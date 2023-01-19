В России почти закончились картриджи для принтеров

В российской рознице образовался дефицит картриджей для лазерных и струйных принтеров и МФУ. Ритейлеры не успевают поставлять их в нужном объеме. Россиянам не хватает именно оригинальных расходников – совместимые всегда в наличии, в том числе и в официальной рознице. Также в стране высокими темпами растет спрос на услугу заправки картриджей.

Печатать нечем

В России зафиксирована острая нехватка картриджей для принтеров, как струйных. Это касается всех крупных брендов оргтехники, которые в том или ином объеме были представлены на российском рынке до 24 февраля 2022 г.

Дефицит образовался после новогодних праздников, пишут «Известия» со ссылкой на представителей российской розницы. Он вызван двумя факторами – отсутствием стабильных поставок расходников из-за рубежа на фоне санкций и ежегодным ростом продаж техники перед Новым годом. В России это, как правило, обусловлено не раз подтверждавшимися опасениями, что после новогодних праздников цены на технику вырастут.

По информации издания, многие офлайновые сети распространения в настоящее время не могут предложить картриджи для принтеров большинства крупных брендов, в особенности Canon. В онлайн-рознице ситуация схожая – расходники доступны для заказа, но оформить его желательно сильно заранее, не дожидаясь, пока в принтере закончатся чернила или тонер. Связано это с длительным сроком ожидания поставок – заказ придется ждать почти месяц.

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Все это касается именно оригинальных расходных материалов. С поставками их альтернатив от неизвестных производителей в России проблем нет.

Куда делись картриджи

По словам источников издания, выход из сложившейся ситуации давно найден. Несмотря на то, что все основные производители принтеров покинули российский рынок и больше не поставляют в страну ни сами устройства печати, ни расходные материалы к ним, ввоз этих позиций по-прежнему продолжается.

Это стало возможным благодаря параллельному импорту, работающему с мая 2022 г. Он позволяет завозить в Россию товары без разрешения производителя, но по более сложным логистическим цепочкам, что увеличивает время ожидания поставок и одновременно конечную стоимость самого товара.

Опрошенные изданием эксперты считают, что российские ритейлеры по неизвестным причинам не смогли заранее обеспечить запас картриджей для струйных и лазерных принтеров и МФУ, несмотря на то, что механизм параллельного импорта давно отлажен. Но, по их словам, проблема затронула не всех производителей – зацепило лишь HP, Canon Epson и еще ряд брендов, тогда как картриджи для оргтехники Brother и Xerox по-прежнему в наличии.

Что говорят ритейлеры

В «Ситилинке» подтвердили CNews наличие проблем с поставками оригинальных расходников для принтеров. По словам представителей ритейлера, это давняя проблема, начавшаяся еще в первой половине 2022 г.

В маркетплейсе Ozon иначе смотрят на происходящее на рынке картриджей. Его представители сообщили CNews, что во второй половине 2022 г. ситуация в России с расходными материалами для принтеров стабилизировалась, как и цены на них.

Всегда есть право «налево»

Все россияне, хотя бы раз покупавшие картридж для своего или офисного принтера, знают о существовании как оригинальных расходников, так и неоригинальных. Последние также известны как «совместимые». Их производят сторонние производители, и для их покупки в современной России не нужно назначать встречу с незнакомыми мрачными людьми в темном переулке, вдали от камер.

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Неоригинальные картриджи давно проникли в официальную российскую розницу. По словам собеседников издания, они легко позволят россиянам не обращать внимание на дефицит оригинальных расходных материалов.

Совместимые картриджи давно есть в свободной продаже

Представители «Ситилинка» сообщили CNews, что в ассортименте ритейлера количество совместимых картриджей сильно выросло. Если в начале 2022 г. их совокупная доля не превышала 20%, то год спустя она превышает 50%. «У нас представлено около 300 моделей оригинальных и более 1000 моделей совместимых картриджей, что позволяет удовлетворить потребности покупателей, – сказали представители «Ситилинка».

Нельзя также забывать о любимой услуге россиян, не желающих каждый раз покупать новый картридж при опустошении имеющегося. В стране развит сервис по заправке имеющихся расходников, как оригинальных, так и совместимых. Это позволяет существенно снизить стоимость одного напечатанного листа, что особенно актуально в компаниях с масштабным бумажным документооборотом. Популярность в России услуги по дозаправке картриджей CNews подтвердили в Ozon.

Восток всегда поможет

Собеседники «Известий» также обращают внимание на постепенное вытеснение с российского рынка крупных японских и американских брендов оргтехники их китайскими конкурентами. Для примера, среди бюджетных моделей лазерных принтеров и МФУ в ассортименте «Ситилинка» и DNS давно преобладает продукция китайского вендора Pantum.

Китайские принтеры набирают очки популярности

Это подтверждает и статистика ITResearch, гласящая, что к концу III квартала 2022 г. Pantum заняла 53% российского рынка оргтехники против 16% годом ранее. Принтеры из КНР покупают в России как обычные потребители, так и компании, а также госведомства. Например, в сентябре 2022 г. CNews писал о масштабной закупке китайских принтеров для российских судов – список включает 10 тыс. МФУ и обычных принтеров на 323 млн руб.