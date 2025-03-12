Получите все материалы CNews по ключевому слову
Блинов Артем
Блинов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 110 1
|НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
|Ершов Андрей 50 2
|Лацанич Василь 106 1
|Собянин Сергей 397 1
|Панков Александр 78 1
|Серебряникова Анна 73 1
|Кулик Вадим 182 1
|Шоржин Валерий 58 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Каем Кирилл 34 1
|Трохин Александр 20 1
|Гусев Александр 36 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Нейман Алексей 7 1
|Райгородский Андрей 37 1
|Ликсутов Максим 125 1
|Асаул Николай 2 1
|Хренков Владимир 24 1
|Мерзляков Антон 16 1
|Гагарин Юрий 90 1
|Бурнаев Евгений 19 1
|Безбогов Сергей 47 1
|Никитин Иван 6 1
|Мартынова Елена 87 1
|Dral Emeli - Драль Эмили 3 1
|Драль Алексей 4 1
|Лобанов Денис 45 1
|Юртаев Герман 16 1
|Старостин Александр 6 1
|Саркисов Тигран 35 1
|Голицын Сергей 28 1
|Наумов Даниил 8 1
|Потапова Екатерина 13 1
|Смирнов Вячеслав 42 1
|Зеленков Юрий 37 1
|Карпов Евгений 44 1
|Белоусова Ольга 6 1
|Трофимова Екатерина 6 1
|Лепетюхин Владимир 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.