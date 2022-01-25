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В России резко взлетел спрос на ПК: «удаленщики» массово скупают ноутбуки и компьютеры

В России стремительно растут продажи ноутбуков, компьютеров и периферии для них. Тенденцию отметили крупнейшие ритейлеры – Wildberries, Ozon, «Ситилинк» и «Яндекс.маркет». Аналитики связывают это с новой волной перехода россиян на удаленную работу из-за энного по счету штамма коронавируса COVID-19.

Россиянам срочно потребовались компьютеры

В России с начала января 2022 г. зафиксирован резкий скачок продаж компьютеров и ноутбуков. Об этом CNews сообщили представители интернет-магазина Wildberries. За период с 1 по 23 января 2022 г. число заказов ПК в этом магазине выросло на 175% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г.

Эксперты Wildberries связывают это с новой волной перехода людей на удаленную работу, и для этого им вновь нужна компьютерная техника. Причины отказа от офиса аналитики не указывают, но, по всей видимости, косвенно это может быть связано с очередной волной пандемии коронавируса, на фоне которой многочисленные частные компании, а также правительственные организации и ведомства стали переводить сотрудников на работу из дома.

Однако 175-процентный скачок продаж ПК не является рекордным. Согласно статистике Wildberries, еще сильнее выросло число заказов на новые мониторы – их продажи взлетели на 337% год к году. Опять же, нет точных данных, зачем россиянам потребовались новые мониторы отдельно от системного блока.

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Современной техники много не бывает

За тот же период времени россияне стали значительно чаще покупать и периферийную технику. Так, отгрузка мышек и клавиатур выросла на 40%, подставки для ноутбуков продавались лучше на 123%, а кардридеры – и вовсе на 214%. Блоки питания тоже пользовались повышенным спросом – за год их продажи выросли на 318%.

Иностранцы отбирают компьютеры у россиян

В России, как и в других странах мира, наблюдается дефицит компьютерной техники, спровоцированный первыми волнами перехода на удаленную работу из-за коронавируса. Однако в России ситуацию значительно ухудшают граждане других стран, предпочитающие закупать компьютеры в российских магазинах.

Согласно статистике Wildberries, отгрузки компьютеров в другие страны в этом магазине увеличились на 95% год к году. Наибольшие объемы техники отправляются в Израиль, Латвию и Эстонию.

В эти же страны с российских складов уходят и другие устройства. В частности,

Это касается смартфонов, акустики, телевизоров и бытовой техники. Как подобное может отразиться на российском рынке в обозримом будущем, пока неизвестно.

Повсеместный рост

О возросшем количестве отгрузок ПК, ноутбуков комплектующих отчитались и другие крупные ритейлеры. Представители старейшего российского интернет-магазина Ozon сообщили CNews, что товары данной категории с 1 по 23 января 2022 г. продавались в 2,2 раза лучше на фоне первых трех недель января 2021 г. «Вероятно, это связано с продолжением тренда предыдущего года на обустройство домашнего офиса и апгрейд устаревшего "железа". Больше всего в январе 2022 г. покупают на Ozon внешние жесткие диски, роутеры и маршрутизаторы. Среди ноутбуков наибольшей популярностью пользуются компактные 13 и 14-дюймовые модели, которые имеют современную начинку для учебы и офисной работы. В тройку лидеров продаж на Ozon в январе 2022 г. попали ноутбуки Digma, Lenovo и Apple», – сообщили CNews представители Ozon.

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Инфраструктура

В «Яндекс.маркете» складывается схожая ситуация. Как сообщили CNews его представители, с 1 по 23 января 2022 г. продажи компьютеров показали 5,8-кратный рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. «Активнее всего россияне покупали ноутбуки в этом году примерно за неделю до старта распродаж – пик пришелся на 18-19 января (2022 г. – прим. CNews). Часть тех, кто собрался купить ноутбук чуть позже, решили дождаться скидок – на “Яндекс.маркете” в 2022 г. акция “Кибердни” продлится с 24 по 31 января 2022 г», – сказали они CNews.

Электронный дискаунтер «Ситилинк» сообщил CNews, что повышенный спрос на технику был зафиксирован в период с 21 по 24 января 2022 г. «Наибольший рост заказов в этот период замечен в категориях “ноутбуки и компьютеры” (рост на 68% по отношению к аналогичному периоду 2021 г.), “периферия и аксессуары” (рост на 26%), “мобильная связь и планшеты” (рост на 15%). Наибольший рост продаж по сравнению с 2021 г. пришелся на 22 января 2022 года», – сообщили CNews представители «Ситилинка».

Общемировая тенденция

Повышенный спрос на компьютеры и все, что с ними связано, характерен не только для России. CNews писал, что подобное наблюдается во всем мире, и на протяжении не трех недель, а как минимум трех месяцев – IV квартала 2021 г. Динамика за весь 2021 г. тоже оказалась положительной.

Аналитики исследовательской компании IDC подсчитали, что за весь 2021 г. производители отгрузили 348,8 млн компьютеров. Это на 14,8% больше показателей 2020 г. и наилучший результат с 2012 г.

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Бизнес

Со специалистами IDC соглашаются и эксперты исследовательской фирмы Canalys. По их данным, за весь 2021 г. было продано около 341 млн компьютеров (15-процентный рост год к году).

Эльяс Касми

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