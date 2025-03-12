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Trinity Тринити Нейро


12.03.2025 «Самолет» реализовал пилотный проект по внедрению нейросети для контроля закупок 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Trinity и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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