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РЛС Ku-диапазон диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.07.2026 НИИЭТ выводит на рынок две модели GaN‑транзисторов 1
20.05.2025 В России открыт первый официальный аэропорт специально для БПЛА 1
29.05.2024 «Ростех» впервые показал мобильный пункт управления беспилотниками для спасателей 1
23.04.2024 «Ростелеком» создал российское оборудование для спутникового интернета 1
10.11.2023 Российские связисты смогут пользоваться иностранными спутниками, но только с разрешения армии и ФСБ 1
05.10.2023 Предприятие «Росэлектроники» в 2 раза увеличило производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации 1
06.07.2023 В России создан спутниковый терминал для надежного доступа в интернет на скорости 300 км/ч 1
01.06.2023 «Ростех» впервые продемонстрировал защищенный комплекс связи для полевых условий 1
17.08.2022 Оборудование «Росэлектроники» обеспечит спутниковую связь без ГЛОНАСС и GPS 1
28.06.2022 Airbus предложил решение для доступа в интернет в самолете 1
26.11.2021 «Росэлектроника» разработает новые лампы бегущей волны для космических систем 1
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 2
06.07.2021 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом 1
24.06.2021 «Росэлектроника» продемонстрировала работу автоматизированного корабельного комплекса связи «Рокот» 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
22.07.2019 «Росэлектроника» разработала мобильную абонентскую станцию спутниковой связи 1
05.12.2018 5G в России: сколько это будет стоить, и как расчистить место под его частоты 1
11.10.2018 Orange Business Services и Global Eagle обеспечат связь на борту самолетов Air France 1
15.11.2017 Orange Business Services и BlueTide обеспечат морские коммуникации спутниковой связью и сервисами 1
05.07.2017 Все сети подвижной радиосвязи Российской Федерации стали технологически нейтральными 1
15.03.2017 «Транзас» расширит возможности экосистемы Thesis за счет партнерства с Satcom Global 1
01.02.2017 Спутник связи нового поколения Intelsat 33e EpicNG введен в эксплуатацию 1
01.12.2015 «Космическая связь» начинает оказание услуг связи и вещания с использованием спутника «Экспресс-АМ8» 1
29.09.2015 AltegroSky в два раза расширил сеть на Дальнем Востоке 1
25.09.2015 Минкомсвязи России представила основные направления деятельности в области радиочастотного спектра на 2015 г. 1
15.04.2015 Четыре спутника могут составить арктическую группировку России 1
13.02.2015 «Ростелеком» обеспечит фермеров спутниковым интернетом 1
04.02.2015 Полностью восстановлена работоспособность спутника «Экспресс-АМ33» 1
15.12.2014 Россия запустила тяжелый спутник связи 1
02.10.2014 StarBlazer начинает обучение партнеров установке и настройке оборудования двухстороннего спутникового интернета 2
09.09.2014 StarBlazer начинает предоставлять услуги ШПД через спутник «Экспресс АМ5» 1
17.07.2014 StarBlazer завершил строительство центральной станции для предоставления услуги ШПД через спутник «Экспресс АМ5» 1
28.05.2014 В эксплуатацию введен новый спутник ГП КС «Экспресс-АТ2» 1
29.04.2014 AltegroSky перевел сеть на спутник «Экспресс-АМ5» 1
08.11.2013 StarBlazer начал предоставлять услуги двухстороннего спутникового интернета через Intelsat 904 2
21.08.2013 «Радуга-Интернет» снижает цены на оборудование для двустороннего спутникового интернета, работающего в Ka-диапазоне 1
06.08.2013 StarBlazer снижает цену абонентского оборудования двухстороннего спутникового интернета 1
02.07.2013 Eutelsat и «Космическая связь» расширяют сотрудничество на российском рынке спутниковой связи 1

Публикаций - 184, упоминаний - 202

РЛС и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 49
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 27
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 21
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 15
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 13
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
РуСат 65 10
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 10
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 8
PanAmSat Holding 33 6
Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 28 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 57 6
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 6
StarBlazer - СтарБлайзер 32 5
Ростелеком 10948 5
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 5
Romantis - Романтис - Российский оператор спутниковой связи 16 4
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 4
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 4
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 4
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 4
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 4
Thales Group 143 4
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 4
Loral Space & Communications 32 3
Sumitomo - NEC Space Systems - Toshiba Space Systems 11 3
MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd - Binariang Satellite Systems Sdn Bhd 32 3
ISRO - ANTRIX 20 3
Eastar - Истар 30 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 3
МегаФон 10742 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 44
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 21
Газпром ПАО 1493 11
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 11
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 10
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 8
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 7
Lockheed Martin 777 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 6
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 5
ILS - International Launch Services 61 5
Boeing 1031 5
Arianespace 87 5
Panasonic Avionics Corporation - PAC 15 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 4
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 3
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Сокол ОКБ - Опытно-конструкторское бюро Сокол имени М.П. Симонова 2 1
Роскосмос - ЦЭНКИ КБТХМ - Конструкторское бюро транспортно-химического машиностроения 9 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Автокард холдинг 21 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
Аэродром Пушистый (Корсаков) - ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ - Дронопорт Пушистый 11 1
Eco Shipping - Эко Шиппинг 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Связной ГК 1401 1
BMW Group 482 1
Ингосстрах СПАО 478 1
UDR Inc 10 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Walt Disney Company 647 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 3
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Ирака - Кабинет министров Ирака - органы государственной власти 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 103
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 98
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 48
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 46
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 42
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 35
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 30
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 23
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 19
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 18
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 298 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 8
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 8
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 63 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 7
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 7
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 6
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 6
Спутниковая связь - Спутниковый модем - SCPC, Single Channel per Carrier, Single Carrier per Channel - MCPC, Multiply Channels per Carrirer - выделенные спутниковые каналы 28 6
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 6
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 6
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 5
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 64 5
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 49
Космодром Байконур 1072 42
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 23
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 23
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 19
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 15
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 13
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 13
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 40 12
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 9
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 7
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 6
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 6
StarBlazer Tandem 9 5
Swiss-AS AMOS 39 5
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 5
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 4
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 3
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 3
VNPT VinaSat 7 3
CNSA XSLC - Xichang Satellite Launch Center - космодром Сичан 38 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
ISRO SHAR - Sriharikota High Altitude Range - Космический центр имени Сатиша Дхавана - Космодром Шрихарикота 27 2
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 2
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 2
Intelsat EpicNG 1 1
Intelsat Horizons 13 1
Eutelsat NewsSpotter 1 1
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 1
Romantis UHP - Универсальная Аппаратная Платформа 1 1
Алымов Сергей 25 6
Пехтерев Сергей 56 6
Измайлов Юрий 19 4
Ватулин Олег 13 4
Прохоров Юрий 64 3
Крамарь Виталий 14 2
Севастьянов Дмитрий 10 2
Stanghelle Harald - Штанге Харалд 3 2
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Путин Владимир 3454 2
Никифоров Николай 1138 2
Истомин Максим 26 2
Ковалев Андрей 43 1
Устинов Михаил 7 1
Зелин Александр 32 1
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Беляев Дмитрий 32 1
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Галиуллин Клим 1 1
Попович Анатолий 5 1
Сомов Михаил 3 1
Пивнюк Денис 3 1
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Гусь Владимир 3 1
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Бадалов Карен 2 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 40
Ближний Восток 3154 36
Африка - Африканский регион 3640 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 28
Франция - Французская Республика 8177 28
Казахстан - Республика 6047 25
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 20
Азия - Азиатский регион 5920 19
Индия - Bharat 5869 19
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
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Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 8
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Канада 5081 7
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 6
Индонезия - Республика 1058 6
Африка - Сахара - пустыня 93 5
Израиль 2856 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Испания - Королевство 3839 5
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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