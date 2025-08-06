Через несколько месяцев навсегда остановится массовый выпуск суперважного и сверхпопулярного «железа». Без него многие нестарые ПК придется выбросить на свалку

Остались считанные месяцы до полной остановки производства чипов памяти стандарта DDR4. Его с 2020 г. вытесняет DDR5, но он по-прежнему используется в миллиардах ПК и ноутбуков по всему миру. Совсем скоро придется не апгрейдить компьютер, а покупать новый, хотя с памятью DDR4 новые модели выпускаются до сих пор. Спрос на эту память сейчас бьет все рекорды.

Приготовить деньги на апгрейд

Крупнейшие производители чипов оперативной памяти готовятся к полному прекращению выпуска модулей стандарта DDR4, которые используются в огромном количестве компьютеров по всей планете. Как пишет Tom’s Hardware, Samsung остановит производство в декабре 2025 г., а SK Hynix – в течение первой половины 2026 г., то есть не позднее 30 июня.

Стандарт DDR4 увидел свет в 2014 г., а с 2020 г. рынок захватывает более современная, энергоэффективная и скоростная DDR5. Но планки DDR4 по-прежнему очень востребованы – кто-то хочет собрать ПК для не очень требовательных игр, кому-то нужно проапгрейдить их нынешний компьютер с минимальными затратами. Более того, даже сейчас производители настольных компьютеров и ноутбуков базового уровня собирают их именно на модулях DDR4, поскольку используют процессоры, не обученные работе с DDR5.

Времени в запасе немного

Если Samsung свернет выпуск чипов DDR4 в конце 2025 г., а SK Hynix приблизительно на полгода позже, то найти модули памяти с этими чипами в продаже можно будет примерно до конца 2026 г., с постепенным их исчезновением из розницы, прогнозирует Tom’s Hardware.

Фото: fabrikasimf / FreePik Более современные стандарты DDR всегда лучше предыдущих по всем основным параметрам

Американская компания Micron тоже намерена оставить DDR4 в прошлом. Несколько месяцев назад она разослала уведомления о завершении продукции DDR4 и LPDDR4 своим клиентам из различных сегментов рынка – потребительских ПК, дата-центров и мобильных устройств.

Компания уведомила их, что последние массовые поставки чипов DDR4 и LPDDR4 ожидаются в течение следующих двух-трех кварталов. С учетом даты отправки уведомления, последние партии будут отгружены не позднее первых двух-трех месяцев 2026 г.

Как и в случае с предыдущими переходами, например, с DDR2 на DDR3 и с DDR3 на DDR4, Micron, Samsung и SK Hynix продолжат поддерживать некоторых своих постоянных клиентов из сегментов оборонной промышленности, телекома и автомобильной промышленности. Им они в течение некоторого времени будут отгружать модули DDR4 небольшими партиями. В розницу они, вероятнее всего, не пойдут.

Перспективы DDR4

В начале 2027 г. DDR4 станет нишевой памятью, пишет Tom’s Hardware. Ее производство если и продолжится, то заниматься этим будут, по большей части, маленькие предприятия, а объемы выпускаемых ими партий нельзя будет считать хоть сколько-нибудь значительными.

К тому же пока одни пользователи держатся за свои стремительно устаревающие ПК с памятью DDR4, многие давно переключились на модели с DDR5. Другими словами, память DDR4 постепенно выводится из обращения и эксплуатации.

С учетом того, что SK Hynix, Samsung и Micron – это три крупнейших вендора DDR4-чипов в мире, и что все они готовятся к прекращению их выпуска, эксперты Tom’s Hardware предполагают, что нехватка этих модулей начнется уже в 2026 г.

Кто не успел, тот переплатил

Как показала практика, далеко не все владельцы компьютеров с оперативной памятью DDR4 готовы раскошелиться на новенький ПК с DDR5. В июне 2025 г. CNews писал, что только лишь за май и июнь 2025 г. спрос на планки DDR4 продемонстрировал поистине гигантские темпы роста. А чем выше спрос, тем выше и цена – за тот же период память DDR4 подорожала втрое.

Дошло до того, что некоторые планки DDR4 начали стоить дороже DDR5 тех же объемов. Эксперты Tom’s Hardware отметили тогда, что ранее ни разу не видели, чтобы уходящее поколение оперативной памяти так быстро дорожало на пороге скорого исчезновения из розницы. К слову, быстрый скачок цен на планки DDR4 произошел именно после того, как Micron объявила о грядущем прекращении производства соответствующих чипов.

Процессоры с поддержкой этого типа памяти зачастую продаются лучше тех, которые работают только с DDR5. Это видно на примере вышедших в 2023 г. Intel Core 13 поколения – спрос на них выше более современных Core 15 поколения, в которых поддержки DDR4 нет. К тому же Core 13 стоят дешевле Core 15, что дополнительно повышает их привлекательность в глазах покупателей.