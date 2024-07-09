Там просят ОС, которой нет в реестре, и BIOS от конкретного поставщика. ИТ-компании пытаются остановить крупную госзакупку ПК

Два участника конкурса по госзакупке АРМ для территориальных органов СФР добились своими обращениями приостановления определения поставщика. Но определить поставщика это не помешало.

Жалобы в ФАС – не повод прекратить аукцион

По госзакупке 5 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ) на 436 млн руб. для территориальных органов Социального фонда России (СФР) поступили две жалобы в ФАС. Несмотря на дважды принятое решение о приостановлении определения поставщика, протокол подведения итогов определения поставщика был размещен, и закупка перешла на этап «Определение поставщика завершено».

Согласно журналу событий на сайте госзакупок, жалобы компаний-участников электронного аукциона и решения о приостановлении определения поставщика чередуются со следующими этапами проведения тендера.

В настоящий момент на странице госзакупки стоит два статуса «Определение поставщика завершено» и «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе».

BIOS для Kraftway

Извещение о проведении электронного аукциона по поставке 4837 АРМ по 90 тыс. руб. состоялось 18 июня 2024 г. Место поставки ПК для СФР охватывает значительную часть России, от Пермского края до Волгоградской области и от Мордовии до Забайкальского края.

1 июля 2024 г. один из участников, компания «123 Солюшнс» выступил с жалобой в ФАС. Суть претензии компании-участника состояла в том, что заказчик установил такие технические и функциональные требования к «Базовой системе ввода-вывода» (BIOS), которые соответствуют системе одного конкретного производителя – компании Kraftway.

Как отмечается в жалобе, такие ограничения не могут позволить «123 Солюшнс» и другим участникам закупки «предложить к поставке АРМ, оснащенные «Базовой системой ввода-вывода» другого производителя, в том числе, из Реестра российского программного обеспечения, что лишает смысла в проведении конкурентного аукциона вообще, так как получается закупка у единственного поставщика».

3 июля 2024 г. определение поставщика по этой жалобе было приостановлено.

Windows вне Российского реестра

В тот же день, 3 июля 2024 г., компания «Скай Ай Ти» обратилась с еще одной жалобой. Согласно ей, «заказчик включил в описание BIOS стороннюю программу (утилиту), которая к BIOS не имеет отношения и с ним не поставляется. Более того, данную программу (утилиту) невозможно запустить в BIOS, так как она запускается в ОС. Это также указал заказчик: «…при помощи утилиты из командной строки Windows и терминала Linux».

Далее в жалобе обращается внимание на то, что заказчик установил дополнительное требование о совместимости программы (утилиты) с операционной системой Windows. А эта операционная система отсутствует в Реестре российского программного обеспечения. Тем самым нарушаются требования правительственного постановления от 16 ноября 2015 г. №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4 июля 2024 г. уже по этой жалобе было вновь приостановлено определение поставщика.

Ничто не остановит определение поставщика

Тем не менее, согласно журналу событий на сайте госзакупок, в тот же день 4 июля 2024 г. закупка была автоматически переведена на этап «Работа комиссии».

5 июля 2024 г. был размещен «Протокол подведения итогов определения поставщика» и в связи с размещением протокола, завершающего работу комиссии, закупка была автоматически переведена на этап «Определение поставщика завершено».

Обе жалобы находятся в статусе «Рассматривается».

CNews обратился ко всем участникам ситуации, с просьбой прокомментировать происходящее.