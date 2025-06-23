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Газстройпром

Газстройпром

АО «Газстройпром» — генеральный подрядчик по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов ПАО «Газпром». В структуру входят производственные и сервисные компании, а также филиалы, работающие во всех федеральных округах РФ. 

УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 «Газстройпром» и «СКБ Контур» усиливают сотрудничество по развитию цифровой инфраструктуры ​ 3
22.11.2024 «Газстройпром» совместно с «1С-Рарус» оптимизировал процессы обеспечения безопасности дорожного движения 2
06.02.2024 «1С-Рарус» и «Газстройпром» завершили предпроектное обследование процессов управления автотранспортом 5
25.05.2022 «Билайн бизнес» и «Газстройпром» обеспечили связью новые объекты Бованенковского и Харасавэйского месторождений 5

Публикаций - 4, упоминаний - 15

Газстройпром и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Рарус 902 2
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 44 2
8532 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8945 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 434 1
1С-Битрикс - Bitrix 598 1
Google LLC 11983 1
Газпром ПАО 1374 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1414 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 3
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Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 936 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8697 1
Предпроектное обследование 81 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 903 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7067 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28343 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5980 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2893 1
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1395 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 321 2
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Физика Земли - Геофизика - Geophysics 134 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 114 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3528 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1277 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 241 1
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