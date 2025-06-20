Российские ученые создали экологичное «зеленое» топливо для космических кораблей

Российские исследователи из ИОХ РАН впервые использовали электрический ток в качестве экологически безопасного окислителя при получении термостойких веществ, пригодных для создания экологичного космического топлива.



«Зеленый» синтез

Ученые Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН) разработали новый подход к электрохимическому синтезу веществ, из которых можно создать экологичные топлива для космических аппаратов, пишут «Известия». Технология может выйти на рынок в течение ближайших нескольких лет.

Российские исследователи впервые использовали электрический ток в качестве экологически безопасного окислителя, говорится в сообщении.

«Важно, что с точки зрения химии ученые получают их в экологически безопасном режиме и на значительный процент вещества состоят из атомов азота. Это значит, сами по себе при сгорании они тоже будут высвобождать в основном молекулярный азот, который содержится в воздухе, которым мы дышим. Эксплуатация таких веществ не будет приводить к какому-то серьезному экологическому вреду», — объяснил изданию заведующий лабораторией азотсодержащих соединений ИОХ РАН Леонид Ферштат.

Термостойкое топливо для космоса

Как рассказал Ферштат, до сих пор было известно три таких соединения из старых научных работ, как их получать было не известно. Специалисты ИОХ РАН разработали метод и получили серию из 25 таких структур, которые оказались достаточно термостойкими. Температура начала разложения — выше 270 ℃.

«Благодаря тому что новые соединения оказались такими термостойкими, они найдут применение в качестве компонентов топлив для аэрокосмической отрасли, рассказал ученый. В первую очередь они подойдут для вывода небольших космических аппаратов, например спутников, исследовательских зондов, систем навигации, на околоземную орбиту. Также полученные соединения будут полезны в горнодобывающем деле», — прокомментировал кандидат химических наук, доцент Научно-образовательного центра инфохимии ИТМО Антон Муравьев.

Однако использование полученных лабораторных образцов имеет следующие потенциальные ограничения: масштабируемость синтеза для использования в малотоннажном производстве, а также устойчивость соединений при хранении, добавил эксперт.

Российская космическая программа

В октябре 2024 г. в распоряжении CNews оказалась дорожная карта «Спутниковые системы и сервисы», утвержденная Правительственной комиссией по цифровому развитию. Общие затраты на реализацию заложенных в нее мероприятий составят 481 млрд руб. за период до 2030 г. Из них федеральный бюджет выделит 369,4 млрд руб., из внебюджетных источников будет выделено 111 млрд руб.

Спутниковые проекты есть и в нацпрограмме «Экономика данных», представленной министром цифрового развития Максутом Шадаевым на стратегической сессии в правительстве 21 ноября 2023 г. Предусмотрено в частности создание отечественной многоспутниковой высокоскоростной низколатентной негеостационарной спутниковой системы (НГСО).

В ходе выступления в Госдуме в 2024 г. генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов озвучил актуальные данные о количестве эксплуатируемых спутников России — 220 космических аппаратов различного назначения, что составляет 2,5% от общемирового количества. По его словам, Соединенные Штаты лидируют с более чем тремя тыс. действующих спутников на орбите. Китайская Народная Республика (КНР) занимает второе место, располагая группировкой из более 500 космических аппаратов.