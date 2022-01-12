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123 солюшнс



12.01.2022 Стремительно богатеющая на госзаказе компания не сможет продать 2500 ПК в МЧС 1
22.12.2021 РЖД закупает втрое дороже рынка смартфоны на российской ОС 4
02.11.2021 Миллиардная закупка МВД «российских» ПК вылилась в уголовное дело. Поставщику грозит тюрьма 9
30.07.2021 МВД секретным приказом переводится на Astra Linux 1
28.05.2021 Поставщику ПО для МВД не заплатили 180 млн руб. и уже не заплатят. Поставщику ПК грозит отлучение от госзакупок 14
21.05.2021 Российской таможне не дали купить серверы с импортными чипами из-за любви к зарубежному ПО 1
15.01.2021 МВД заставляют потратить миллиард на «российские ПК», которых нет в реестре отечественного «железа» 7
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
17.12.2020 На базе древних технологий создан накопитель с запредельной емкостью – «убийца» SSD и HDD 1
04.12.2020 Серия Epson WorkForce Enterprise: новые МФУ для офиса 1
24.11.2020 Videomost обеспечивает корпоративные коммуникации в японском банке Daishi Bank 1
26.10.2020 Fastzila нанимает на массовые вакансии с помощью омниканальных технологий ИИ 1
26.10.2020 Fastzila нанимает на массовые вакансии с помощью омниканальных технологий ИИ 1
13.10.2020 4 «горячих» направления в сфере шифрования 1
09.10.2020 Samsung начала продавать в России упрощенный флагманский смартфон. Он стоит намного дешевле, чем в Европе. Видео 1
05.10.2020 CNews Analytics опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков средств информационной безопасности 1
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
18.09.2020 Искусственный интеллект оставит без работы маневровых диспетчеров РЖД 1
31.08.2020 Samsung выпустила недорогой смартфон с рекордно большой батареей 1
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1
05.08.2020 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining 1
09.06.2020 «Аквариус» соберет ноутбуки для МВД на импортных чипах вместо «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов 1
29.05.2020 Xiaomi начала продавать в России три дешевых смартфона и один суперфлагман. Цены 1
26.05.2020 AOC представила новые бизнес-мониторы линейки P2. Цены 1
15.05.2020 МВД на миллиард закупило ПК на импортных чипах, хотя хотело на «Эльбрусах» или «Байкалах» 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
15.04.2020 Как китайский гигант растет под американскими санкциями 1
15.04.2020 Samsung начинает российские продажи смартфонов Galaxy M21 и M11. Цены 1
08.04.2020 TCL Communication представила серию смартфонов TCL 10. Цены 1
02.04.2020 Россия станет соредактором международного стандарта по реагированию на чрезвычайные ситуации в мегаполисе 1
25.03.2020 Xiaomi выпустила самые дешевые флагманы 2020 года. Цена. Видео 1
12.03.2020 Закупочная площадка заблокировала продавцов российских ПК, чтобы продавец иностранных получил миллиард 1
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 1
20.02.2020 Рассекречен дешевый смартфон Samsung с огромной батареей 1
13.02.2020 Xiaomi выпустила сверхдешевого конкурента новых флагманов Samsung. Цена, видео 1
12.02.2020 Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России 1
11.02.2020 Samsung начала российские продажи смартфонов Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. Цены 1
27.01.2020 На гибком экране смартфона Razr за $1500 возникает залом. Motorola говорит, что это нормально. Видео 1
13.12.2019 Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy A 1

Публикаций - 77, упоминаний - 107

123 солюшнс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 468 8
DEPO Computers - Депо Электроникс 456 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 270 5
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 88 5
Intel Corporation 11118 4
Philax - Филакс 11 4
Samsung Electronics 9194 4
Yandex - Яндекс 4874 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 3
Microsoft Corporation 22176 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 273 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8142 3
AMD - Advanced Micro Devices 3593 3
Xiaomi 1028 3
RedSys - РедСис 68 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 151 2
NVision Group - Энвижн Груп 659 2
Merlion - Мерлион 368 2
Sony 6099 2
Cisco Systems 4696 2
TCL Corporation 149 2
21 век – ТВ - Народный телефон 1369 2
VK - Mail.ru Group 2985 2
ELKO Group 13 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 2
VMware 2010 2
Yandex Go - Yango 11 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 217 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 1
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Восход ФГБУ НИИ 506 1
Verizon 872 1
Lenovo Motorola 3445 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 1
ОТР 171 1
Новые облачные технологии (НОТ) 258 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 51 1
МЧС РФ ЦБИТ ФКУ - Центральная база измерительной техники Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны 1 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1056 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 407 1
РЖД - Российские железные дороги 1422 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5079 3
Uber 282 2
Яндекс.Такси 294 2
MLU B.V. 12 2
Метриум Групп - Metrium 2 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 124 1
Согласие СК 698 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 664 1
UFG Private Equity 29 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 42 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 347 1
Россети Ленэнерго 262 1
ЕвроСибЭнерго 12 1
CBRE Group 6 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 425 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Мигалка ООО 2 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1802 1
Ситимобил - Служба такси 132 1
Яндекс.Еда 314 1
Gett 65 1
Wildberries - Вайлдберриз 174 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 195 1
Гринмакс 1 1
Крайэлектро 1 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2046 1
ПСБ - Промсвязьбанк 663 1
Чип и Дип 8 1
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1855 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9011 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1288 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2363 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3089 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7761 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 613 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2108 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 57 2
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 4 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
Правительство Москвы - ДНПИМС Москва - Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 1 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 257 1
Правительство Москвы 1536 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1935 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1014 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1185 1
Правительство РФ 7387 1
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа РФ 1 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 47 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2207 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 500 1
ФТС РФ - Красноярская таможня 7 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6875 11
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1259 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4561 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7657 6
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 866 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 5511 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8213 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1466 5
USB Type-C - USB-C 1031 4
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 2413 4
Фотокамеры - Фотоаппараты 1153 4
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 2233 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1218 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10316 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 18065 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 3272 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1673 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1353 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6404 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5132 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3610 3
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2392 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 951 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3144 3
Наушники - Headphones 897 3
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 144 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 374 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 485 2
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1458 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 905 2
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 301 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5817 2
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 507 2
DDR - Double data rate 2393 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 759 2
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем - Точка доступа 825 2
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 9 2
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 4129 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33541 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2579 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 590 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 387 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1358 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 200 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 210 3
Microsoft Windows 10 11279 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 329 3
Samsung Galaxy 599 3
Linux OS 7522 2
Samsung Galaxy S20 - смартфон 89 2
Samsung Exynos 7 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 52 2
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 35 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 55 2
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 35 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1099 2
Samsung One UI 49 2
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 98 2
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 206 2
Google Android 10 183 2
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 79 2
TCL Plex - Смартфон 11 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1694 2
TCL NXTVISION 5 2
TCL UI 3 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 1345 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 702 2
Samsung Galaxy S10 - смартфон 164 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2182 2
Google Android 11758 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 277 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 44 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 380 1
PassMark Software - CPU Benchmarks 2 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 109 1
Merlion iRU Опал 6 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 29 1
Яндекс.Шеф 11 1
Samsung Galaxy Watch Active - Умные часы 35 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 163 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 463 1
Исанин Антон 4380 4
Трушкин Константин 50 2
Блажко Григорий 3 2
Кротов Валерий 1 1
Евдокимов Андрей 67 1
Михайлова Галина 3 1
Хлебников Владимир 5 1
Browne Thom - Браун Том 2 1
Lee Peter - Ли Питер 5 1
Мельников Денис 4 1
Неклюдов Алексей 2 1
Солнышкова Светлана 1 1
Губанова Надежда 1 1
Сазонова Наталья 1 1
Чайка Юрий 41 1
Скокова Татьяна 12 1
Артемьев Игорь 90 1
Кушиков Петр 13 1
Комиссаров Дмитрий 181 1
Огурцов Артем 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 103632 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32447 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12759 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44809 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5155 3
Того - Тоголезская Республика 17246 3
Казахстан - Республика 4399 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12837 2
Чехия - Чешская Республика 1010 2
Франция - Французская Республика 5461 2
Индия - Республика 4192 2
Польша - Республика 1526 2
Украина 5965 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1310 2
Германия - Федеративная Республика 8419 2
Азия - Азиатский регион 3666 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1153 1
Бельгия - Королевство 851 1
Беларусь - Белоруссия 3406 1
Финляндия - Финляндская Республика 1696 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 821 1
Армения - Республика 1075 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2155 1
Испания - Королевство 2797 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 308 1
Китай - Тайвань 1825 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 637 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11139 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1918 1
Африка - Африканский регион 2785 1
Ближний Восток 2535 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1184 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 52 1
Грузия 1047 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 1
Португалия - Португальская Республика 759 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 478 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2081 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 324 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 707 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 744 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 604 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1687 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 8719 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7258 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1356 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 143 2
Финансовый сектор - Банковский сектор экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 6598 2
Образование в России 1897 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 8446 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 700 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 332 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 539 1
Торговая марка - Товарный знак 340 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1868 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 22 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3070 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 73 1
Абонентская база 893 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1380 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 270 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 129 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 271 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2377 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 700 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2478 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 975 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 558 1
Федеральное законодательство 1382 1
Коммерсантъ - Издательский дом 840 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 720 1
GSM Arena 57 1
Fortune Global 500 274 1
500 Startups 1529 1
S&P 500 226 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 2413 4
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 62 1
100+ Forum Russia 3255 4
Samsung Unpacked 23 1
Samsung Galaxy Unpacked 5 1
Международный женский день - 8 марта 70 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 1800 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
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