«Газстройпром» совместно с «1С-Рарус» оптимизировал процессы обеспечения безопасности дорожного движения

В используемую «Газстройпромом» систему «1С:Комплексная автоматизация» внедрен доработанный блок безопасности дорожного движения (БДД). В результате оптимизированы процессы обеспечения БДД на объектах строительства группы компаний «Газстройпром», введен комплексный анализ факторов аварийности.

«Газстройпром» строит ключевые объекты «Газпрома». Это генеральный подрядчик по строительству, капитальному ремонту и реконструкции. В структуру «Газстройпрома» входят 17 производственных и сервисных компаний во всех федеральных округах РФ. Общая численность персонала — более 98 тыс. человек.

За управление и распределение технических ресурсов, контроль исполнения ремонтов, эксплуатацию и диспетчеризацию транспортных средств в «Газстройпроме» отвечает Департамент главного механика. В ведении службы находятся 12546 транспортных средств. Подразделение также реализует меры по соблюдению правил безопасности дорожного движения.

В связи с тем, что Департамент главного механика не удовлетворяли результаты проверок по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения (БДД) на транспорте, руководство инициировало автоматизацию управления этими процессами. Требовалось убрать доступ водителей к управлению без прохождения испытаний (стажировок), обеспечить закрепление водителей за определенными транспортными средствами, создать единую базу данных персонала в части управления транспортом.

Для управления ключевыми процессами в компании используется система, построенная на базе «1С:Комплексная автоматизация». Систему успешно поддерживает и развивает отдел корпоративного сопровождения «1С-Рарус» в Санкт-Петербурге. Поэтому доработки и запуск блока БДД руководство «Газстройпром» поручило команде, которая уже зарекомендовала себя в совместной работе.

По результатам внедрения блока БДД в «1С:Комплексная автоматизация» в компании обеспечено соблюдение комплекса законодательных требований законодательства в области эксплуатации транспортных средств.

Снижены риски штрафных санкций со стороны надзорных органов (Ространснадзор, ГИБДД, Ростехнадзор) за несоблюдение требований по эксплуатации транспортных средств и дорожно-строительной техники. Сокращены затраты на командировочные расходы для проведения проверок со стороны Генподрядчика по соблюдению требований БДД.

Обеспечено комплексное страхование ответственности транспортных средств и самоходных машин. При выявлении системой «1С» случаев отсутствия указания в карточке транспортного средства полисов КАСКО и ОСАГО действует запрет выдачи путевых листов и транспортное средство в рейс не выпускается.

Внедрен процесс проверки наличия действующего государственного осмотра, диагностической карты. На подъемные сооружения проверяется наличие проведенного технического освидетельствования.

Создана и ведется база данных по квалификации, обучении водителей, фиксируются нарушения ПДД и ДТП. Данные используются для контроля уровня профессионализма персонала и комплексного анализа причин аварийности.

Автоматизирован процесс организации стажировок водителей и машинистов транспортных средств. Разработанный функционал направлен на обязательное прохождение испытаний (стажировок) для получения путевого листа и выхода на линию. Новая система позволила более чем в 5 раз увеличить количество стажировок.

Несмотря на рост числа входящих в группу транспортно-сервисных компаний, снижены годовые показатели аварийности.

Алексей Вожжов, руководитель проектов «Газстройпрома», сказал: «Команда «1С-Рарус» успешно внедрила блок БДД в строго установленные сроки. В результате проведенной работы удалось обеспечить соответствие требованиям федерального законодательства в области эксплуатации транспортных средств и оптимизировать процесс их контроля. Благодаря тесному взаимодействию с командой «1С-Рарус», мы получили высококачественный функционал в кратчайшие сроки, что представляет собой важный опыт в реализации подобных проектов. В процессе разработки активное участие принимали сотрудники компании АО «Газстройпром», включая службу диспетчеризации, а также специалисты из подразделений БДД производственных организаций. В ближайшее время мы планируем внедрение единой цифровой платформы для управления эксплуатацией транспортных средств. В проект включены 17 дочерних предприятий. Кроме того, предусматривается модернизация транспортного парка путем установки систем анализа данных, управления и контроля».