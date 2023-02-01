Intel радикально снизит цены на свои актуальные процессоры

Процессоры Intel Alder Lake после недавнего скачка цен столь же внезапно, сколь и резко подешевеют. Цена упадет на 20% и окажется сильно ниже первоначальной. Alder Lake – это первые в истории процессоры Intel с двумя типами ядер внутри: энергоэффективными и высокопроизводительными. Они появились в ноябре 2021 г.

Alder Lake со скидкой

Компания Intel, под руководством своего ветерана Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) оказавшаяся в глубочайшей финансовой яме, решила резко снизить рекомендованные цены на свои процессоры Alder Lake. Об этом пишет портал ITHome

Цены упадут на 20%. Пока неизвестно, что именно побудило Intel сделать этот шаг, но, вероятно, это может быть связано с ее финансовыми трудностями. Они проистекают в первую очередь из плохих продаж компьютеров, ноутбуков и комплектующих на фоне стагнации мировой экономики.

Что важно, за месяц до публикации своего удручающего финансового отчета за IV квартал 2022 г. и весь 2022 г. в целом Intel цены на Alder Lake повысила. Например, флагманский Core i9-12900K в одночасье подорожал с начальных $589 (41,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 февраля 2023 г.) до $649 (45,8 тыс. руб.). Комментировать это Intel не стала.

Alder Lake – это 12 поколение процессоров Core, которое увидело свет в ноябре 2021 г. Это первые за всю историю Intel гибридные процессоры с различными ядрами. После многолетней «слепоты» компания наконец-то подсмотрела эту идею у мобильных чипов на базе ARM-архитектуры – «холодных» и весьма производительных.

Что изменится

20-процентный демпинг коснется всех процессоров Core 12 поколения, начиная с базовых Core i3 и заканчивая топовыми Core i9. Согласно источникам, новые цены окажутся даже ниже стартовых.

Так, упомянутый Core i9-12900K без учета наценки ритейлеров можно будет приобрести за $518 (36,5 тыс. руб.). Это самый дорогой чип в линейке Alder Lake.

В бюджетном сегменте самый базовый Core i3-12100F без встроенного видеоядра на старте стоил $97 (6850 руб.), а к концу 2022 г. по инициативе Intel подорожал до $107 (7550 руб.). Его новая цена составит $86 (6070 руб.).

В чем кроется причина

Intel пока не подтверждает, что готовится к снижению цен. О возможном скором удешевлении первых гибридных процессоров компании пишет и портал VideoCardz. Его эксперты связывают вероятное падение цен с плохими мировыми продажами ПК.

Но, возможно, на это могут повлиять еще два фактора, как в совокупности, так и по отдельности. Первый – это наличие у компании AMD более современных пятинанометровых CPU линейки Ryzen 7000, тогда как все новейшие чипы Intel собираются по морально устаревшим 10-нанометровым нормам. У Intel нет своей пятинанометровой литографии, но к контрактным производителям она по каким-то причинам не обращается, хотя такие планы у нее были.

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У AMD, в отличие от Intel, и вовсе нет своих заводов. По этой причине она в настоящее время является одним из крупнейших клиентов TSMC – тайваньского контрактного вендора микросхем. В его распоряжении имеется оборудование для выпуска чипов семи-, и пяти-, и четырехнанометровой топологии.

Второй фактор – процессоры Alder Lake хоть и имеют большое значение для Intel как первые гибридные CPU, но самыми современными уже не являются. В ее линейке есть Core 13 поколения – семейство Raptor Lake, которое она показала в начале осени 2022 г. Эти процессоры тоже гибридные, и в целом это эволюция Alder Lake с повышением производительности и энергоэффективности. Новые CPU быстрее предшественников в среднем на 15% по однопоточной производительности и на 41% по многопоточной.

Путь к спасению

Не исключено, что новые, более низкие цены на еще вполне актуальные процессоры Core 12 поколения подтолкнут потребителей к их приобретению. Для Intel это было бы очень кстати, особенно на фоне отсутствия у компании оптимистичных прогнозов на свое ближайшее будущее.

По итогам 2022 г. выручка Intel обрушилась на 32% год к году. На суммарную чистую прибыль ей все же удалось выйти, но статистику очень сильно подпортил IV квартал 2022 г.

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Этот период завершился для чипмейкера с гигантским чистым убытком – более $660 млн. Следует напомнить, что Intel – это крупнейший производитель х86-процесоров (серверных, ноутбучных, настольных) в мире – 63,5% рынка против 36,4% у AMD (статистика Statista.com за II квартал 2022 г.).

Нынешний гендиректор компании Патрик Гелсингер на протяжении почти двух лет пытается спасти ее, вернуть ей былое величие и успех. Однако, судя по результатам за 2022 г., вся его стратегия, которую он в красках расписывал весной 2021 г., пока что не работает.

Сам Гелсингер отдал Intel более 30 лет своей жизни. Пост гендиректора он занял в начале 2021 г.