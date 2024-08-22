Власти не дали частоты под спутниковую связь на транспорте, хотя вначале собирались

Госкомиссия по радиочастотам не смогла выделить частоты для терминалов спутниковой связи, находящихся в движении и ориентированных на российские спутники на негеостациоанрной орбите (НГСО). Такое решение должно было бы упростить создателям НГСО-систем адаптацию к регулярным требованиям.

ГКРЧ рассмотрела вопрос о спутниковой связи на транспорте

Государственная комиссия по радиочастот (ГКРЧ) приняла решение о создании рабочей группы во вопросу использования полос радиочастот Ku-a и Ka-диапазонов абонентскими заемными станциями, работающие через космические аппараты спутниковых систем типа «Экспресс-РВ», «Скиф» и «Рассвет» на негеостационарной орбитах и фиксированной спутниковой службы.

Это следует из решения комиссия, опубликованного на сайте Минцифры. В рабочую группу войдут представители Минцифры, Роскомнадзора, Федеральной службы охраны (ФСО), Минобороны, госкорпорации «Роскосмос», НИИР (Научно-исследовательский институт «Радио») и операторов указанных выше спутниковых систем. Доклад на данную тему должен быть представлен в комиссию не позднее IV квартала 2024 г.

Какие частоты планировалось выделить для спутниковой связи на транспорте

Между тем, согласно проекту решения ГРКЧ (имеется в распоряжении CNews), комиссия планировала выделить частоты для соответствующих целей. В материалах к заседанию комиссии говорилась, что Всемирная конференция радиосвязи в 2023 г. (ВКР-23) приняла решение о выделении частот 17,7-18,6 ГГц, 18,8-19,9 ГГц, 19,9-20,2 ГГц (космос-Земля) и 27,5-29,1 ГГц и 29,5-30 ГГц (Земля - космос) воздушным и морским земным наземным станциям, находящиеся в движении, которые взаимодействуют с негеостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы, и определила условия такого использования.

Arthur Sharaev / Фотобанк Unsplash ГКРЧ не сумела выделить частоты для спутниковых терминалов, находящихся в движении

При этом в резолюции ВКР-23 отсутствуют положения о регуляторных и технических условиях использования сухопутных земных станций, находящихся в движении. Обеспечение защиты наземных служб от помех со стороны сухопутных земных станций было отнесено к вопросам национального регулирования администрированиями.

В материалах комиссии отмечалась: потребность России в широкополосной спутниковой связи и высокоскоростном доступе в интернет с малой задержкой информации, не достижимой в геостационарных спутниковых сетях; важность предоставления современных услуг высокоскоростной спутниковой связи пассажирам транспортных средств, находящимся в движении, в том числе для решения социальных задач и развития единой информационной инфраструктуры; важность реализации национальных проектов, таких как российские негеостационарные системы спутниковой связи «Экспресс-РВ», «Скиф» и «Рассвет»; целесообразность установления в России упрощенного порядка частотного обеспечения для применения радиоэлектронных средств как стационарных приемов-передающих земных станций, так и земных станций, находящихся в движении, используемых в качестве абонентского оборудования в спутниковых негеостационарных системах фиксированной спутниковой службы.

В этой связи комиссия планировала выделить неопределенному кругу лиц полосы частот 10,7-12,75 ГГц, 17,7-18,6 ГГц, 18,8-1,3 ГГц, 19,7-20,2 ГГц (космос - Земля) и 12,75-13,25 Гц, 14-14,5 ГГц, 27,5-28,0525 ГГц, 28,445-29,0605 ГГц, 29,5-30 ГГц (Земля - космос) для абонентских умных станций, находящихся в движении, с целью обеспечения их взаимодействия с комическими станциями российских спутниковых систем фиксированной спутниковой службы на негеостационарной орбите (НГСО ФСС).

Также предполагалось выделить неопределенному кругу лиц полосы радиочастот 12,75-13,25 ГГц (Земля- космос), 14-14,5 ГГц (Земля - космос) и 10,7-12,75 ГГц (космос - Земля) для абонентских заемных станций технологии VSAT, которые взаимодействуют с космическими станциями российских спутниковых систем НГСО ФСС.

Возможные ограничения на использование частот для спутниковой связи на транспорте

При этом предполагалось выставить ряд условий. Весь трафик, формируемый любыми типами абонентских земных станций, работающих через космические аппараты российских спутниковых систем НГСО ФСС на территории под юрисдикцией России, включая территориальные воды и национальное воздушное пространство России, должен проходить через станцию сопряжения, находящуюся на территории России, непосредственно по радиоканалу между указанной станцией сопряжения и российской орбитальной группировкой космических аппаратов спутниковых систем НГСО ФСС.

Эксплуатация любых типов абонентских земных станций, работающих через космические аппараты российских спутниковых систем НГСО ФСС, должна осуществляться под управлением и мониторингом Центральной земной станции этой спутниковой системы, обеспечивающей круглосуточный контроль всех действующих абонентских земных станций в данной спутниковой системе НГСО ФСС, включая управление параметрами их излучения, вплоть до полного выключения.

Абонентские земные станции, находящиеся в движении, разрешается использовать только на средствах железнодорожного, автомобильного и водного (морского и речного) транспорта, на воздушных судах, в том числе на воздушных судах, выполняющих полеты на высотах менее 3 км. Любые типы абонентских земных станций, работающих через космические аппараты российских спутниковых систем НГСО ФСС, не должны использоваться в качестве единственного средства связи для построения сетей, предназначенных для обеспечения безопасности человеческой жизни.

Абонентские земные станции, находящиеся в движении, эксплуатируемые на борту воздушных судов, могут использоваться в РФ только при осуществлении полетов воздушных судов по разрешенным воздушным трассам и не должны использоваться на этапах взлета, захода на посадку и при посадке воздушных судов любого типа. В случае выявления вредных радиопомехе, создаваемых любыми типами абонентских земных станций, другим радиоэлектронных различного назначения, российский оператор связи спутниковой системы НГСО ФСС и пользователя абонентских земных станций обязаны безотлагательно принять все возможные меры по исключению вредных радиопомех или снижения их до приемлемого уровня, вплоть до полного выключения абонентских земных станций.

Для чего нужно новое решение ГКРЧ

В 2018 г. ГКРЧ уже разрешала использовать частоты в диапазонах 29,5 - 30 ГГц (Земля - космос) и 19,7 - 20,2 ГГц (космос - Земля) - для для земных станций спутниковой связи, находящихся в движении, для связи с геостационарными спутниками, относящимися к фиксированной службе связи. Теперь же речь идет о негеостационарных спутниках.

В России сейчас создается несколько группировок НГСО. Госпредприятие «Космическая связь» (ГПКС) создает спутники «Экспресс-РВ». Группировка будет состоять из четырех спутников, находящихся на высокоэллиптической орбите. Спутники покроют всю территорию России и Арктической зоны, обеспечив широкополосный доступ в интернет для стационарных объектов и пользователей, находящихся в движении. Затраты на реализацию проекта составят 48 млрд руб.

«Скиф» - среднеорбитальная группировка, которая должна будет состоять из 12 космических аппаратов. Проект реализует госкорпорация «Роскосмос», группировка будет предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет.

«Рассвет» («Бюро 1440») - проект компании Yadro (входит в «ИКС Холдинг») Группировка должна будет обеспечить глобальное покрытие с целью обеспечения широкополосного доступа в интернет.

«Проект решения ГКРЧ — последовательный шаг российских властей по подготовке к развертыванию российских группировок спутниковой связи на НГСО, - отмечает акционер компании «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев. Ранее ГКРЧ уже выпустило регламенты работы для стационарных приемо-передающих интернет-устройств (технология VSAT), но для низкоорбитальных систем, только создающихся в России, в том числе, для устройств, которыми будут пользоваться их абоненты, пока нет нормативной базы. Наличие четко сформулированных требований даст операторам подобных систем и производителям оборудования время для адаптации своих продуктов и услуг к текущим регуляторным реалиям».