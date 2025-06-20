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Муравьев Антон
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|Российские ученые создали экологичное «зеленое» топливо для космических кораблей 1
Муравьев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Борисов Юрий 121 1
|Шадаев Максут 1061 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17552 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
|Известия ИД 662 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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