Россия переходит на «левые» картриджи для принтеров Canon и HP

К середине IV квартала 2023 г. продажи оригинальных картриджей для принтеров в России сократились более чем на 30%. В то же время вырос интерес к клонам продукции известных мировых брендов, покинувших нашу страну. Оригиналы поставляются по параллельному импорту, но не всегда есть в наличии и стоят дороже.



«Левые» картриджи на замену оригинальным

К середине IV квартала 2023 г. продажи оригинальных картриджей для принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) в России сократились более чем на 30%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные отчета компании-партнера нескольких производителей электроники.

Продажи оригинальных расходников для струйных печатающих устройств Brother, Canon и HP сократились на 61%, 37% и 30% соответственно, говорится в документе. Спрос на картриджи для лазерных гаджетов уменьшился на 36–74%.

В то же время вырос интерес к совместимым расходникам, то есть клонам продукции известных мировых брендов, а также к аксессуарам и услугам по их заправке. С начала 2023 г. до середины IV квартала по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. реализация таких картриджей выросла на 3–34% в зависимости от бренда и технологии, используемой устройством. Продажи «левых» расходников для HP, к примеру, за год выросли на 55%.

Фото: Freepik В России сократились продажи оригинальных картриджей для принтеров от западных производителей

На Wildberries спрос на неоригинальные картриджи в натуральном выражении тоже вырос — на 62%. А по продажам оригинальных за 11 месяцев 2023-го наметилась противоположная тенденция — количество покупок оригинальных расходников по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. выросло на 131%, как отметили изданию в пресс-службе маркетплейса.

Оригиналы дороже

О приостановке поставок продукции в Россию с марта 2022 г. заявила HP, а также японские Ricoh Group и Epson. Американская Xerox и подразделение Canon в Европе, Африке и на Ближнем Востоке тоже приостановили работу в России, как писал РБК в апреле 2023 г.

В ответ на это Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенной к ввозу по схеме параллельного импорта, куда включил товары и материалы около сотни иностранных брендов, в том числе Kyocera, HP, Xerox, Canon, Epson и т.д.

О возникшем дефиците картриджей для лазерных и струйных принтеров и МФУ CNews сообщил в январе 2023 г. Многие офлайновые сети распространения не могли предложить картриджи для принтеров большинства крупных брендов, в особенности Canon. В онлайн-рознице расходники были доступны для заказа, но заказ приходилось ждать почти месяц.

Продажи оригинальных картриджей в сегменте лазерных принтеров действительно падают, а совместимых растут. Главная причина заключается в дороговизне и плохой доступности оригиналов, рассказал «Известиям» директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей.

От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы CNews Analytics

«Отчасти процесс подстегивает и отсутствие санкций со стороны вендоров за использование "совместимок". Раньше это обстоятельство могло стать поводом для отказа в гарантийном обслуживании. Кроме того, покупатели лишились бонусов, которые мотивировали их использовать только оригиналы», — отметил эксперт.

По его словам, в сегменте струйных принтеров ситуация несколько отличается. В последнее время вендоры массово перешли на системы непрерывной подачи чернил и продажу их в бутылках, что сильно снизило стоимость расходных материалов.

Решение проблемы

По словам руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, проблему с картриджами и самими принтерами и МФУ может решить экспансия на российский рынок печатных устройств из дружественных стран, в первую очередь из КНР. Производители из Китая повышают качество своих девайсов, при этом нет проблем с расходными материалами, запчастями для них, обновлениями ПО, есть гарантии от производителей, добавил эксперт.

По итогам III квартала 2022 г. россияне уже переключились на китайские принтеры — CNews писал в марте 2023 г., что компания Pantum заняла 53% российского рынка оргтехники, хотя годом ранее едва удерживала 16%. На принтеры Pantum переходят и российские госструктуры.

В Минпромторге сказали «Известиям», что производственные мощности российских производителей позволяют покрыть потребность в печатной технике. «В настоящее время производством принтеров в России заняты "Катюша Принт", ГК "Бештау", "Ф-Плюс оборудование и разработки", "Новый Айти Проект", "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", "ПК Аквариус", "ЛНПО Позитрон"», — перечислили в ведомстве.