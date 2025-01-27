Спутниковая связь НГСО негеостационарная спутниковая орбита
Спутниковая связь и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1015 2
|Прохоров Сергей 23 2
|Путин Владимир 3187 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Черепенников Антон 83 1
|Орешкин Максим 27 1
|Пехтерев Сергей 54 1
|Алексеев Антон 32 1
|Мансуров Олег 5 1
|Родин Александр 7 1
|Данилов Никита 17 1
|Севастьянов Николай 15 1
|Нестеров Евгений 2 1
|Прокопьев Виталий 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
|CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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