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Газстройпром
АО «Газстройпром» — генеральный подрядчик по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов ПАО «Газпром». В структуру входят производственные и сервисные компании, а также филиалы, работающие во всех федеральных округах РФ.
УПОМИНАНИЯ
Газстройпром и организации, системы, технологии, персоны:
|1С-Рарус 902 2
|ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 44 2
|1С 8532 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8945 2
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 434 1
|1С-Битрикс - Bitrix 598 1
|Google LLC 11983 1
|Газпром ПАО 1374 2
|Вожжов Алексей 2 2
|Блинов Артем 6 1
|Бованенко Вадим 1 1
|Яблонский Сергей 1 1
|Андреев Олег 5 1
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