Маслов Михаил


СОБЫТИЯ


21.10.2025 Россияне собрали робота-химика для проведения химических экспериментов 1
04.09.2024 В НИЯУ МИФИ получен новый полупроводник для оптоэлектроники 1
17.06.2011 Аркадий Волож сбрил усы 1
24.05.2011 «Яндекс» привлек на бирже $1,3 млрд: кто продал и кто сохранил акции - СХЕМА 1
14.01.2010 Motorola будет делать 4G-оборудование в России 1
19.10.2009 Американское 4G-оборудование будет выпускаться в России 1
15.07.2009 «Ангстрем» заставляют продавать чипы всем 1
15.05.2009 Россия: Старт крупнейшего производства ТВ-приставок 1
05.12.2008 Министерства не на связи: русские вендоры разочаровались в чиновниках 1
23.07.2008 ЖК и плазменные ТВ будут собирать в России 2
07.06.2008 Российская электроника в спячке: сны и надежды 1
07.04.2008 Цифровое телевидение и «ГЛОНАСС» взорвут рынок электроники 1
21.03.2007 Россия получит свои комплектующие ПК и телевизоров 1

Альтоника ПК 16 3
Flex - Flextronics 89 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1213 3
Proxim 47 2
Proxim Wireless - TeraBeam 27 2
ИнформИнвестГрупп 22 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 462 2
Cisco Systems 5212 2
Yandex - Яндекс 8248 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 423 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1369 2
Jabil - Джейбил 29 2
Google LLC 12159 2
Телебалт 21 1
Пранкор 9 1
Винко-Т 3 1
ИнформИнвестГрупп - ДАТАТЕЛ 10 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 18 1
Датателеком 2 1
Samsung Electronics 10556 1
Ростелеком 10239 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3298 1
LG Electronics 3666 1
IBM - International Business Machines Corp 9540 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 1
HP Inc. 5750 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1567 1
Philips 2074 1
Sony 6616 1
Lenovo Motorola 3520 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1764 1
Рикор Холдинг - Rikor 148 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Ланит - Comptek - Комптек 198 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 61 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 147 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 63 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2757 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1963 2
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 35 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 146 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 98 1
Tiger Global Management 44 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6224 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1067 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3332 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2239 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12675 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5158 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2905 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3493 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 699 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1893 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1122 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4744 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 533 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2794 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 778 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3222 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22538 3
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 715 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10486 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4453 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7148 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9486 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7335 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56158 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1801 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4051 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21776 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25392 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11113 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1543 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4523 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1366 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3200 1
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 57 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 800 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 145 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9106 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 29 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11825 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16915 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71815 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13220 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4837 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6549 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8298 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11233 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12224 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2931 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4308 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1563 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 415 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3921 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2851 3
Proxim - Tsunami MP - Tsunami MultiPoint - Tsunami QB - Tsunami QuickBridge 11 1
Baidu 289 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5101 1
Intel Amber Lake 53 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 90 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1983 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 645 1
Покровский Иван 128 3
Третьяков Алексей 15 2
Авдонин Борис 6 2
Мазуров Алексей 4 2
Волож Аркадий 258 2
Иванов Дмитрий 99 2
Левашов Александр 90 2
Марченко Игорь 13 2
Сегалович Илья 41 2
Иващеева Елена 9 1
Шестаков Владимир 4 1
Танавская Людмила 1 1
Бушин Сергей 2 1
Малованцев Дмитрий 1 1
Costemale Philippe - Костемаль Филипп 3 1
Дуков Константин 1 1
Boarchardt Debra - Боарчардт Дебра 1 1
Иванов Сергей 396 1
Фадеев Михаил 56 1
Щеголев Игорь 698 1
Богуславский Леонид 38 1
Суворов Александр 19 1
Анисимов Юрий 3 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Шалманов Сергей 201 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Калин Сергей 31 1
Лашкина Елена 34 1
Филиппов Сергей 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 154770 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45301 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53224 3
Россия - ЦФО - Московская область - Клин 49 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18386 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1378 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17985 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 891 2
Азия - Азиатский регион 5710 1
Сингапур - Республика 1899 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 747 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1672 1
Нидерланды 3614 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 143 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 119 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8007 1
Земля - планета Солнечной системы 10601 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3031 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 119 1
Индия - Bharat 5644 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54404 7
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 82 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17210 2
ФЦП Национальная технологическая база - Федеральная целевая программа 18 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2047 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5223 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25633 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2239 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3668 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 407 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50724 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8263 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31419 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5230 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2043 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5904 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6289 1
Энергетика - Energy - Energetically 5452 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1692 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5227 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2909 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1481 1
Перовскит - минерал, титанат кальция - эмпирическая формула: CaTiO3 26 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6459 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1863 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Физика - Ферромагнетики 30 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6227 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 305 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1324 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5266 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5446 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1329 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5204 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3334 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 998 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2977 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2884 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14855 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2721 2
CNews Журнал 166 1
Bloomberg 1379 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5998 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1061 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8321 2
Juniper Research 548 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
РАН - Российская академия наук 1983 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 427 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 1
