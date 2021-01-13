МВД заставляют потратить миллиард на «российские ПК», которых нет в реестре отечественного «железа»

Резонансная закупка, в ходе которой МВД не удалось потратить свыше миллиарда на российские ПК на отечественных же чипах, обросла новыми проблемами. Министерство на этапе рассмотрения заявки подрядчика проигнорировало указание на то, что предложенная техника отсутствует в Реестре российского «железа», но позже именно на основании этого факта расторгло контракт. Суд встал на сторону поставщика — МВД обязали принять 30 тыс. ПК не вполне понятной с точки зрения законодательства страны происхождения.

Не вполне российские ПК для МВД

Как выяснил CNews, МВД оказалось в ситуации, когда оно обязано принять у своего поставщика порядка 30,3 тыс. ПК, не включенных в Реестр отечественного «железа» при Минпромторге. В то же время, по условиям соответствующего резонансного миллиардного тендера министерство планировало обзавестись именно российскими компьютерами, даже допустив использование в них отечественных микропроцессоров.

Упомянутый тендер в формате электронного аукциона с начальной максимальной ценой контракта в 1,12 млрд руб. стартовал 20 марта 2020 г. Сроки подведения итогов несколько раз сдвигались, в том числе из-за жалоб в ФАС компаний «Тегрус», «Депо» и «Аквариус».

Победителем торгов (хоть и не с первой попытки) в итоге была признана компания «123 солюшнс» с ценовым предложением в 1,05 млрд руб. Что именно она собиралась поставить заказчику, тогда известно не было, хотя однозначно можно было заключить, что техника не будет строиться на отечественных чипах.

МВД придется потратить 1 млрд руб. на не вполне российские ПК

Контракт с победителем торгов был подписан в конце июля 2020 г. Однако, как видно по карточке соглашения на сайте госзакупок, 11 декабря оно было расторгнуто. Причиной стало решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 30 октября 2020 г. В обоснование такого решения указано «неоднократное нарушение поставщиком требований контракта, в том числе срока поставки товара». Какие-либо деньги поставщику выплачены не были.

Подробности конфликта становятся понятны из документов Арбитражного суда Москвы, в который «123 солюшнс» обратилась 6 ноября 2020 г. В своем иске компания хотела добиться для МВД обязания принять у нее ПК, а также признания необоснованными и незаконными требования МВД о предоставлении «123 солюшнс» документов, подтверждающих соответствие товара постановлению Правительства от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории РФ…» и постановлению Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ».

По характеру иска становится понятным, что «123 солюшнс» не смогла и не захотела подтвердить «российский» статус своей продукции в соответствии со сложившейся практикой госзакупок — указав на присутствие ПК в Реестре радиоэлектронной продукции, произведенной на территории нашей страны, при Минпромторге.

Тем не менее, в середине декабря 2020 г. суд встал на сторону заявителя, согласившись с его аргументами и удовлетворив иск в полном объеме.

На момент публикации материала в МВД не смогли ответить CNews на вопросы относительно того, намерено ли министерство принять товар или собирается оспорить решение служителей Фемиды. На обжалование у МВД есть срок до 18 января 2021 г.

Реестр Минпромторга — не единственный способ подтвердить российский статус?

В тендерных документах к рассматриваемому аукциону необходимость потенциального подрядчика подтвердить присутствие поставляемого товара в Реестре российской радиоэлектронной продукции (в соответствии с вышеупомянутыми правительственными постановлениями) была прописана в явном виде.

Однако, как выяснил суд, вторая часть заявки «123 солюшнс» на участие в торгах содержала декларацию о стране происхождения товара, в которой столь же явно было указано, что настольные ПК под маркой RDW в реестре при Минпромторге отсутствуют.

При приемке товара, в качестве документа, подтверждающего страну происхождения товара, компания предоставила МВД так называемый сертификат соответствия (серия RU № 0165013). В нем было прописано, что изготовителем техники выступает юрлицо компании ООО «Филакском» (место нахождения: Москва, ул. Каспийская, д. 22, корпус 1, стр. 5, пом. IX). Также были приведены подмосковные адреса мест непосредственного выпуска продукции.

«Отсутствие товара в Реестре само по себе не опровергает его российское происхождение, которое подтверждено сертификатом соответствия», — гласит вердикт суда.

Отметим, что подобные сертификаты выдаются различными уполномоченными организациями и определяют соответствие продукции тем или иным требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров. Ранее эта сфера была охвачена институтом ГОСТов.

В то же время, как показывает практика CNews мониторинга ИТ-госзакупок последних лет, в части «железа» все госорганы считают единственно законным методом подтверждения российского происхождения продукции именно указание на факт его присутствия в Реестре Минпромторга.

На вопрос CNews, вправе ли были «123 солюшнс» подтверждать статус своих ПК сертификатом соответствия, в Минпромторге ответили несколько уклончиво. «Подтверждение производства промышленной продукции на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с постановлением Правительства № 719. Регламент и требования для присвоения статуса указаны в Постановлении и в соответствии с пунктом 7 Минпромторгом выдается заключение о присвоении статуса», — указали в министерстве.

На момент публикации материала в МВД не смогли объяснить CNews, почему заявка «123 солюшнс» не была отклонена сразу же — на этапе рассмотрения, хотя в ней четко было указано на отсутствие ПК в Реестре.

Прецедент или нет?

Вынося свое решение о легитимности сертификата соответствия, суд сослался на собственную же практику. «Аналогичный вывод также содержится в решении Арбитражного суда Москвы, оставленного без изменения Девятым арбитражным апелляционным судом, Арбитражным судом Московского округа и Верховным судом по делу № А40-157807/18-149-1806».

Упомянутое дело было инициировано в июле 2018 г. иском компании «Амерес» к Главному центру инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний.

Поводом для разбирательства также стал разрыв контракта из-за вопросов к происхождению техники, в то время как «Амерес» в качестве подтверждающего документа представил сертификат соответствия.

Однако судом тогда было установлено, что 10 января 2018 г. заказчик на запрос о разъяснении положений об аукционе пояснил, что «…ввиду того, что в постановлении Правительства от 14 января 2017 № 9 отсутствует перечень документов, подтверждающих страну происхождения товара, участник аукциона вправе представить любой документ, подтверждающих страну происхождения товара (сертификат соответствия, лицензии, декларацию о соответствии, либо иные документы, подтверждающие страну происхождения товара). Дополнительных требований заказчик не устанавливает...».

В контексте этих сведений вопрос о том, являются ли два рассмотренных в данном материале разбирательства идентичными, можно считать достаточно неоднозначным.