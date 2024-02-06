«1С-Рарус» и «Газстройпром» завершили предпроектное обследование процессов управления автотранспортом

«Газстройпром» планирует создание единой системы управления транспортом в группе компаний. Основой системы стало отраслевое решение «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП». В ходе предпроектного обследования определено более 300 требований к новой системе, реализация которых повысит эффективность эксплуатации автотранспорта и спецтехники предприятия. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Целью стартовавшего проекта цифровизации управления автотранспортом стал переход в единую информационную среду. Необходимо интегрировать деятельность всех подразделений в части эксплуатации транспортных средств и упростить формирование единой управленческой отчетности.

Функциональным заказчиком цифровизации в части управления эксплуатацией автотранспорта является департамент главного механика АО «Газстройпром». Основные задачи департамента: управление и распределение технических ресурсов, контроль исполнения ремонтов, эксплуатация и диспетчеризация транспортных средств, реализация мер по соблюдению правил безопасности дорожного движения.

Партнером проекта выбрали «1С Рарус» с подходящим опытом цифровизации автотранспортных предприятий. В ноябре — декабре 2023 г. было проведено предпроектное обследование бизнес-процессов действующей информационной системы. В серии из 15 встреч-интервью принимали участие от 30 до 45 участников кросс-функциональной рабочей группы — представители департамента главного механика, финансовой, экономической и кадровой служб «Газстройпром», а также проектная команда «1С Рарус».

В результате проведенной работы сформирован желаемый образ архитектуры управления автотранспортом «Газстройпром». Принято решение новую систему выстраивать на базе «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП».

Проектной командой выявлено и занесено в реестр около 300 требований к новой отраслевой системе управления автотранспортом в части следующих процессов: планирование технических ресурсов, реализовать планирование в разрезе объектов строительства и эксплуатирующих организаций, от верхнего уровня долгосрочного планирования с детализацией до ежесуточных графиков, путевых листов и разнорядок; закупка запчастей, добавить возможности обеспечения и резервирования страховых запасов, планирования потребностей в запчастях, взаимодействия между системами бухгалтерского учета, электронных торгов и ЭДО; безопасность дорожного движения, внедрить функционал в части отражения изменений законодательства, контроля обязательной документации, работы с водителями-стажерами, обмена с внешними сервисами; работа с подрядчиками. Автоматизировать контроль эксплуатации технических ресурсов на объектах за счет технологического путевого листа; производственная диспетчеризация, настроить эффективную диспетчеризацию и распределение техники между несколькими подрядчиками для минимизации простоев; инвестиции, автоматизировать контроль процесса инвестиционной деятельности, связанной с восстановлением и приобретением технических ресурсов; бюджетирование, автоматизировать формирование бюджета проекта на основании планирования и расчет фактической себестоимости эксплуатации; системы спутникового мониторинга, добавить спутниковый мониторинг эксплуатации крановой техники; топливный баланс, автоматизировать выдачу ГСМ путем фиксирования данных заправок водителями топливозаправщиков; работа с мобильными приложениями, подключить к работе с мобильными приложениями 500 водителей топливозаправщиков.

Артем Блинов, руководитель отдела автоматизации управления транспортом и логистикой «1С Рарус»: «Проведенное обследование позволило систематизировать информацию о бизнес-процессах АО "Газстройпром“ и положило начало масштабной автоматизации системы управления автотранспортом и спецтехникой. Мы собрали экспертную команду и будем использовать передовой опыт для цифровизации процессов компании».

Сергей Полевой, «Терралинк Технолоджис»: Промышленность уже сегодня может перейти на отечественное ПО Бизнес

Алексей Вожжов, руководитель проектов, АО «Газстройпром»: «В ближайших наших планах согласовать план-график следующих этапов разработки и внедрения. Пользователями системы станут диспетчеры, механики, руководители подразделений, специалисты производственного блока, руководство дочерних обществ, блоки головного подразделения — финансовый, экономический, бухгалтерия, закупки, департамент главного механика, высшее руководство. В 2024 г. будет внедрен единый цифровой подход по эксплуатации транспорта. В контур автоматизации войдут 16 дочерних обществ. Планируется дооснащение транспортного парка системами аналитики, управления и контроля. Мы планируем делиться новостями о ходе проекта и о том, каких результатов добились».

***

«1С-Рарус» — совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» — холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. «1С-Рарус» — партнер фирмы «1С», сертифицированный партнер Google, золотой партнер «Билайн» и «1С-Битрикс», член ассоциации Некоммерческого Партнерства Поставщиков Программных Продуктов (НП ППП). В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3 тыс. сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С».

АО «Газстройпром» — генеральный подрядчик по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов ПАО «Газпром». В структуру входят производственные и сервисные компании, а также филиалы, работающие во всех федеральных округах России. Общая численность персонала — более 98 тыс. человек. Для строительства и ремонтов в эксплуатации более 10,6 тыс. транспортных средств: 7,1 тыс. единиц автотранспорта и 3,5 тыс. единиц дорожно-строительной техники.

