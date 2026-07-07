ООО «Пранкор» — предприятие, осуществляющее комплекс работ по литью пластмасс, изготовлению пластмассовых и металлических деталей. Услуги «Пранкора» востребованы радиоэлектронной промышленностью, строительной отраслью, авто- и судоремонтными предприятиями, машиностроительным комплексом. Ежемесячный объем выпуска готовой продукции – более 500 тысяч различных изделий. Завод производит светодиодное освещение в Калининградской области. Производственные мощности позволяют выпускать до 600 000 LED-светильников в год. «Пранкор» входит в состав частного инновационного кластера «Технополис GS» в (инвестиционный проект холдинга GS Group в г. Гусеве Калининградской области).