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Пранкор

ООО «Пранкор» — предприятие, осуществляющее комплекс работ по литью пластмасс, изготовлению пластмассовых и металлических деталей. Услуги «Пранкора» востребованы радиоэлектронной промышленностью, строительной отраслью, авто- и судоремонтными предприятиями, машиностроительным комплексом. Ежемесячный объем выпуска готовой продукции – более 500 тысяч различных изделий. Завод производит светодиодное освещение в Калининградской области. Производственные мощности позволяют выпускать до 600 000 LED-светильников в год. «Пранкор» входит в состав частного инновационного кластера «Технополис GS» в (инвестиционный проект холдинга GS Group в г. Гусеве  Калининградской области).

СОБЫТИЯ

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07.07.2026 GS Group осваивает выпуск новых видов высокотехнологичной продукции для российских заказчиков 1
03.06.2024 Российские компоненты для ПК почти не покупают. Попасть в реестр Минпромторга они не помогают и стоят дороже китайских 1
02.08.2022 Крупнейшего российского производителя печатных плат купил бизнесмен из списка Forbes 1
31.05.2022 Россияне наладили производство «ПК-полуфабрикатов» для госсектора с «высочайшим» уровнем локализации 1
16.08.2016 GS Group приступила к разработке российских SSD-накопителей для бизнеса 1
23.06.2014 Приставки General Satellite станут более легкими и прочными 1
02.08.2013 Как провинциальный город превращают в инновационный центр? 1
02.09.2009 Технопарки в России продолжают строить. Финны. ФОТО 1
15.05.2009 Россия: Старт крупнейшего производства ТВ-приставок 1
01.04.2008 «Пранкор» будет выпускать спутниковые антенны в Калининграде 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Пранкор и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 362 9
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 72 7
GS Group - Технополис GS Гусев 74 3
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 64 2
ВЛВ - Технотех 15 1
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 1
Apple Inc 13081 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Норси-Транс - НТ 139 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1264 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 207 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1072 1
Рикор Холдинг - Rikor 172 1
BOE Technology 46 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 386 1
Инкотекс 12 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 1
123 солюшнс 24 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 124 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 416 1
Planora Oy 3 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 253 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3837 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 614 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13659 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5395 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2834 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61231 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25288 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7365 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9641 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3058 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33213 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10577 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64353 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16924 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4171 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1640 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4355 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1919 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13780 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4738 2
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Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 168 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12755 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17873 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1199 1
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6604 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12739 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8694 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2470 1
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Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2507 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2725 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 918 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 450 1
Моноблок - Monoblock PC 1103 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1613 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2375 2
RDW Computers - RDW MB - серия материнских плат 14 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1040 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 988 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 710 1
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 25 1
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GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3010 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 60 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15900 1
Английский язык 7002 1
Физика - Physics - область естествознания 2922 1
Ergonomics - Эргономика 1742 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5562 1
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3285 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5464 1
Forbes - Форбс 983 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2358 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
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