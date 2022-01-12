Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
123 солюшнс
Публикаций - 77, упоминаний - 107
123 солюшнс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 4380 4
|Трушкин Константин 50 2
|Блажко Григорий 3 2
|Кротов Валерий 1 1
|Евдокимов Андрей 67 1
|Михайлова Галина 3 1
|Хлебников Владимир 5 1
|Browne Thom - Браун Том 2 1
|Lee Peter - Ли Питер 5 1
|Мельников Денис 4 1
|Неклюдов Алексей 2 1
|Солнышкова Светлана 1 1
|Губанова Надежда 1 1
|Сазонова Наталья 1 1
|Чайка Юрий 41 1
|Скокова Татьяна 12 1
|Артемьев Игорь 90 1
|Кушиков Петр 13 1
|Комиссаров Дмитрий 181 1
|Огурцов Артем 6 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 840 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 720 1
|GSM Arena 57 1
|Fortune Global 500 274 1
|500 Startups 1529 1
|S&P 500 226 1
|25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 2413 4
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru