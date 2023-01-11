На рынке ПК небывалый обвал. Продажи упали почти на 30%, но надежда на возрождение спроса еще теплится

Эксперты IDC подсчитали, что в IV квартале 2022 г. продажи ПК во всем мире рухнули на 28,1%, до уровня конца 2018 г. Результаты за весь 2022 г. тоже не радуют – минус 16,5%, хотя годом ранее фиксировался рекордный 15-процентный рост. В IDC прогнозируют возвращение рынка к росту лишь в конце 2023 г., и то за счет исключительно корпоративного сегмента.

Компьютеры не продаются

Глобальный рынок компьютеров и ноутбуков по итогам IV квартала 2022 г. (1 октября – 31 декабря) продемонстрировал чрезмерно быстрое падение. Согласно отчету аналитической компании IDC, он обвалился на 28,1% год к году, то есть в сравнении с последней четвертью 2021 г.

Речь в данном случае не о деньгах, которые выручили производители, а о количестве проданных экземпляров системных блоков, неттопов, моноблоков, barebone, ноутбуков и всего, что можно отнести к персональным компьютерам. За отчетный период было отгружено лишь 67,2 млн ПК, и это в масштабах всего мира.

По итогам квартала ни один из крупнейших производителей не смог выйти в плюс по объемам поставок в сравнении с IV кварталом 2021 г. У всех их них, кроме одной компании падение (в процентах) оказалось двузначным. Только у Apple продажи просели на 2,1%. Также она оказалась одной из двух компаний, кто сумел нарастить долю рынка – этим, помимо нее, смогла похвастаться только тайваньская Asus.

Показатели IV квартала настолько плохие, что IDC сравнивает их с IV кварталом 2018 г., когда мир столкнулся с дефицитом чипов Intel – крупнейшего мирового поставщика процессоров для ноутбуков и настольных ПК.

Ритейлеры и производители скоро начнут еще сильнее ценить каждого покупателя, решившегося на приобретение нового ПК

Единственным светлым моментом в статистике IDC стал результат работы производителей ПК за весь 2022 г. За этот год они отгрузили 292,3 млн компьютеров, что значительно больше, чем в допандемийный 2019 г. Но если сравнивать этот результат с тем же 2021 г., то сразу становится понятно, что у вендоров масштабные проблемы. Годом ранее их суммарный объем продаж превысил 350 млн ПК.

Таким образом, глобальное сокращение составило 16,5%. Если сравнивать результаты 20-2021 г. с итогами 2020 г., то они выше более чем на 15%. CNews писал, что тогда был побит 10-летний рекорд продаж.

Две причины, одно следствие

На падение продаж ПК по всему миру могла повлиять долгожданная отмена ковидных ограничений в большинстве стран мира. В настоящее время только Китай продолжает героически сражаться с болезнью трехлетней давности – в остальных странах про коронавирус давно не вспоминают.

В 2020 г. именно из-за пандемии во всем мире произошел взрыв спроса на ПК и ноутбуки. В связи с переходом миллионов людей на удаленную работу большинству из них потребовалось в срочном порядке обустроить свой личный домашний офис, в котором без компьютера – никак.

В 2022 г. превращать домашнюю гостиную или кухню в рабочий кабинет многим не требуется – кто-то уже сделал это, а кто-то вернулся в офис. Продажи ПК в связи с этим упали.

Вторая вероятная причина – это актуальная геополитика и то, что она спровоцировала. Рост инфляции и цен на все, включая еду – не лучший период для покупки нового компьютера, и многие люди это понимают, вследствие чего продажи дополнительно просели.

Это привело к неожиданному эффекту – в некоторых странах, в том числе в России, цены на ПК постепенно начали снижаться. Это искусственный демпинг, призванный хоть как-то простимулировать покупателей к приобретению нового ноутбука или десктопа. Но, судя по результатам IV квартала 2022 г., ожидаемого эффекта в виде роста продаж эта инициатива не возымела.

Вся надежда на бизнес-клиентов

Эксперты IDC прогнозируют, что стремительно сокращение мирового рынка ПК сменится его ростом уже в конце 2023 г. Насколько быстрым оно будет, пока неясно, но они предполагают, что тенденция к росту сохранится и в 2024 г.

Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров Импортозамещение

Надежду в IDC в этом плане возлагают на корпоративных клиентов, а не на обычных пользователей. В компании указывают, что приближается срок прекращения поддержки Windows 10 – самой популярной ОС в мире, что должно вынудить бизнес закупить новые партии ПК с предустановленной Windows 11.

На деле если корпоративный сегмент и обеспечит рост мировых продаж ПК, то точно не из-за Windows 10. Как сообщал CNews, ее поддержка прекратится лишь в октябре 2025 г., то есть компании могут смело не покупать новые Windows-компьютеры.

Также стоит принять во внимание ситуацию с Windows 7. Microsoft завершила ее поддержку еще в январе 2020 г., но вплоть до января 2023 г. выпускала апдейты для нее за отдельную плату. Этот сервис был нацелен именно на компании, которым зачастую выгоднее заплатить Microsoft за обновления, нежели вложиться в смену парка компьютеров и их наладку.

Таким образом, именно окончательное прекращение поддержки Windows 7, а не Windows 10, может заставить компании обновить свои офисные компьютеры в 2023 г. Поскольку следом за Microsoft от Windows 7 откажутся и сторонние разработчики ПО. Google, например, намерена исключить ее поддержку из Chrome в феврале 2023 г.

Какие цифровые продукты можно купить со скидкой 50% при поддержке государства Поддержка ИТ-отрасли

С другой стороны, CNews писал, что Windows 7 продолжит получать неофициальные обновления безопасности. Этим вопросом займутся энтузиасты. Апдейты будут выходить вплоть до 2025 г.

Кто поделил рынок

По итогам IV квартала 2022 г. первое место на глобальном рынке ПК заняла китайская компания Lenovo, отгрузившая 15,5 млн компьютеров и получившая долю рынка на уровне 23%. Второе место у американской HP Inc. (13,2 млн и 19,6%), третье – у Dell (10,8 млн и 16,1%). Apple оказалась на четвертом месте с 7,5 млн проданных Mac и 11,2-процентной долей. Топ-5 замыкает тайваньская Asus – 4,8 млн и 7,2%. Десятки других компаний реализовали суммарно 15,4 млн ПК и удержали 22,9% рынка.

Абсолютно аналогичная картина складывается при обзоре продаж за весь 2022 г. За этот год доля HP упала с 23,4% до 23,3%, HP – с 21,1 до 18,9%. Доля Dell выросла 16,9% до 17%, Asus – 6,2% до 7%. Лучше всех в этом плане дела шли у Apple, которая в 2021 г. удерживала 8% рынка, а в 2022 г. – 9,8%.