«Ростелеком» создал российское оборудование для спутникового интернета

Оператор «РТКомм.ру» («дочка» «Ростелекома») начал программу импортозамещения абонентского оборудования для спутникового интернета. По заказу оператора уже созданы спутниковый модем, VSAT-платформа и антенны. Эксперты опасаются, что отечественным производителям в условиях малого спроса трудно будет конкурировать по цене с зарубежными, а «культура производства» может не позволить дотянуть до нужных параметров.

Импортозамещение в сфере спутникового интернета

Телекоммуникационный оператор «РТКомм.ру» («дочка» «Ростелекома») сообщил о ходе работ по импортозамещению абонентского оборудования для услуг спутниковой связи (VSAT).

Об этом директор по развитию стратегических проектов компании Михаил Кайгородов заявил в ходе демодня ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Спутниковая связь». «РТКомм.ру» предоставляет услуги спутникового интернета под брендом SenSat.

В компании намерены произвести импортозамещение всего спектра соответствующих устройств: мультисервисной VSAT-плафтормы (включает в себя VSAT-модем и центральную земную станцию), SCPC-модем, LNB (конвекторы) для диапазонов C и Ku, передатчики для диапазона Ки (мощностью 4 Вт, 8 Вт и 16 Вт), антенны для Ка-диапазона (диаметром 0,76 м, 0,98 м и 1,2 м) и антенны для диапазона Ки (диаметр – 1,8 м).

Отечественный спутниковый модем «точка – точка»

SCPC-модем используется для организации спутниковых сетей связи по топологии «точка – точка». Поставщиком была выбрана компания «Рубетек Рус» из города Орел. Было создано программное и аппаратное обеспечение устройства и заключен форвардный контракт на его поставки.

Ростелеком «Дочка» « Ростелекома » «РТКомм.ру» начала импортозамещение абонентского оборудования для спутникового интернета

Затем устройство Rubetek Cosmos RSCM-101 зарегистрировано в реестре Минпромторга. Модем прошел тестирование на сетях «РТКомм.ру» и госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС). Скорость доступа составляет от 10 до 100 Мбит/с.

Сейчас планируется использование модема в рамках реализации проекта «Устранения цифрового неравенства» (УНЦ) 2.0, предполагающего проведение волоконно-оптических линий связи и базовых станций спутниковой связи в малых населенных пунктах (от 250 до 500 человек). Сейчас в рамках данного проекта используются спутниковые модемы от израильской компании Novelsat.

Отечественная VSAT-платформа

Другой проект – это отечественная VSAT-платформа. Здесь поставщиком также была выбрана компания «Рубетек рус». Также было разработано программное и аппаратное обеспечение, заключен форвардный контракт и развернута опытная зона. Устройства – абонентский терминал Rubetek Cosmos RSCT-201 и центральная земная станция системы (ЦЗСС) спутниковой связи Rubetek Cosmos RSCH-011 – зарегистрированы в реестре Минпромторга.

В 2024 г. планируется завершить программу тестирования данного оборудования, после чего начнется его серийная поставка. Ожидается партия в несколько сотен модемов.

Российские антенны для спутникового интернета

Кроме того, была разработана отечественная антенна Ки-диапазона диаметром 1,2 м. Была создана конструкторская документация, заключены контракты с отечественными производителями на производство и сборку, проведены отбор поставщиков по программе «выравнивания поставщиков» (для компаний малого и среднего бизнеса) и тестирование готового оборудования на сетях «РТКомм.ру».

Поставщиками выступили компании из Набережных Челнов (Республика Татарстан), Нижнего Новгорода, Красноярска и других городов. Кайгородов утверждает, что по результатам тестирования параметры отечественных антенн оказались не хуже лучших иностранных образцов, в частности, продукции американской Skyware Global.

Мнения экспертов

Акционер компании «Ка-интернет» Сергей Пехтерев отмечает, что создать отечественный спутниковый модем – не такая и сложная задача, в основном, она требует разработки соответствующего ПО. Более сложная задача – создание отечественного спутникового хаба (ЗССС). «Но главный вопрос – это цена: как обеспечить конкурентоспособные цены при маленьком спросе», - говорит Пехтерев.

Специалист по установке VSAT-оборудования, с которым удалось пообщаться CNews, говорит, что ранее он пытался настроить спутниковый интернет на отечественный телевизионной антенне диаметром 0,9 м производства «Супрал». «Сервис работал, но энергетические характеристики уступали параметрам антенн от американского производителя Hughes, а у антенны «Супрал» диаметром 1,8 м энергетика такая же, как у немецкой антенны WISI диаметром 1,2 м, - говорит собеседник издания. - В целом культура производства в России не позволяет выдержать точную геометрию антенн, необходимую для качественной передачи сигнала на антенны».

Российский рынок спутникового интернета

Согласно Стратегии развития телекоммуникационной отрасли до 2035 г., российский рынок спутникового интернета занимает 1% от общего рынка услуг связи. В 2022 г. он увеличился в полтора раза до 150 тыс. VSAT-станций. На Россию приходится 6% от общего мирового числа VSAT-станций – 2,5 млн.

Крупнейшими операторами VSAT в России являются «РТКомм.ру» (32,8 тыс. станций на конец 2022 г.), AltegroSky (28,6 тыс. станций), «Евтелсат Нетворкс» (2,43 тыс. станций, торговая марка Konnect), «КБ искра» (24,1 тыс. станций) и «Русат» (9,3 тыс. станций).