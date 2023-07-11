Власти просят производителей продавать смартфоны на ОС «Аврора» в российских магазинах

Просьба Минпромторга

Минпромторг попросил российские производителей смартфонов и планшетных ПК разработать график адаптации мобильной ОС «Аврора» на свои устройства и начать продавать их в потребительском сегменте. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания ведомства с представителями отрасли от 13 июня 2023 г.

ОС «Аврора» включена в единый реестр российского ПО при Минцифры, сертифицирована ФСТЭК и ФСБ. Это разработка российской «Открытой мобильной платформы», дочерней компании ПАО «Ростелеком».

Причина - безопасность

Основным преимуществом «Авроры» на сайте «Открытой мобильной платформы» указана безопасность: «ОС «Аврора» позволяет создавать и использовать доверенные решения, технологии защиты информации и коммуникаций для мобильных рабочих мест в компаниях и организациях. Использование ОС Аврора позволяет обезопасить чувствительные данные, так как они не собираются не передаются на сторонние сервера».

В 2022 г. «Ростелеком» предложил создать в России национальную мобильную экосистему на базе операционной системы «Аврора» для обеспечения технологической независимости и национальной безопасности, а также для развития экономики страны, как заявил информационному агентству «РИА новости» старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Фото: «Ростех» Минпромторг попросил российских производителей смартфонов продавать массовому потребителю устройства с ОС «Аврора»

Причиной инициативы были названы санкции, которые могут коснуться любых западных разработок. «Наша ОС в настоящее время абсолютно независима от любого зарубежного влияния, отключить ее из-за границы просто невозможно. «Аврора» готова к масштабированию в соответствии с задачами государства», - сказал тогда Меньшов.

Кроме санкций есть еще причины для беспокойства: 1 июня 2023 г. появилось информация ТАСС о том, что ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.

Сергей Путятинский, МКБ: Законодательство позволяет отказаться от 99,9% расходуемой бумаги Документооборот

21 июня «РИА Новости» сообщило, что сотрудников аппарата правительства под подпись ознакомили «с документом, где им запрещается пользоваться телефонами iPhone в здании и при работе».

4 июля 2023 г. «Ведомости» написали, что чиновникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям с 17 июля в целях безопасности будет запрещено использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях.

На сколько это реально

Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка считают, что в массовом сегменте устройства на базе операционной системы «Аврора» не смогут конкурировать с китайскими аналогами из-за цены и нехватки программного обеспечения. Обычные пользователи привыкли к Android или iOS, у них нет веских причин отказываться от них. Как сказал «Коммерсанту» председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, сейчас средняя стоимость одного устройства на российской ОС составляет около 50–60 тыс. руб., что значительно дороже китайских аналогов, «тогда как в техническом плане российские гаджеты слабее», отметил он.

Как власти будут развивать беспилотную авиацию в России и ее технологический суверенитет Техника

По оценке Смирнова адаптация «Авроры» под потребительский рынок займет три-пять лет, так как она создавалась как защищенное корпоративное решение и в настоящий момент в принципе не готова к тому, чтобы стать потребительской.

К тому же для конкурентной борьбы в массовом сегменте нужны деньги. А по итогам 2022 г. размер убытков компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП), занимающейся развитием отечественной ОС «Аврора», перешагнул миллиардную отметку и остановился на уровне 1,11 млрд руб., превысив показатели 2021 г. на 36%. Об этом CNews писал в апреле 2023 г.