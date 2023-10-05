РЛС Ku-диапазон диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении

Airbus предложил решение для доступа в интернет в самолете 1

Orange Business Services и Global Eagle обеспечат связь на борту самолетов Air France 1

Спутник связи нового поколения Intelsat 33e EpicNG введен в эксплуатацию 1

StarBlazer начинает обучение партнеров установке и настройке оборудования двухстороннего спутникового интернета 1

StarBlazer снижает цену абонентского оборудования двухстороннего спутникового интернета 1

РН Ariane 5 успешно вывела на орбиту два спутника 1

Астронавты шаттла Atlantis успешно совершили второй выход в открытый космос 1

Второй спутник связи для Вьетнама снова построит Lockheed Martin 1

ГПКС и Romantis будут продвигать услуги спутниковой связи в регионе EMEA 1

Запущен спутник Intelsat 15 1