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Спутниковая связь НГСО негеостационарная спутниковая орбита



27.01.2025 Власти выделили частоты для работы российских «убийц» Starlink на транспорте 5
02.09.2024 Российский интернет вещей можно будет использовать для управления БПЛА 1
22.08.2024 Власти не дали частоты под спутниковую связь на транспорте, хотя вначале собирались 1
04.06.2024 «Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников. Не дали денег 1
29.03.2024 Россия займется объединением сотовой и спутниковой связи 1
10.11.2023 Как наладить производство телеком-оборудования в России и обеспечить отрасль кадрами 1
25.10.2023 Вызовы российской телеком-отрасли: не хватает свободных частот и спутников связи 3
14.09.2023 В России хотят построить аналог Starlink с 900 спутниками и интеграцией с 5G и 6G 5
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 3

Публикаций - 9, упоминаний - 21

Спутниковая связь и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 5
Globalstar - Глобалстар 181 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 3
ИКС 321 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 3
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 3
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 46 3
Ростелеком 9739 2
МегаФон 8925 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 2
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 231 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 118 2
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 2
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 40 2
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 2
Орбита 292 2
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 24 2
Omnispace 2 2
РуСат 59 2
Samsung Electronics 10282 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2912 1
Qualcomm Technologies 1830 1
Apple Inc 12137 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 1
SAS Institute 974 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 1
OneWeb - WorldVU 36 1
Цифра ГК 2435 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
SES Networks 84 1
SES Networks - O3b Networks 6 1
Флай дрон - Fly Drone 16 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 1
Беспилотные авиационные системы 50 1
Газпром СПКА - сборочное производство космических аппаратов 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
Газпром ПАО 1345 1
Связной ГК 1372 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 380 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 110 1
Unsplash 817 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4150 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 310 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 126 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 88 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
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Данилов Никита 17 1
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Казахстан - Республика 5552 2
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Канада 4891 2
Европа 21802 1
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Южная Корея - Республика 6659 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5107 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2603 2
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 722 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 936 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 203 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 2
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