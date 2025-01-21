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Content-Review



21.01.2025 Цены на ПК и смартфоны в России с начала года взлетели на 15%. Подешевели только макбуки 1
04.01.2024 Россия переходит на «левые» картриджи для принтеров Canon и HP 1
11.08.2023 Сенаторы России начали тест по переводу всех госслужащих на смартфоны с ОС «Аврора» 1
15.12.2022 «Дочка» Siemens решила остаться в России 1
31.01.2022 Россияне сметают всю технику в ожидании локдауна и роста цен. Ритейлеры фиксируют космический рост продаж 1
13.04.2021 Российские юристы попросили власть не пускать ИИ в «опасные» сферы 1
14.05.2020 Tele2 придумала скидки нового типа на мобильную связь 1
08.05.2017 МТС удвоила размеры средств, снятие которых абоненты не замечают 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Content-Review и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Yandex - Яндекс 7343 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2894 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 589 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 1
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 15 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 1
Ростелеком 9703 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Apple Inc 12103 1
Рустам Курмаев и партнеры 24 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 1
HP Inc. 5687 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Pantum - Пантум 55 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
Xerox 1139 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1331 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Силовые машины 111 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 673 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7575 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 2
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 316 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 187 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 355 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16133 1
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Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 52 1
Вентилятор - Fan 979 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 524 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6935 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 210 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13803 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 1
Apple - App Store 2890 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2031 1
Яндекс.Маркет 937 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 34 1
РЖД Сапсан 24 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 264 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
FreePik 983 1
Половников Сергей 19 5
Хинштейн Александр 142 1
Федоров Алексей 116 1
Левова Ирина 24 1
Едидин Борис 13 1
Шицле Ярослав 21 1
Курмаев Рустам 29 1
Новиков Дмитрий 39 1
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Матвиенко Валентина 112 1
Песков Дмитрий 106 1
Горбей Петр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 1
Беларусь - Белоруссия 5665 1
Индия - Bharat 5446 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Япония 13283 1
Ближний Восток 2944 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21770 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Известия ИД 625 4
Ведомости 998 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 960 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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