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Пранкор
ООО «Пранкор» — предприятие, осуществляющее комплекс работ по литью пластмасс, изготовлению пластмассовых и металлических деталей. Услуги «Пранкора» востребованы радиоэлектронной промышленностью, строительной отраслью, авто- и судоремонтными предприятиями, машиностроительным комплексом. Ежемесячный объем выпуска готовой продукции – более 500 тысяч различных изделий. Завод производит светодиодное освещение в Калининградской области. Производственные мощности позволяют выпускать до 600 000 LED-светильников в год. «Пранкор» входит в состав частного инновационного кластера «Технополис GS» в (инвестиционный проект холдинга GS Group в г. Гусеве Калининградской области).
СОБЫТИЯ
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Пранкор и организации, системы, технологии, персоны:
|Planora Oy 3 1
|Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 253 1
|АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
|Forbes - Форбс 983 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2358 1
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