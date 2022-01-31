Россияне сметают всю технику в ожидании локдауна и роста цен. Ритейлеры фиксируют космический рост продаж

Российские ритейлеры сообщили о резком росте продаж крупной и мелкой бытовой техники. Некоторые виды устройств продаются в три-пять раз лучше, чем годом ранее. Представители магазинов связывают это с потенциальным локдауном из-за очередной волны пандемии коронавируса и стремлением россиян закупить все необходимое, пока цены не взлетели в очередной раз.

Россияне вкладываются в технику

В России колоссальными темпами растет спрос на все виды бытовой техники, пишут «Известия». По информации издания, россияне опасаются второй самоизоляции и спешат подготовиться к локдауну и заранее купить всю необходимую технику.

Первая самоизоляция застала россиян в марте 2020 г. Необходимость сидеть дома из-за коронавируса под угрозой крупного штрафа в большинстве регионов страны длилась до июля 2020 г.

Вторым фактором, провоцирующим россиян на сметание техники с полок магазинов, стало очередное падение курса национальной валюты, пишут «Известия». Ослабление рубля всегда приводит к удорожанию устройств, и пока нет предпосылок, что данный случай станет исключением.

Всем нужны холодильники и стиральные машины

Согласно статистике «AliExpress Россия», готовясь к очередному локдауну, россияне стали скупать в первую очередь крупную бытовую технику. В январе 2022 г. их продажи в натуральном выражении выросли в 3,4 раза год к году. Наибольшей популярностью среди россиян за отчетный период пользовались стиральные машины – их отгрузка увеличилась в пять раз.

Про мелкую технику россияне тоже не забывают

Второе место заняли холодильники и электрические духовые шкафы. Продажи в этих категориях выросли в 4,4 раза. Топ-3 замыкают посудомоечные машины с ростом продаж в 2,6 раза.

Утюги и тостеры тоже в тренде

По данным «AliExpress Россия», в дополнение к холодильникам, посудомоечным машинам и другой крупной бытовой технике россияне скупают домашние гаджеты, занимающие намного меньше места. По данным за январь 2022 г. мелкая бытовая техника продается в 1,4 раза активнее, чем годом ранее. Продажи одних только мясорубок показали трехкратный рост.

Микроволновки и пароварки с чайниками россияне стали покупать вдвое чаще. Также у граждан страны проснулась невиданная тяга к кофе. Продажи кофемашин подскочили в 1,8 раза год к году.

Представители «Ситилинка» сообщили CNews, что наиболее высокие продажи были зафиксированы в период с 21 по 24 января 2022 г. Особенно активно россияне скупали технику 22 января 2022 г. Они обратили внимание на 217-процентный рост заказов на электику и освещение. Товары из категории «цифровой дом» продавались лучше на 103%.

До драк за миксер или йогуртницу пока не дошло, но все может измениться в любой момент

«Также (россияне – прим. CNews) активно выбирали крупную бытовую технику: количество заказов встраиваемой техники увеличилось в указанный период на 65%, а отдельностоящей – на 42%. Высокий интерес наблюдался у домашней цифровой техники (заказы выросли на 40%) и электроинструмента (показатель увеличился на 38% по отношению к прошлому году), – сообщили CNews представители «Ситилинка».

В Ozon тоже зафиксирован всплеск продаж. «Бытовая техника и электроника – товары, которые россияне уже привыкли покупать на онлайн-платформах. В прошлом году (в 2021 г. – прим. CNews) штучные продажи в обеих категориях на Ozon прирастали месяц к месяцу – все больше людей приходит на маркетплейс в поисках техники и гаджетов. В январе 2022 г. наиболее быстрорастущими категориями по штучным продажам на Ozon стали роботы-пылесосы, обогреватели, вытяжные вентиляторы, электрические штопоры и ножеточки, а также мойки воздуха и отпариватели. Больше всего штучных продаж на Ozon пришлось на водонагреватели, стиральные машины и холодильники. Продажи электроники в январе 2022 г. выросли на 227% год к году в натуральном исчислении. При этом продажи только смартфонов выросли на 351% за тот же период», – заявили CNews представители Ozon.

Без компьютеров и смартфонов никуда

В дополнение к домашней технике россияне, готовясь к потенциальному локдауну, скупают еще и компьютеры. CNews писал, что во многих магазинах спрос на них взлетел в считанные дни. К примеру, в Wildberries ПК и ноутбуки в январе 2022 г. продавались более чем на 170% активнее год к году.

10 простых шагов: как эффективно внедрить ИИ в бизнес Искусственный интеллект

Повышенный спрос на ПК также зафиксировали Ozon, «Яндекс.маркет» и «Ситилинк». Последний также отрапортовал о взрывных продажах смартфонов и планшетных компьютеров. В январе 2022 г. заказов на товары из категории «ноутбуки и компьютеры» в «Ситилинке» увеличилось на 68% год к году и на 37% к среднему показателю заказов в январе 2022 г.

Россияне хотят комфорта

В «Ситилинке» уверены, что внезапный ажиотажный спрос на технику в самом начале – явление вполне обоснованное. Со слов представителей интернет-ритейлера, январь обычно является обычным месяцем с точки зрения объемов продаж, поскольку он следует сразу за предновогодним сезоном покупок.

«Январь обычно спокойный месяц по продажам, так как покупатели уже закупились перед Новым годом и только готовятся к гендерным праздникам, В этом году (в 2022 г. – прим CNews) в период с 21 по 24 января мы видим увеличение спроса к технике. Это можно объяснить, как началом нового периода удаленной работы, так и желанием обустроить дом во время карантина», – сообщили CNews представители ритейлера.

По данным «Известий», россияне скупают технику не только из стремления провести новую самоизоляцию в максимальном комфорте. Граждане опасаются сокращения ассортимента в ближайшей перспективе из-за общемировой нехватки комплектующих.

Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений? Технологии

Также россияне не желают переплачивать за товары из-за очередной попытки рубля обновить антирекорд курса. «За год крупная бытовая техника и часть электроники уже подорожали на 10–30%», – заявил изданию создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. «В 2022 г. бытовая техника может вырасти в цене еще на 13–15%, электроинструменты – на 11%, электроника – на 9%», – сказал председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексей Федоров.

20- и даже 30-процентный рост цен на технику в России прогнозирует и руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. С его слов, это станет следствием роста курса доллара и нестабильностью общемировой геополитической обстановки.