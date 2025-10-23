Разделы

Карфидов Алексей


СОБЫТИЯ


23.10.2025 В России запускают первое производство полностью отечественных микроредукторов для роботов, 3D-принтеров, протезов, БПЛА 1
13.09.2024 Идеального робота-уборщика создали студенты НИТУ МИСИС 1
05.09.2024 Студент Университета МИСИС создал прототип дрона-курьера 1
04.04.2022 В НИТУ «МИСиС» научат запускать серийное производство российской высокотехнологичной продукции 1
02.02.2021 Как программа Future Tech помогает студентам и выпускникам вузов 1
15.06.2015 Karfidov Lab совместно с Cloud Personal Safety будет производить умные браслеты 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Карфидов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Karfidov Lab - Карфидов Лаб 4 3
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
Открытые технологии 714 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7993 1
Возрождение - Коммерческий банк 349 1
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 12 1
Траектория будущего (АТБ) 7 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14615 3
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 689 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6759 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1714 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12869 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1264 1
Умные платформы 1833 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22723 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1465 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22587 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71907 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1805 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11251 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 695 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12846 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3260 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56239 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3571 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3954 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 94 1
BaaS - Backend as a service 139 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6944 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1412 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7961 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5070 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1125 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 978 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 825 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3693 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 76 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 373 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 339 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5103 1
Мелешенко Павел 1 1
Павловская Анна 4 1
Гончаренко Игорь 1 1
Лебедева Ксения 1 1
Алдошина Анастасия 1 1
Болодская Юлия 1 1
Жарчинская Альбина 1 1
Крайняк Роман 1 1
Фурсин Алексей 158 1
Сиземова Валерия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154906 5
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 957 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45325 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14442 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5447 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31450 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10580 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20097 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7965 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4282 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6230 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1896 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54443 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1140 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2043 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 512 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 315 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5229 1
Энергетика - Energy - Energetically 5461 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50760 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2159 1
Образование в России 2516 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4208 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1408 1
Литий - Lithium - химический элемент 596 1
Ботаника - Растения - Plantae 1108 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 411 4
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 225 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1231 1
ТГУ - Томский государственный университет 203 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 81 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
