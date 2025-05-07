Процессоры Intel резко подешевели, потому что не продаются. Цены на отдельные серии рухнули на четверть

Intel официально снижает цены на процессоры Core Ultra 7 серии 200 для настольных ПК на 25%. Основная причина – плохие продажи, поскольку AMD предлагает более доступные и более производительные чипы Ryzen. Даже более ранние чипы Intel продаются активнее, нежели современные – они зачастую мощнее и почти всегда дешевле.

Демпинг – всему голова

Корпорация Intel, пока что крупнейший производитель процессоров на архитектуре х86, вынужденно снизила цены на свои чипы. Как пишет TechSpot, причина тому – плохие продажи, поскольку все больше потребителей выбирают новые процессоры AMD Ryzen за их более привлекательную стоимость при зачастую более высокой производительности.

В данном случае речь идет о рекомендуемой розничной цене, а не о той, что указана на ценниках в офлайн-магазинах и на маркетплейсах. Ее определяют непосредственно продавцы, но Intel порекомендовала им снизить ее.

Новые расценки касаются пока лишь некоторых процессоров Core Ultra 7 серии 200, также известных под кодовым названием Arrow Lake. В зависимости от модели размер скидки достигает 25% от первоначальной.

Экономия налицо

Начиная с настоящего момента, рекомендуемая розничная цена процессора Intel Core Ultra 7 265K составляет $299 (24,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 мая 2025 г.) вместо прежних $399 (32,3 тыс. руб.). Процессор Core Ultra 7 265KF подешевел столь же сильно – с $384 (31,1 тыс. руб. до $284 (23 тыс. руб.).

Intel Intel идет на отчаянные меры в продвижении своих процессоров, чтобы не допустить господства AMD

Для сравнения, рекомендуемая розничная цена процессора AMD Ryzen 7 9700X к моменту выпуска материала находилась на отметке $359 или (29,1 тыс. руб.). Другими словами, Intel понизила цены на свои чипы настолько, чтобы они казались очень привлекательными на фоне конкурентов. Впрочем, в некоторых американских сетях Ryzen 7 9700X продается приблизительно за $300 (24,3 тыс. руб.).

Понимая, что целевая аудитория топовых настольных процессоров – это геймеры и те, кто работает в тяжелых редакторах, Intel начала продавать свои CPU в комплекте с видеоиграми и софтом. По информации портала VideoCardz, покупая Core Ultra 200, жители многих стран мира получат в подарок игры Dying Light: The Beast и Civilization VII, а также программу Canvid (инструмент для записи экрана с поддержкой искусственного интеллекта), подписку Vegas Pro 365 на одноименное ПО профессиональной обработки видео и звука, а вместе с ними – XSplit Premium. Это набор инструментов для профессионального стриминга и производства видео

Не ждите многого от Intel

Радикально снизив цены на Core Ultra 7 265K и Ultra 7 265KF, Intel решила пока повременить с демпингом на другие чипы серии Core Ultra 200, пишет Tom’s Hardware. Рекомендованные цены топовых процессоров Intel Core Ultra 9 285 и 285K не изменились и по-прежнему составляют $549 (44,5 тыс. руб.) и $589 (47,7 тыс. руб.) соответственно.

То же касается и чипов Core Ultra 5 245, 245K, 245KF. За них, как и раньше, Intel просит $270 (21,9 тыс. руб.), $309 (25 тыс. руб.) и $294 (23,8 тыс. руб.).

По мнению экспертов Tom’s Hardware, Intel, вероятно, пытается обратиться к очень конкретной аудитории с помощью снижения цен, а не сделать всю линейку Core Ultra 200S-серии Arrow Lake-S более конкурентоспособной. Между тем, это, возможно, то, что Intel должна сделать, чтобы сохранить свою долю рынка, поскольку ее платформа Arrow Lake-S LGA1851 обычно дороже, чем платформа LGA1700 предыдущего поколения, и уж точно дороже платформы AMD AM5.

Даже сама Intel недавно подтвердила, что продажи ее процессоров Core 14 поколения, известного как Raptor Lake, бурно растут, тогда как продажи ее более современных процессоров Lunar Lake, Arrow Lake и Meteor Lake оказались ниже ожиданий Учитывая, что производительность процессоров Intel Raptor Lake в играх выше по сравнению с более новыми Arrow Lake-S, неудивительно, что геймеры предпочитают процессоры или платформы предыдущего поколения от AMD, которые во многих случаях быстрее и почти всегда дешевле.

Новая-старая политика Intel

Intel и раньше использовала масштабные скидки в качестве инструмента повышения интереса к своим процессорам. Однако в нынешних реалиях это, по всей видимости, особенно актуально, поскольку AMD перешла на новую архитектуру Zen 5 и добралась до передового техпроцесса 4 нм, тогда как Intel до сих пор не может отказаться от морально устаревшего 10 нм даже в своих самых передовых процессорах.

Покупатели все реже смотрят в сторону Intel Core, отдавая предпочтение AMD Ryzen. Например, в январе 2025 г. AMD почти вытеснила Intel с рынка процессоров в Германии – как сообщал CNews, на долю AMD в этом месяце пришлось свыше 92% немецкого рынка в натуральном выражении и почти 94% в деньгах.

Высокие цены на процессоры, отставание от главного конкурента в техническом плане и другие факторы привели Intel к крупнейшему в ее истории годовому чистому убытку в своей истории по итогам 2024 г. В декабре 2024 г. компания лишилась гендиректора в лице своего ветерана Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), место которого в марте 2025 г. занял Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan). Его история на посту СЕО Intel началась с массовых увольнений – Тан вознамерился сократить свыше 20% штата, то есть оставить без работы более 20 тыс. человек.