Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай

AltegroSky расширяет бизнес в Ка-диапазоне Федеральный оператор спутниковой связи группа компаний AltegroSky объявила о начале предоставления услуг спутникового интернет в Ка-диапазоне спутни

AltegroSky запустила мобильную версию «Личного кабинета» Компания AltegroSky запустила мобильную версию «Личного кабинета». Теперь подключить дополнительные услуги, заказать детализацию или воспользоваться акционными предложениями абоненты AltegroSky м

AltegroSky в два раза расширил сеть на Дальнем Востоке Универсальный оператор спутниковой связи ГК AltegroSky сообщил о введении в эксплуатацию нового хаба, работающего под ИСЗ «Экспресс-АМ5»

AltegroSky будет предоставлять услуги на базе спутника «Ямал-401» ГК AltegroSky, универсальный оператор спутниковой связи, заявила о начале работы на новом спутни

В «Рэйс Телеком» сменился гендиректор Российский оператор спутниковой связи «Рэйс Телеком», входящий в группу компаний AltegroSky, сообщил о смене генерального директора. В должности главы компании Сергея Пехтере

AltegroSky запустил новые тарифы на спутниковый интернет для жителей Сибири и Дальнего Востока Последний предназначен для тех, кто пользуется интернетом в ночное время. Для предоставления услуги AltegroSky будет использоваться оборудование компании Hughes Network Systems. «Далеко не все

AltegroSky расширил пропускную способность сети на спутнике «Экспресс-АМ5» Оператор спутниковой связи AltegroSky совместно с технической службой ГПКС завершил плановые работы по расширению пропус

AltegroSky купил «Московский телепорт» Группа компаний AltegroSky объявила о покупке 80,25% акций спутникового оператора «Московский телепорт» (МТ)

AltegroSky запускает безлимитный интернет для бизнеса Оператор спутниковой связи AltegroSky сообщил о запуске нового предложения для бизнес-клиентов. Теперь корпоративные клиенты смогут выбирать между условно-безлимитными и безлимитными тарифами на высокоскоростной интернет

AltegroSky перевел сеть на спутник «Экспресс-АМ5» Оператор спутниковой связи AltegroSky сообщил о переводе сети со спутника «Экспресс-АМ3» (140 гр. в.д.) на новый космиче

AltegroSky оптимизировал управление ИТ и взаимодействием с клиентами с помощью Naumen Компания AltegroSky, универсальный оператор спутниковой связи, реализовал проект по оптимизации процес

AltegroSky построил телемост для «Альфа-банка» Компания AltegroSky, универсальный оператор спутниковой связи, организовала выделенный канал для видео

AltegroSky и C-COM поставят еще больше мобильных антенн в Россию ведку и эксплуатацию месторождений в труднодоступных регионах и реализующих крупные проекты для нефтегазовой отрасли на территории Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Таймырского автономных округов. AltegroSky осуществляет поставки антенных постов автоматического развертывания C-COM iNetVu в Россию с 2006 г. Выбор нефтегазовых и сервисных компаний в пользу спутниковых технологий связи обус

AltegroSky строит каналы для Wi-Fi зон на АЗС «Шелл» Универсальный оператор спутниковой связи – ГК AltegroSky – приступил к расширению спутникового сегмента корпоративной сети компании «Шелл Н

AltegroSky расширил пропускную способность сети на спутнике «Ямал-402» ГК AltegroSky провела работы по расширению пропускной способности спутниковой сети на спутнике «

AltegroSky перевел сеть на спутник «Ямал-402» Группа компаний AltegroSky сообщила об успешном переводе действующей сети спутниковой связи с ИСЗ «Astra-1F»

AltegroSky подвел первые итоги работы с Ка-диапазоном Группа компаний AltegroSky, федеральный оператор спутниковой связи VSAT, подвела первые итоги работы с новым для России Ка-диапазоном. На начало ноября 2012 г. в сети AltegroSky почти 500 VSAT-станций н

AltegroSky создал корпоративную сеть связи для АЗС «Шелл» Универсальный оператор спутниковой связи – ГК AltegroSky – объявил о завершении основного этапа создания корпоративной сети связи для АЗС «

AltegroSky установила для «Сервисного центра СБМ» более 60 VSAT-станций в регионах России Группа компаний AltegroSky установила для компании «Сервисный центр СБМ» более 60 VSAT-станций в различных су

AltegroSky по итогам 2010 г. зафиксировал трехкратное увеличение продаж мобильного VSAT Группа компаний AltegroSky, универсальный спутниковый оператор, официальный дистрибьютор мобильных антенных с

VSAT-операторы «Сетьтелеком» и «Рэйс Телеком» объединяются под единым брендом AltegroSky VSAT-операторы «Сетьтелеком» (торговая марка AltegroSky) и «Рэйс Телеком» (торговая марка SPIN) анонсируют планы совместной деятельности н

AltegroSky представил новые решения по организации ШПД для частных клиентов Федеральный спутниковый оператор «Сетьтелеком» (AltegroSky) разработал новые решения по организации широкополосного доступа в интернет для частных клиентов на основе систем коллективного доступа Системы коллективного доступа (СКД) Altegro

«Сетьтелеком» подключил тысячный VSAT через ИСЗ «Экспресс-АМ1» Оператор спутниковой связи «Сетьтелеком» (федеральная сеть AltegroSky) подключил 1000-ый VSAT через ИСЗ «Экспресс-АМ1» на ХАБе HughesNet, расположенном в Центре Космической связи «Дубна» ГП «Космическая связь». ХАБ HughesNet в ЦКС «Дубна» ГПКС был запу