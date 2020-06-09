«Аквариус» соберет ноутбуки для МВД на импортных чипах вместо «Эльбрусов» и «Байкалов»

В отличие от технически идентичного тендера МВД на закупку ПК, который основательно завяз в многочисленных исках, закупка министерством ноутбуков, также допускающая использование в технике отечественных чипов, успешно завершена. Впрочем жесткие временные рамки поставки компьютеров снова не могли позволить победителю предложить конфигурации с российскими процессорами.

Контракт для «Аквариуса»

Как выяснил CNews, примечательный тендер МВД на поставку 3409 ноутбуков завершился победой «Аквариуса». На аукционе министерства с начальной ценой контракта в 136,2 млн руб. (без малого 40 тыс. руб. на один компьютер) он попросил за свои услуги 135,5 млн руб.

Конкуренцию ему пыталась составить компания «Ресурс-медиа», однако на торгах она не стала снижать цену лота вовсе, поэтому проиграла. Теперь победителю необходимо будет поставить технику заказчику до 1 ноября 2020 г.

Какую именно технику (в какой конфигурации) предлагали МВД участники тендера, в публичных документах на сайте госзакупках не указано. Однако, ноутбуки «Ресурс-медиа» фигурировали в тендере с пометкой, что страна их происхождения — Китай. Ноутбуки «Аквариуса», располагающего собственными производственными мощностями и имеющего ряд собственных технических ноу-хау, были помечены как российские.

Поставщиком ноутбуков для МВД стал «Аквариус»

Последнее обстоятельство с точки зрения действующего законодательства и отраслевых норм указывает на то, что «Аквариус» должен будет направить технику, «произведенную» на территории нашей страны. При этом, чтобы считаться российскими, ноутбуки не обязаны быть собраны полностью на отечественной компонентной базе.

Компонентная база могла быть более отечественной…

Примечательной особенностью данного тендера, как и ставшего проблемным его «старшего брата» — во многом идентичного тендера по приобретению ПК на сумму в 1,12 млрд руб., является своеобразный прицел МВД на использование в технике отечественных процессоров.

В частности, как уже ранее писал CNews, заказчик существенно снизил порог вхождения для чипов по параметру их максимальной частоты — до 800 МГц. Практика мониторинга CNews компьютерных госзакупок позволяет утверждать, что именно по этому параметру госорганы, в том числе и само МВД, обычно отсекают все существующие российские процессоры: «Эльбрусы», «Байкалы», «Мультикоры» и пр.

Никакие конкретные разработчики чипов в техзаданиях обоих упомянутых тендеров прописаны не были — процессоры должны были показать не менее 8 тыс. баллов по заданным условиям на тесте производительности 7-Zip/p7zip по метрике Rating MIPS. При этом в документации в требованиях к ОС есть пункт о том, что «представленная в дистрибутиве операционная система должна иметь версии, обеспечивающие ее функционирование на процессорных архитектурах х86-64 и “Эльбрус”».

В МВД во время проведения первого из тендеров в ходе переписки с CNews справедливость предположения редакции относительно «благосклонности» министерства по отношению к российской компонентной базе подтвердили. «Использование минимально необходимых характеристик расширяет возможный круг поставщиков оборудования, в том числе и за счет привлечения отечественных производителей оборудования, повышает конкуренцию при проведении аукционных мероприятий и приводит к значительной экономии бюджетных ассигнований», — отметили респонденты CNews.

Представители МЦСТ (разработчик линейки «Эльбрусов») и компании «Байкал электроникс» (разработчик линейки «Байкал») тогда же в разговоре с CNews подтвердили, что в их распоряжении чипы подходящих параметров действительно есть: «Эльбрус-8СВ», «МЦСТ R-2000» и Baikal-M.

…но не будет

На вопрос CNews, какими именно чипами будут снабжены ноутбуки «Аквариуса», в компании не ответили. Однако по совокупности фактов «Эльбрусы» и «Байкалы» в них задействованы быть не могут — из-за цейтнота у их производителей.

Главная проблема отечественных разработчиков процессоров — это отсутствие значительных складских запасов и длительные сроки производства новых крупных партий на зарубежных фабриках. Когда во время первого тендера разработчики обнаружили, что между торгами и последним днем поставки менее трех месяцев, они категорично заявили CNews, что уложиться в эти сроки будет не реально. Позже МВД сдвинуло дедлайн на два с половиной месяца, но к тому моменту это для МЦСТ и «Байкал электроникс» уже ничего не меняло.

С новым тендером ситуация оказалась сходной. Представитель МЦСТ Константин Трушкин в конце мая 2020 г. сообщил CNews, что по его мнению объемы и сроки поставки ноутбуков снова вряд ли позволят кому-то из сборщиков техники предложить «Эльбрусы».

«В резерве “Байкал электроникс” готовой партии процессоров в нужном количестве сейчас нет, — отметил тогда же в разговоре с CNews заместитель генерального директора этой организации по коммерческим вопросам Артем Огурцов. — Чтобы произвести недостающие чипы, процесс нужно запускать прямо сейчас, но к компании до сих пор никто из интеграторов или сборщиков ПК не обращался».

Эксперт также обращал внимание, что в ТЗ тендера в явном виде не прописаны требования к российскому происхождению чипов. «Поэтому можно предположить, что данный конкурс изначально предполагал закупку техники на Intel или AMD», — добавлял Огурцов.

ПК-тендер МВД завяз в исках

Итоги тендера на поставку ноутбуков официально были подведены еще 1 июня 2020 г. С учетом того, что на сайте госзакупок до сих пор не появилось сведений о том, что кто-либо попытался их опротестовать, процедуру определения поставщика действительно можно считать практически состоявшейся.

В тендере на поставку ПК, в котором подрядчик, казалось, уже также был определен (им стала компания «123 солюшнс»), все оказалось куда сложнее.

Заключение контракта сначала было приостановлено по жалобам в ФАС со стороны «Депо» и «Аквариуса»; по итогам рассмотрения они были признаны обоснованными. Затем на процедуру пожаловался «Энвижн групп», но его жалоба была признана необоснованной.

После этого аукцион был проведен заново. Предположительно победитель остался неизменным — «123 солюшнс». Однако после этого на госзаказчика снова последовательно пожаловались в ФАС «Энвижн групп», «Аквариус», «Тегрус» и «Ресурс-медиа». На сайте госзакупок они все пока имеют статус «рассматривается».