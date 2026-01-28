Разделы

SES Networks O3b Networks


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


28.01.2026 В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink 1
12.08.2021 Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства 1
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 1
05.07.2016 SES проводит опцион на покупку 100% O3B Networks 2
11.05.2016 SES приобретает контрольный пакет акций O3b Networks 2
11.09.2008 Слаборазвитые страны обеспечат тотальным спутниковым интернетом 2
09.09.2008 Google и HSBC проведут интернет в Африку 2

Публикаций - 7, упоминаний - 11

SES Networks и организации, системы, технологии, персоны:

SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 118 4
Google LLC 12318 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 1
OneWeb - WorldVU 38 1
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 121 1
Digicel Antilles Francaises Guyane 14 1
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 46 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 241 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 690 1
Royal Caribbean 8 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
Bharti Enterprises Group 56 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 399 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6179 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 182 1
Спутниковая связь - НГСО - негеостационарная спутниковая орбита 11 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18530 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 954 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17151 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 142 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 34 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 526 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 26 1
Amazon Kuiper Systems - Amazon Kuiper - Amazon KuiperSat 9 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 84 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 55 1
Путин Владимир 3378 1
Африка - Африканский регион 3576 2
Земля - планета Солнечной системы 10685 2
Европа 24669 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 829 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3384 1
Евразия - Евразийский континент 628 1
Казахстан - Республика 5830 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2968 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 360 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Bloomberg 1552 1
Moody's Investors Service 136 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.

Создано именных указателей - 189731.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
