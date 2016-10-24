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Доступный интернет ПКД Пункты коллективного доступа в интернет
- Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection
- ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network
- ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет
- Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам
Реестр социально значимых ресурсов
- Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство
|24.10.2016
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Россиян оставят без пунктов коллективного доступа в интернет
Конец ПКД До конца 2016 г. в России прекратят работу практически все пункты коллективного доступа в интернет (ПКД), субсидируемые государством. Об этом заявил министр связи и массовых коммуник
|05.03.2012
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Более 50 тыс. человек воспользовались услугами ПКД «Почты России» в день выборов
ских выборов. Они получали свежие данные о ходе голосования и наблюдали за ситуацией на избирательных участках в режиме онлайн, сообщает пресс-служба «Почты России». Наибольшей популярностью почтовые ПКД пользовались 4 марта в республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Нижегородской и Оренбургской областях. Самыми заинтересованными оказались клиенты почтовых отделений в Санкт-Петербурге
|20.12.2007
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HeliosNet установил 87 ПКД в Бурятии
Оператор спутниковой связи и универсальных услуг HeliosNet сообщил об успешной реализации первой части проекта по организации пунктов коллективного доступа (ПКД) в интернет в республике Бурятия в рамках федеральной программы по универсальному обслуживанию. По результатам реализации первой части проекта было установлено и запущено в эксплуатацию 87
|17.08.2007
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HeliosNet установит 96 ПКД в Калмыкии
Оператор спутниковой связи и универсальных услуг HeliosNet ввел в эксплуатацию два пункта коллективного доступа (ПКД) в сеть интернет в республике Калмыкия: в сельских поселениях Большой Царын и Малые Дербеты. Всего на территории Калмыкии будет установлено 96 ПКД. ПКД устанавливаются в рамка
|17.07.2007
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HeliosNet подключил первые ПКД в Калужской области
HeliosNet подключил первые пункты коллективного доступа (ПКД) в Калужской области: в Малоярославце и Жукове. Терминалы ПКД позволяют работать в сети интернет, отправлять электронные письма и дают доступ к дополнительным информационным ресурсам
|21.02.2007
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Почта России откроет 472 пункта ПКД на Северо-Западе
ФГУП «Почта России» выиграла открытый конкурс на право оказания универсальных услуг по передаче данных и предоставления доступа к сети интернет с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД) в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Новгородской области. Конкурс проводился Федеральным агентством связи 15 февраля 2007 г. В 2007 г. в отделениях почтовой связи в Санкт-Петербург
|25.01.2007
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На Северо-Западе «Почта России» установит 252 ПКД
та России» одержала победу в открытых конкурсах на право оказания универсальных услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к сети интернет с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД), объявленных Федеральным агентством связи (Россвязь) в Мурманской, Псковской областях и Республике Карелия. В 2007 г. в отделениях почтовой связи начнут оказывать универсальные услуги связ
|19.01.2007
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В селах Удмуртии появится 53 ПКД в интернет
По данным пресс-службы УФПС УР-филиала ФГУП «Почта России», в январе 2007 года 53 пункта коллективного доступа (ПКД) в отделениях почтовой связи Удмуртии, каждый из которых рассчитан на два рабочих места, начнут принимать посетителей в селах и деревнях Удмуртии, предоставляя универсальные услуги связи по
|15.01.2007
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«Почта России» расширяет услуги ПКД
В конце декабря 2006 г. состоялся отрытый конкурс на предоставление услуг передачи данных и доступа к интернету с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД). По итогам торгов, победителем объявили ФГУП «Почта России». В частности, победителю предстоит обеспечить передачу данных и доступ к Сети с использованием ПКД в Тверской и Вологодск
|12.01.2007
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В 2007 году Почта России на Северо-Западе установит 459 ПКД
я в конце декабря 2006 года, ФГУП «Почта России» было объявлено победителем конкурсов на право передачи данных и предоставление доступа к сети интернет с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД) в Тверской и Вологодской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе. Таким образом, в 2007 году Почта России на Северо-Западе установит 459 ПКД. В Вологодской области бу
|24.10.2006
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Леониду Рейману показали антивандальные ПКД
На выставке «Инфоком - 2006» министру информационных технологий и связи РФ Леониду Рейману была представлена новая версия пунктов коллективного доступа в интернет (ПКД), открываемых в отделениях почтовой связи. Принимая министра связи на стенде ФГУП «Почта России», генеральный директор Почты России Игорь Сырцов продемонстрировал действующие образцы рабочи
|18.10.2006
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ПКД в интернет установят на почтах Архангельской области
По предварительным расчетам, количество пунктов коллективного доступа (ПКД) в интернет в почтовых отделениях Архангельской области в 2006 г. должно достигнуть 260. Тогда общее количество рабочих мест вырастет до 506. Установка ПКД происходит в рамках проект
|29.12.2005
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Число ПКД в России выросло до 10 тыс.
По состоянию на конец декабря 2005 г. число пунктов коллективного доступа (ПКД) в интернет, открытых ФГУП «Почта России» в почтовых отделениях, достигло 10 тыс., сообщает РБК. Таким образом, национальный почтовый оператор выполнил обязательства по реализации проекта «
|18.04.2002
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Объявлены результаты реализации проекта "Киберпочта" в первом квартале 2002 г.
информатизации РФ Александром Киселевым, в компетенцию которого входит реализация проекта "Киберпочта". Напомним, что этот проект, предусматривающий развертывание сети пунктов коллективного доступа (ПКД) в интернет во всех почтовых отделениях России, был запущен по инициативе Минсвязи в августе 2001 г. Как сообщил г-н Киселев, по состоянию на 01 апреля 2002 г. открыто 1505 ПКД в инт
|15.02.2002
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Минсвязи отчиталось о реализации проекта "КиберПочт@"
На коллегии было объявлено о том, что за шесть месяцев с начала реализации проекта почтой России была проведена большая подготовительная работа: разработан дизайн мебели и логотип ПКД, зарегистрирован товарный знак, проведены тендеры и осуществлены поставки необходимого оборудования. Разработаны и разосланы организациям федеральной почтовой связи методика и программа обу
|14.02.2002
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Минсвязи отчиталось о реализации проекта "КиберПочт@" по итогам 2001 г.
Коллегия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации подвела итоги выполнения в 2001 г. программы открытия пунктов коллективного доступа в интернет (ПКД) в районных узлах почтовой связи (проект "КиберПочт@"). За шесть месяцев с начала реализации проекта почтой России, как было объявлено на коллегии, была проведена большая подготовительная р
Доступный интернет и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3229 10
|Никифоров Николай 1136 10
|Рейман Леонид 1052 8
|Духовницкий Олег 91 5
|Осеевский Михаил 322 4
|Медведев Дмитрий 1657 3
|Албычев Александр 156 2
|Нестеренко Татьяна 41 2
|Чурсин Игорь 21 2
|Калугин Сергей 168 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Киселев Александр 114 2
|Попов Павел 21 2
|Пехтерев Сергей 54 2
|Яшин Валерий 79 2
|Зубков Виктор 49 2
|Сырцов Игорь 27 2
|Калинин Владимир 8 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Малофеев Константин 116 1
|Носков Константин 237 1
|Лацанич Василь 106 1
|Торбахов Александр 97 1
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
|Кирюшин Сергей 83 1
|Шипов Савва 101 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Бойко Елена 152 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Дмитриев Кирилл 111 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Попов Михаил 54 1
|Мордашов Алексей 56 1
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 1
|Herrero Sergi - Херреро Серджи 10 1
|Тарасенко Андрей 11 1
|Яровая Ирина 71 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Березкин Григорий 40 1
|Власов Сергей 98 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11293 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1015 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1946 1
|Российская газета 274 1
|Ведомости 1064 1
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