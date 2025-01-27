Власти выделили частоты для работы российских «убийц» Starlink на транспорте

Госкомиссия по радиочастотам выделила частоты для использования спутниковых терминалов на воздушном, морском и сухопутном транспорте будущими российскими системами связи на негеостационарных орбитах: «Рассвет» («Бюро 1440»), «Скиф» и «Экспресс-РВ. Трафик российских абонентов данных систем должен будет проходить через российскую станцию сопряжения, при необходимости должна быть возможность выключения данных систем.

Частоты для российских негеостационарных спутниковых систем

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение об использовании полос частот для обеспечения связи абонентскими земными станциями, находящимися в движении, через отечественные космические аппараты на негеостационарных орбитах (НГСО).

Это следует из решения комиссии, опубликованного Минцифры. Соответствующее решение было принято на основании доклада госпредприятий «Российский научно-исследовательский институт радио им. М.И.Кривошеева» (РНИИР).

Речь идет о выделении частот для неопределенного круга лиц для использования на воздушных и морских судах, судах внутреннего и смешанного (река - море) плавания и на сухопутных транспортных средствах абонентскими земными станциями, находящимися в движении, и осуществляющими связь с различными российскими проектируемыми НГСО-системами.

Фото: Kandinsky Kandinsky Российские спутниковые группировки связи в представлении нейросети

В случае с системой «Рассвет», которую создает компания «Бюро - 1440» (входит в состав «ИКС Холдинга»), были выделены полосы радиочастот 10,7-12,725 ГГц, 19,075-19,3 ГГц, 19,7-20,2 ГГц (космос - Земля) и 14-14,495 ГГц, 29,5-30 ГГц (Земля - космос) для абонентских земных станций, находящихся в движении, которые осуществляют связь с космическим станциями фиксированной спутниковой службы (ФСС). Для связи со станциями подвижной спутниковой службы системы «Рассвет» выделены частоты 19.7 - 20,2 ГГц (космос - Земля) и 29,5 - 30 ГГц (Земля - космос).

Для НГСО-системы «Скиф» выделены полосы частот 17,8-18,6 ГГц, 18,8-19,3 ГГц (космос - Земля) и 27,6-28,0525 ГГц и 28,6-29,0605 ГГц (Земля - космос). Они смогут использоваться абонентскими земными станциями, находящимся в движении, и расположенными на воздушных и морских судах. Для абонентских земных станция, находящихся в движении, и установленных на судах внутренного и смешанного плавания и на сухопутных транспортных средствах, выделяются частоты 17,8-18,6 ГГц, 18,8-19,3 ГГц (космос - Земля) и 27,6-27,8285 ГГц и 28,6-28,8365 ГГц (Земля - космос). В обоих случаях речь идет о фиксированной спутниковой службе.

Для НГСО-системе «Экспресс-РВ» выделены полосы частот 10,7-11,7 ГГц. 12-12,25 ГГц, 1265-12,75 ГГц (космос - Земля) и 12 - 1465 ГГц (Земля - космос) .Речь идет о связи с космическими станциями ФСС НГСО-системы «Экспресс-РВ».

Прохождение трафика через российские станции сопряжения

При этом весь трафик, формируемый находящимися в России абонентскими земными станциями, должен проходить через российскую станцию сопряжения, непосредственно по радиоканал между указанной станций и космическим аппаратом.

Использование абонентских земных станций в российской НГСО-системе должно осуществляться под управлением и мониторингом станции сопряжения этой спутниковой системы, обеспечивающей круглосуточный контроль всех абонентских земных станций, находящихся в движении, в данной спутниковой системе, включая управление параметрами их излучения, вплоть до полного выключения.

Применения радиоэлектронных средств (РЭС) абонентский земны станций, затронутых данным решением, может осуществляться без решения о присвоении радиочастот. В то же время РЭС данных абонентских земных станций должны выполнять условия совместного использования полос радиочастот с РЭС затронутых российских спутниковых систем, создание которые предусмотрено решениями ГКРЧ. В случае отсутствия согласованных условий совместного использования применение РЭС не допускается.

Абонентские земные станции, находящиеся в движении, не должны создавать вредных помех и не должны требовать защиты от вредных помех со стороны действующих РЭС различного назначения, работающих согласно таблице распределения полос частот между радиослужбами России в соответствие с решениями ГКРЧ. В случае выявления вредных радиопомех, российские операторы связи НГСО-систем должны «безотлагательно» принять меры по исключению данных помех вплоть до отключения абонентских земных станций.

Регистрация абонентских земных станций будет осуществляться операторами связи НГСО-систем а основании решения о присвоении радиочастот для РЭС гражданского назначения на станцию сопряжения в составе российских спутниковых систем Абонентские земные станции, эксплуатируемые на морских и речных судах, должны включаться в разрешение на судовую радиостанцию. Абонентские земные станции, эксплуатируемые на воздушных судах, должны включаться в разрешение на установку и использование такой аппаратуры.

Кроме того, ГКРЧ поручила операторам указанных НГСО-систем «Экспресс-РВ», «Скиф» и «Рассвет» в срок до 30 июня 2025 г. представить согласованные условия совместной использования полос радиочастот в совпадающих полосах радиочастот и с геостационарными спутниковыми сетями. Роскомнадзору поручено представить проекта порядка согласования совместного использования радиочастот для данных космических систем.

«Скиф», «Рассвет» и «Экспресс-РВ»

Группировка «Рассвет» должна будет обеспечить широкопллосный доступ в интернет на всей территории Земли. К 2030 г. группировка будет состоять из 292 спутников, всего к тому моменту должно быть запущено 383 спутника (с учетом выходящих из строя). Стоимость проекта оценивается в 445 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 116 млрд руб., сама компания - 392 млрд руб.

Группировка «Скиф» - это среднеорбитальная группировка, которая долна будет состояться из 12 космических аппаратов. Проект реализует госкорпорация «Роскосмос» для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет.

«Экспресс-РВ» предполагает создание группировки из четырех спутников, находящихся на высоком эллипсе, которы покроют всю территории России и Арктической зоны, Целью является обеспечение широкополоснного доступа в интернет для стационарных обектов и пользователей, находящихся в движении.

История вопроса

В 2018 г. ГКРЧ уже разрешила использоваться частоты в диапазонах 29,5-30 ГГц (Земля - космос) и 19,7 - 20,2 ГГц (космос - Земля) для земных станций спутниковой связи, находящихся в движении, ля связи с геостационарными спутниками, относящимися к фиксированной службе связи.

В 2024 г. ГКРЧ рассмотрела вопрос о принятии аналогичного решения для НГСО-систем, но принятие решение было перенесено.