Мосгортранс ГУП 122 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 110 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67135 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51333 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31105 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12074 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2411 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13930 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10352 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 339 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1911 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3944 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5364 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 620 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15875 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5780 1
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2858 1
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Data Governance - Руководство данными 127 1
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CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 338 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 536 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2169 1
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ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 305 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 438 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7739 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1325 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2167 1
Containers 28 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11265 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7176 1
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 714 1
Python - высокоуровневый язык программирования 956 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 395 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 165 1
Docker - Платформа распределённых приложений 341 1
Google TensorFlow 89 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
Stafory - робот Вера 331 1
Python PyTorch 49 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 265 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 14 1
1С:ЭПД 5 1
Ершов Андрей 50 2
Лацанич Василь 106 1
Собянин Сергей 397 1
Панков Александр 78 1
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Шоржин Валерий 58 1
Дубовсков Андрей 89 1
Ушацкий Андрей 105 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Каем Кирилл 34 1
Трохин Александр 20 1
Гусев Александр 36 1
Кирьянова Александра 138 1
Нейман Алексей 7 1
Райгородский Андрей 37 1
Ликсутов Максим 125 1
Асаул Николай 2 1
Хренков Владимир 24 1
Мерзляков Антон 16 1
Гагарин Юрий 90 1
Бурнаев Евгений 19 1
Безбогов Сергей 47 1
Никитин Иван 6 1
Мартынова Елена 87 1
Dral Emeli - Драль Эмили 3 1
Драль Алексей 4 1
Лобанов Денис 45 1
Юртаев Герман 16 1
Старостин Александр 6 1
Саркисов Тигран 35 1
Голицын Сергей 28 1
Наумов Даниил 8 1
Потапова Екатерина 13 1
Смирнов Вячеслав 42 1
Зеленков Юрий 37 1
Карпов Евгений 44 1
Белоусова Ольга 6 1
Трофимова Екатерина 6 1
Лепетюхин Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146022 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43530 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 898 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 1
Европа 21831 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2939 1
Земля - планета Солнечной системы 10417 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17542 1
Германия - Федеративная Республика 12721 1
Испания - Королевство 3723 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1803 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1477 1
Россия - СФО - Иркутская область 1122 1
СССР - Ленинград 109 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18784 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51607 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7079 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24337 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 306 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48467 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4874 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2622 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1335 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9945 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8650 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4033 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4887 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7022 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 382 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5136 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5013 1
Экономический эффект 1080 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3183 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 172 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 239 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6014 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1664 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13729 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1588 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5204 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7687 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29452 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5459 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5695 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6015 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1220 1
МГТС Совет директоров 54 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 918 1
Информатика - computer science - informatique 1069 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1279 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 948 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1082 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 535 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 341 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 98 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 21 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 32 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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