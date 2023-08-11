Сенаторы России начали тест по переводу всех госслужащих на смартфоны с ОС «Аврора»

В Совете Федерации начали тестировать смартфоны и планшеты российского производства и с российской операционной системой «Аврора». Ранее закупки таких устройств для чиновников уже проводились. Вероятно они ускорятся после введения запретов для сотрудников различных госорганов и ведомств на использование в служебных целях техники Apple.



«Аврора» в Совете Федерации

Госструктуры начали тестировать смартфоны и планшеты на базе операционной системы «Аврора», сообщили «Известиям» источники в госорганах и в верхней палате парламента.

Разработчик «Авроры» — российская компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая «Ростелекому». Тестируемые устройства тоже отечественного производства от нескольких брендов — по несколько устройств от каждого. Собеседник издания назвал среди производителей компанию «Аквариус», которая принадлежит «Смарт текнолоджис».

Несколько десятков устройств уже поставлено в Совет Федерации (СФ). В случае успеха эксперимента этот объем увеличат.

Тестировать их на первых порах, скорее всего, будут сенаторы и их помощники, а также регулярно взаимодействующие группы сотрудников аппарата СФ. «Мы взяли на тестирование два типа устройств — планшет и смартфон. Они используются чаще всего, длительное время проводят в руках у владельцев и должны помочь в обеспечении наибольшей мобильности», — отметил собеседник «Известий».

Цели тестирования

Сообщается, что тестировать будут основные функции устройств и сопутствующие им программные продукты, но какие именно, не уточняется.

Фото: auroraos.ru Сенаторы и их помощники начали тестировать основные функции полностью российских смартфонов

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что если нужно обеспечивать коммуникацию сотрудников госорганов по службе — например, защищенную связь, почту, переписку в мессенджерах, доступ к рабочим материалам и файлам, то применение отечественной операционной системы более чем оправданно.

«Ростелеком» еще в 2022 г. предлагал создать в России национальную мобильную экосистему на базе операционной системы «Аврора» для обеспечения технологической независимости и национальной безопасности, а также для развития экономики страны, как писал CNews.

Актуальность вопроса возросла, когда в начале июня 2023 г. на официальном сайте ФСБ сообщила, что обнаружила и пресекла разведывательную акцию американских спецслужб, которые использовали мобильные телефоны фирмы Apple для слежки за интересующими их лицами в России и за рубежом. Заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки.

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После этого стала появляться информация о запретах для сотрудников различных госорганов использовать в служебных целях смартфоны Apple. Первого июня 2023 г. ТАСС передал со слов пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова о таком запрете для сотрудников администрации Президента России. В июле 2023 г. вышли запреты для таможни, Ростеха, Минпромторга, Минцифры, Минпросвещения.

В Совете Федерации нет запретов на использование смартфонов иностранного производства, как заявила 25 июля 2023 г. на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Устройства на «Авроре» должны дополнить уже имеющиеся у сотрудников СФ иностранные гаджеты и подготовить почву для возможного перехода на российские аппараты в случае необходимости.

Согласно проекту «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» федеральный бюджет с 2021 по 2024 гг. должен был потратить 30,4 млрд руб. на обеспечение сотрудников органов власти и бюджетных учреждений мобильными устройствами с отечественной операционной системой. Об этом писал CNews.