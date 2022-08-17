Разделы

Телеком Беспроводная связь Техника
|

Оборудование «Росэлектроники» обеспечит спутниковую связь без ГЛОНАСС и GPS

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил новые станции спутниковой связи семейства «Центавр», разработанные в интересах силовых ведомств, структур быстрого реагирования МЧС и МВД. Аппаратура автоматически наводится на спутники-ретрансляторы без использования сигналов глобальных навигационных спутниковых систем в условиях сложной помеховой обстановки.

Линейка оборудования, представленная в рамках экспозиции холдинга, включает в себя автомобильную станцию Ku-диапазона «Центавр-НА-1,2» и быстро развертываемую перевозимую станцию С-диапазона «Центавр-НП-1,65». Для работы устройства используют отечественные и зарубежные спутники-ретрансляторы, размещенные на геостационарной орбите.

Конструкция станций позволяет за 10 минут менять рабочий диапазон частот за счет переустановки облучающего и радиочастотного оборудования. «Центавры» оснащены широкополосными модемами и обеспечивают прием данных со скоростью до 54 Мбит/с, а передачу – до 8 Мбит/с.

Оборудование разработано НПЦ «Вигстар» (входит в «Росэлектронику»).

10 простых шагов: Как выйти на новые внешние рынки с помощью платформы «Мой экспорт»
Бизнес

«Новые станции семейства «Центавр» предназначены для оперативного обеспечения высокоскоростных и помехозащищенных каналов спутниковой связи на остановках и стоянках. Аппаратура способна заинтересовать не только спецзаказчиков – изделия могут применяться для организации каналов видеоконференцсвязи в ходе исследовательских и геологоразведочных работ, для обеспечения связью передвижных лабораторий и ремонтных бригад. Станции имеют различные варианты поставки, а также могут быть укомплектованы дополнительным оборудованием для быстрой смены С, Х и Ku диапазонов», – сказал генеральный директор НПЦ «Вигстар» Анатолий Попович.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский разработчик выложил ПО для видеоконференций в бесплатный бизнес-доступ

В России создают систему спасения морских судов на отечественной элементной базе

Huawei и его друзья придумали, как выпускать 5G-смартфоны вопреки санкциям США

Создан спутниковый приемник на российском чипе. Он лучше, чем у Boeing, Airbus и Thales

У россиян отберут единственную замену безлимитному интернету. Старые публичные точки Wi-Fi будут ломаться, а новых нет

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные пылесосы: хиты продаж до 20 000 рублей

Лучшие зубные щетки с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти

Показать еще

Наука

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг

Оптический наномотор преобразует свет в энергию
Показать еще