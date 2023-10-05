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РЛС Ku-диапазон диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении



05.10.2023 Предприятие «Росэлектроники» в 2 раза увеличило производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации 1

01.06.2023 «Ростех» впервые продемонстрировал защищенный комплекс связи для полевых условий 1

17.08.2022 Оборудование «Росэлектроники» обеспечит спутниковую связь без ГЛОНАСС и GPS 1

28.06.2022 Airbus предложил решение для доступа в интернет в самолете 1

26.11.2021 «Росэлектроника» разработает новые лампы бегущей волны для космических систем 1

24.06.2021 «Росэлектроника» продемонстрировала работу автоматизированного корабельного комплекса связи «Рокот» 1

11.10.2018 Orange Business Services и Global Eagle обеспечат связь на борту самолетов Air France 1

15.03.2017 «Транзас» расширит возможности экосистемы Thesis за счет партнерства с Satcom Global 1

01.02.2017 Спутник связи нового поколения Intelsat 33e EpicNG введен в эксплуатацию 1

02.10.2014 StarBlazer начинает обучение партнеров установке и настройке оборудования двухстороннего спутникового интернета 1

28.05.2014 В эксплуатацию введен новый спутник ГП КС «Экспресс-АТ2» 1

06.08.2013 StarBlazer снижает цену абонентского оборудования двухстороннего спутникового интернета 1

02.07.2013 Eutelsat и «Космическая связь» расширяют сотрудничество на российском рынке спутниковой связи 1

30.01.2013 Newtec и «Газпром космические системы» заключили сделку по развертыванию VSAT-платформы 1

16.01.2013 «РуСат» расширяет сотрудничество с Panasonic Avionics 1

02.11.2012 Eutelsat арендует емкость двух новых спутников ГПКС для телерадиовещания и IP-услуг 1

11.07.2012 Спутник SES-5 успешно выведен на орбиту 1

28.06.2012 Новый спутник Intelsat 19 поврежден, но будет работать 1

21.06.2012 Earthly Orbit и «Космическая связь» подписали соглашение по использованию ресурса перспективного спутника «Экспресс-AM8» 1

09.06.2012 Ударный беспилотник: чем Россия ответит врагам? 1

21.05.2012 Спутник SES-5 будет запущен с космодрома Байконур 19 июня 2012 г. 1

23.03.2012 «Романтис» распространяет действие соглашения о сотрудничестве с «Космической связью» на новый спутник «Экспресс-АМ8» 1

24.02.2012 «Ройлком» примет участие в организации видеотрансляции с избирательных участков 1

06.02.2012 «Ройлком» подписал контракт c «Газпром Космические системы» на использование ресурса спутника Astra 1F 1

03.02.2012 Panasonic Avionics запустил широкополосный доступ через спутник «Ямал-201» 1

17.01.2012 «РуСат» стал официальным представителем по продаже оборудования Wavestream на территории России 1

29.11.2011 «РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Astra 1F 1

25.10.2011 Earthly Orbit будет предоставлять услуги связи на Ближнем Востоке с использованием спутника «Экспресс-АМ44» 1

25.10.2011 ГКРЧ разрешила «Стэк.Ком» оказывать услуги спутниковой связи стандарта VSAT на судах морского и речного флотов 1

02.12.2010 «Космическая связь» и «Романтис» предлагают европейским вещателям услугу по передаче телевидения высокой четкости 1

31.08.2010 «Телепорт-Сервис» запустил платформу телерадиовещания TVService 1

03.06.2010 ГПКС не планирует выводить из эксплуатации КА "Экспресс-АМ1" 1

24.05.2010 РН Ariane 5 успешно вывела на орбиту два спутника 1

24.05.2010 Шаттл Atlantis: последний полёт близится к концу 1

20.05.2010 Астронавты шаттла Atlantis успешно совершили второй выход в открытый космос 1

12.05.2010 Второй спутник связи для Вьетнама снова построит Lockheed Martin 1

19.03.2010 "Протон" выведет на орбиту очередной канадский спутник связи 1

25.02.2010 ГПКС и Romantis будут продвигать услуги спутниковой связи в регионе EMEA 1

01.12.2009 Запущен спутник Intelsat 15 1

30.11.2009 На Байконуре отложен запуск американского спутника Intelsat 15 1


Публикаций - 116, упоминаний - 116

РЛС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 316 25
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 2 12
SES Networks 83 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1648 8
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 112 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 5
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 91 5
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 102 5
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 102 4
Romantis - Романтис - Российский оператор спутниковой связи 10 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 891 4
PanAmSat Holding 1 3
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 18 3
Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 25 3
MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd - Binariang Satellite Systems Sdn Bhd 5 3
ГКС - Группа компаний Систематика 300 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 21 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 498 2
StarBlazer - СтарБлайзер 27 2
Ростех - Автоматика Концерн 1465 2
Sumitomo - NEC Space Systems - Toshiba Space Systems 7 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 280 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 360 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 196 2
Transas - Транзас ГК 9 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 2
Thales Group 109 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 305 2
SES Networks - Ciel Satellite Group 6 2
Loral Space & Communications 23 2
Норильск-Телеком - НОРКОМ 19 1
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 2 1
Интерспутник - Исател 18 1
ВГТРК - Шаболовский телецентр - Технический Центр Шаболовка 5 1
SES Networks - SES Americom 21 1
Satcom Global - AND Group 2 1
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 3 1
Chunghwa Telecom 50 1
Телепорт-Сервис 0 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 55 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 89 31
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 152 10
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 4 9
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 314 7
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 96 7
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 8 7
OSC - Orbital Sciences Corporation 28 5
ILS - International Launch Services 58 5
Газпром ПАО 1179 5
Boeing 938 3
Arianespace 83 3
Lockheed Martin 711 3
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 42 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Airbus Group - Airbus Industries 209 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 157 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 293 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems 18 2
Сокол ОКБ - Опытно-конструкторское бюро Сокол имени М.П. Симонова 1 1
Mobil - Мобил 52 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 1
Трансаэро - авиакомпания 58 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 114 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 42 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 376 1
UDR Inc 9 1
Связной ГК 1340 1
Air France–KLM - Air France - KLM 64 1
BMW Group 417 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 3
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 22 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 591 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 2
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 15 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 6 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 244 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 44 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
Президент Российской Федерации 3373 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 0 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 1
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Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 2 2
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NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 102 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АН-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 16 2
ISRO SHAR - Sriharikota High Altitude Range - Космический центр имени Сатиша Дхавана - Космодром Шрихарикота 27 2
StarBlazer Tandem 9 2
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Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 46 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 78 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 24 1
Boeing 601 - BSS-601 - коммерческая космическая платформа для телекоммуникационных спутников 2 1
9-мм пистолет Макарова 2 1
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Irdeto CAS - Irdeto Conditional Access System 1 1
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 16 1
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ВГТРК - Смотрим 555 1
Ericsson-LG iPECS ip-АТС 2 1
Age of Kings 3459 1
Intelsat EpicNG 0 1
Romantis UHP - Универсальная Аппаратная Платформа 1 1
VNPT VinaSat 5 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 178 1
Измайлов Юрий 18 4
Прохоров Юрий 59 2
Севастьянов Дмитрий 8 2
Ватулин Олег 13 2
Алымов Сергей 23 2
Дроздова Ксения 10 1
Лефтер Виктор 3 1
Крамарь Виталий 14 1
Беляев Дмитрий 26 1
Зелин Александр 32 1
Jaeger Blaise - Жеже Блез 2 1
Кадетов Валерий 1 1
Пивнюк Денис 3 1
Попович Анатолий 5 1
Пехтерев Сергей 48 1
Толкачева Екатерина 43 1
Пружинин Александр 4 1
Лукин Александр 4 1
Павлов Дмитрий 10 1
Натензон Михаил 12 1
Апин Михаил 13 1
Левкевич Михаил 60 1
Винокур Михаил 6 1
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 1
Marks Josh - Маркс Джош 1 1
Макаревич Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 64
Европа 11993 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 28
Ближний Восток 2717 25
Африка - Африканский регион 3033 23
Казахстан - Республика 4926 21
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 18
Франция - Французская Республика 5484 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 10
Индия - Bharat 4474 10
Африка Северная 211 10
Америка Южная 733 9
Азия - Азиатский регион 4269 8
Америка Северная 2631 7
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 6
Италия - Итальянская Республика 3006 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 6
Канада 3013 6
Земля - планета Солнечной системы 8368 6
Атлантический океан - Атлантика 210 5
Индонезия - Республика 808 5
Россия - европейская часть - Восточная Европа 242 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 4
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Франция - Гвиана - Французская Гвиана 176 4
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1472 3
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 229 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1675 3
Германия - Федеративная Республика 8772 3
Россия - Западная Сибирь 259 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 544 3
Южная Корея - Республика 4473 3
Украина 6786 3
Россия - Сибирь 1787 3
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Люксембург Великое Герцогство 393 3
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 4
Флот - крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа 427 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 913 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 3
Энергетика - Energy - Energetically 2431 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2961 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 64 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 10 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 2
GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 39 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 750 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1305 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 230 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 100 1
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 374 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие 383 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 129 1
Логистика сбытовая - Сбыт 1905 1
Аудит - аудиторский услуги 1047 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 436 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 296 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 5 1
Айсберг - Eisberg 66 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1336 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 502 1
Казахстан Сегодня 185 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 462 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 2
Space Daily 528 2
South China Morning Post 39 2
Deutsche Welle - Телеканал 45 1
Муз-ТВ - телеканал 39 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 86 7
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 70 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 226 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 10 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 10 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 9 1
Space Tech Expo - Spacecraft Technology Expo 1 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 6 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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