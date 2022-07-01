В России подешевели компьютеры, потому что их никто не покупает

Ритейлеры стали снижать цены на ПК и ноутбуки на фоне 40-процентного падения их продаж. Ему способствуют, в первую очередь, высокие цены, а также скудость выбора – многие иностранные производители приостановили компьютеров поставки в Россию. Эту проблему может решить параллельный импорт.

Демпинг по принуждению

В российской рознице наметилась тенденция снижения цен на компьютеры после их стремительного подъема в начале весны 2022 г. на фоне нестабильности курса рубля. Как пишут «Известия», в некоторых случаях отдельные устройства, стоимость которых выросла на 30% в марте 2022 г., подешевели даже сильнее.

Опрошенные изданием представители российского ритейла утверждают, что первопричина происходящего – стремительное падение объемов продаж. Россияне больше не спешат в магазины за новыми компьютерами, ноутбуками и комплектующими, поскольку успели закупить необходимое оборудование впрок весной 2022 г., опасаясь стремительного роста цен. Во II квартале 2022 г. продажи рухнули на 40% в сравнении с I кварталом 2022 г.

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В итоге сейчас розничным сетям приходится идти на различные меры по привлечению покупателей. Вероятно, одна из мер стимулирования покупательской способности и заключается в снижении цен, хотя в ритейле утверждают, что все дело в укреплении курса рубля. Также, по их словам, в дальнейшем, когда объемы поставок ПК благодаря параллельному импорту вырастут, цены могут упасть еще сильнее. Как сообщал CNews, пока что ввезенная в Россию по «серым» схемам техника имеет тенденцию к удорожанию, а не к удешевлению.

Разница в цене и падение продаж

По информации собеседников издания, к концу первого полугодия 2022 г. цены на ПК, устремившиеся ввысь после 24 февраля 2022 г., откатились на уровень начала 2022 г. В некоторых сетях средняя стоимость персонального компьютера за апрель-июнь 2022 г. составила 62,4 тыс. руб.

Это на 8% ниже показателей I квартала 2022 г. Но, если смотреть под другим углом, то россиянам все равно приходится платить за ПК большие деньги, поскольку 62,4 тыс. руб. – это почти $1190 по курсу ЦБ на 1 июля 2022 г.

Завлекать россиян новыми «докризисными» ценами сети начали, поскольку за весь II квартал 2022 г. в России было реализовано лишь 528 тыс. компьютеров и ноутбуков вместе взятых. В натуральном выражении падение в сравнении с продажами за январь-март 2022 г. составило 40%. Согласно статистике МТС, продажи одних только ноутбуков во второй четверти 2022 г. упали на 15% год к году.

В денежном эквиваленте просадка всего за три месяца оказалась еще более серьезной. Продажи ПК во II квартале 2022 г. принесли ритейлерам 33 млрд руб., хотя тремя месяцами ранее этот показатель был на 45% выше.

Россиянам нужен выбор

Существует еще одна причина, по которой россияне не спешат в магазины за новеньким ноутбуком или десктопом, утверждают собеседники издания. Она заключается в скудости выбора, но сами ритейлеры отношения к этому не имеют.

После 24 февраля 2022 г. из России ушли многие основные производители ПК. Свой российский бизнес приостановили, помимо прочих, Lenovo (крупнейший вендор на рынке), HP, Dell, Samsung и Apple, Asus и Acer.

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Например, россиянам недоступны новейшие ноутбуки Apple, которые она показала в начале лета 2022 г. Это MacBook Air и MacBook 13 на современном процессоре М2.

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Эту проблему может решить параллельный импорт, одобренный российскими властями в апреле 2022 г. и заработавший месяц спустя. Он позволяет продавать в российских розничных сетях товары 200 иностранных брендов, без их на то разрешения.

Другими словами, это крупномасштабный легальный «серый» импорт, преследующий лишь одну цель – не допустить нехватки в России иностранных автомобилей, потребительской электроники и бытовой техники.

Все может измениться

Нынешние низкие цены на ПК и ноутбуки могут оказаться очень временным явлением, сообщил «Известиям» руководитель проекта Content Review Сергей Половников. По его мнению, они вновь могут резко вырасти, если изменится динамика курса рубля. Он добавил, что возможность купить компьютер за сравнительно адекватные деньги у россиян исчезнет, как только доллар начнет резко укрепляться.

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Актуальный курс доллара в пределах 52,5 руб. за один доллар США (1 июля 2022 г., ЦБ России) пока не в полной мере влияет цены. Источники издания в ритейле утверждают, что нынешние цены соответствуют примерно 75 руб. за доллар. А в марте 2022 г., когда цены выросли на 30%, дистрибьюторы отпускали товар по курсу 160 руб. за доллар.

Но вполне вероятна и обратная ситуация. Если курс доллара критических изменений не претерпит, а параллельный импорт начнет работать на полную мощность, то к концу лета, считают собеседники издания, компьютеры могут упасть в цене еще на 10-15%.