Российское правосудие купило 10 тысяч китайских принтеров

Для судов по всей России закупается 10 тыс. китайских принтеров и МФУ на 323 млн руб. Поставит их дочка российской компании Kraftway. В рамках контракта также должны быть поставлены 20 тыс. картриджей. Это не первый аукцион, в котором побеждает дочерняя структура Kraftway. В августе компания победила и в аукционе на поставку программно-технических средств почти на 600 млн руб., однако пока подписания не состоялось сразу из-за двух жалоб.

Китайские принтеры на российский суд

Как выяснил CNews, ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС “Правосудие"» (ИАЦ), подведомственный Судебному департаменту Верховного суда России, аккурат на 323 млн руб. закупает китайские принтеры и многофункциональные устройства (МФУ).

Тендер на портале госзакупок был опубликован 10 августа 2022 г., итоги электронного аукциона подвели 30 августа. На него была подана только одна заявка, которая и была признана победителем — «Независимый испытательный центр-Спецтест» («НИЦ-Спецтест»). Этот центр принадлежит российской компании Kraftway. Она занимается разработкой и производством доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации, а также созданием на их основе программно-аппаратных комплексов.

В рамках контракта ИАЦ закупает ровно 10 тыс. принтеров и МФУ (8 тыс. и 2 тыс. штук соответственно).

Что закупается и по какой цене

Выбор центра ГАС «Правосудие» выпал на китайские принтеры Pantum BP5100DN (цена 29 тыс. руб. за шт.) и МФУ Pantum BM5100ADN за 45,5 тыс. руб., следует из госконтракта.

Для российских судов на 323 млн руб. закупают принтеры и МФУ китайского Pantum

Согласно ценам на «Яндекс.Маркете», стоимость лазерного принтера Pantum BP5100DN варьируется от 19,2 тыс. руб. до 54,9 тыс. руб. А стоимость МФУ Pantum BM5100ADN составляет от 37,8 тыс. руб. до 65,6 тыс. руб.

Согласно описанию объекта закупки, «НИЦ-Спецтест» сам поставляет товар заказчику своим собственным транспортом. При этом устройства должны быть поставлены в суды по всей России. Это в свою очередь влияет на стоимость принтеров и МФУ. Помимо этого, в рамках закупки должны быть поставлены по два черно-белых картриджа к каждому устройству (т.е. 20 тыс. картриджей для 10 тыс. устройств).

Не первый контракт

Дочка Kraftway «НИЦ-Спецтест» победила и в другом августовском аукционе ИАЦ на поставку программно-технических средств за 597,5 млн руб. Однако подписание контракта было приостановлено сразу по двум жалобам от компаний ООО «Мигалка» и ООО «123 солюшнс».

В жалобах, в том числе указывается на тот факт, что техзадание к закупке сужает круг потенциальных участников до одного. «123 солюшнс» указывает, что заказчик подразумевают к поставке оборудование только одного реестрового производителя — Kraftway.

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В июне 2021 г. ИАЦ заключил с «НИЦ-Спецтест» контракт на поставку программно-технических средств на сумму 492,3 млн руб. А в декабре 2020 г. за поставку того же объекта закупки «НИЦ-Спецтест» получил 622,9 млн руб.

Согласно «Контур.фокусу», ООО НИЦ «Спецтест» зарегистрирована 30 июня 2008 г. в Обнинске. Выручка компании по итогам 2021 г. составила 1,3 млрд руб., а чистая прибыль достигла 1,8 млн руб.

ГАС «Правосудие»

Система «ГАС» Правосудие представляет собой комплекс сервисов для цифровизации российских судов. С ее помощью, к примеру, можно просматривать сведения по делам судов общей юрисдикции, а также подавать необходимые документы в электронном виде. Системой активно пользуются юристы и адвокаты. Также к ней обращаются эксперты по проверке благонадежности контрагентов.

ГАС «Правосудие» разрабатывалась в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России», рассчитанной на 2002-2006 гг. В декабре 2021 г. кураторы ГАС «Правосудие» второй раз за год закупили для работы в системе 10 тыс. лицензий ОС Windows.

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В мае 2022 г. CNews писал о том, что Пермскому краевому суду понадобились компьютеры с Windows 7, чтобы работать в системе ГАС «Правосудие». В обосновании к госзакупке указано, что ни одна из представленных в реестре отечественного софта операционных систем не соответствует требованиям ГАС «Правосудие».