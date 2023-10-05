Индексная книга CNews*
РЛС Ku-диапазон диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении
Публикаций - 116, упоминаний - 116
РЛС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Измайлов Юрий 18 4
|Прохоров Юрий 59 2
|Севастьянов Дмитрий 8 2
|Ватулин Олег 13 2
|Алымов Сергей 23 2
|Дроздова Ксения 10 1
|Лефтер Виктор 3 1
|Крамарь Виталий 14 1
|Беляев Дмитрий 26 1
|Зелин Александр 32 1
|Jaeger Blaise - Жеже Блез 2 1
|Кадетов Валерий 1 1
|Пивнюк Денис 3 1
|Попович Анатолий 5 1
|Пехтерев Сергей 48 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Пружинин Александр 4 1
|Лукин Александр 4 1
|Павлов Дмитрий 10 1
|Натензон Михаил 12 1
|Апин Михаил 13 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Винокур Михаил 6 1
|Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 1
|Marks Josh - Маркс Джош 1 1
|Макаревич Сергей 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.