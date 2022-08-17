Оборудование «Росэлектроники» обеспечит спутниковую связь без ГЛОНАСС и GPS

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил новые станции спутниковой связи семейства «Центавр», разработанные в интересах силовых ведомств, структур быстрого реагирования МЧС и МВД. Аппаратура автоматически наводится на спутники-ретрансляторы без использования сигналов глобальных навигационных спутниковых систем в условиях сложной помеховой обстановки.

Линейка оборудования, представленная в рамках экспозиции холдинга, включает в себя автомобильную станцию Ku-диапазона «Центавр-НА-1,2» и быстро развертываемую перевозимую станцию С-диапазона «Центавр-НП-1,65». Для работы устройства используют отечественные и зарубежные спутники-ретрансляторы, размещенные на геостационарной орбите.

Конструкция станций позволяет за 10 минут менять рабочий диапазон частот за счет переустановки облучающего и радиочастотного оборудования. «Центавры» оснащены широкополосными модемами и обеспечивают прием данных со скоростью до 54 Мбит/с, а передачу – до 8 Мбит/с.

Оборудование разработано НПЦ «Вигстар» (входит в «Росэлектронику»).

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«Новые станции семейства «Центавр» предназначены для оперативного обеспечения высокоскоростных и помехозащищенных каналов спутниковой связи на остановках и стоянках. Аппаратура способна заинтересовать не только спецзаказчиков – изделия могут применяться для организации каналов видеоконференцсвязи в ходе исследовательских и геологоразведочных работ, для обеспечения связью передвижных лабораторий и ремонтных бригад. Станции имеют различные варианты поставки, а также могут быть укомплектованы дополнительным оборудованием для быстрой смены С, Х и Ku диапазонов», – сказал генеральный директор НПЦ «Вигстар» Анатолий Попович.