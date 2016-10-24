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Доступный интернет ПКД Пункты коллективного доступа в интернет



24.10.2016 Россиян оставят без пунктов коллективного доступа в интернет

Конец ПКД До конца 2016 г. в России прекратят работу практически все пункты коллективного доступа в интернет (ПКД), субсидируемые государством. Об этом заявил министр связи и массовых коммуник
05.03.2012 Более 50 тыс. человек воспользовались услугами ПКД «Почты России» в день выборов

ских выборов. Они получали свежие данные о ходе голосования и наблюдали за ситуацией на избирательных участках в режиме онлайн, сообщает пресс-служба «Почты России». Наибольшей популярностью почтовые ПКД пользовались 4 марта в республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Нижегородской и Оренбургской областях. Самыми заинтересованными оказались клиенты почтовых отделений в Санкт-Петербурге
20.12.2007 HeliosNet установил 87 ПКД в Бурятии

Оператор спутниковой связи и универсальных услуг HeliosNet сообщил об успешной реализации первой части проекта по организации пунктов коллективного доступа (ПКД) в интернет в республике Бурятия в рамках федеральной программы по универсальному обслуживанию. По результатам реализации первой части проекта было установлено и запущено в эксплуатацию 87

17.08.2007 HeliosNet установит 96 ПКД в Калмыкии

Оператор спутниковой связи и универсальных услуг HeliosNet ввел в эксплуатацию два пункта коллективного доступа (ПКД) в сеть интернет в республике Калмыкия: в сельских поселениях Большой Царын и Малые Дербеты. Всего на территории Калмыкии будет установлено 96 ПКД. ПКД устанавливаются в рамка
17.07.2007 HeliosNet подключил первые ПКД в Калужской области

HeliosNet подключил первые пункты коллективного доступа (ПКД) в Калужской области: в Малоярославце и Жукове. Терминалы ПКД позволяют работать в сети интернет, отправлять электронные письма и дают доступ к дополнительным информационным ресурсам
21.02.2007 Почта России откроет 472 пункта ПКД на Северо-Западе

ФГУП «Почта России» выиграла открытый конкурс на право оказания универсальных услуг по передаче данных и предоставления доступа к сети интернет с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД) в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Новгородской области. Конкурс проводился Федеральным агентством связи 15 февраля 2007 г. В 2007 г. в отделениях почтовой связи в Санкт-Петербург
25.01.2007 На Северо-Западе «Почта России» установит 252 ПКД

та России» одержала победу в открытых конкурсах на право оказания универсальных услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к сети интернет с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД), объявленных Федеральным агентством связи (Россвязь) в Мурманской, Псковской областях и Республике Карелия. В 2007 г. в отделениях почтовой связи начнут оказывать универсальные услуги связ
19.01.2007 В селах Удмуртии появится 53 ПКД в интернет

По данным пресс-службы УФПС УР-филиала ФГУП «Почта России», в январе 2007 года 53 пункта коллективного доступа (ПКД) в отделениях почтовой связи Удмуртии, каждый из которых рассчитан на два рабочих места, начнут принимать посетителей в селах и деревнях Удмуртии, предоставляя универсальные услуги связи по
15.01.2007 «Почта России» расширяет услуги ПКД

В конце декабря 2006 г. состоялся отрытый конкурс на предоставление услуг передачи данных и доступа к интернету с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД). По итогам торгов, победителем объявили ФГУП «Почта России». В частности, победителю предстоит обеспечить передачу данных и доступ к Сети с использованием ПКД в Тверской и Вологодск
12.01.2007 В 2007 году Почта России на Северо-Западе установит 459 ПКД

я в конце декабря 2006 года, ФГУП «Почта России» было объявлено победителем конкурсов на право передачи данных и предоставление доступа к сети интернет с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД) в Тверской и Вологодской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе. Таким образом, в 2007 году Почта России на Северо-Западе установит 459 ПКД. В Вологодской области бу
24.10.2006 Леониду Рейману показали антивандальные ПКД

На выставке «Инфоком - 2006» министру информационных технологий и связи РФ Леониду Рейману была представлена новая версия пунктов коллективного доступа в интернет (ПКД), открываемых в отделениях почтовой связи. Принимая министра связи на стенде ФГУП «Почта России», генеральный директор Почты России Игорь Сырцов продемонстрировал действующие образцы рабочи
18.10.2006 ПКД в интернет установят на почтах Архангельской области

По предварительным расчетам, количество пунктов коллективного доступа (ПКД) в интернет в почтовых отделениях Архангельской области в 2006 г. должно достигнуть 260. Тогда общее количество рабочих мест вырастет до 506. Установка ПКД происходит в рамках проект
29.12.2005 Число ПКД в России выросло до 10 тыс.

По состоянию на конец декабря 2005 г. число пунктов коллективного доступа (ПКД) в интернет, открытых ФГУП «Почта России» в почтовых отделениях, достигло 10 тыс., сообщает РБК. Таким образом, национальный почтовый оператор выполнил обязательства по реализации проекта «
18.04.2002 Объявлены результаты реализации проекта "Киберпочта" в первом квартале 2002 г.

информатизации РФ Александром Киселевым, в компетенцию которого входит реализация проекта "Киберпочта". Напомним, что этот проект, предусматривающий развертывание сети пунктов коллективного доступа (ПКД) в интернет во всех почтовых отделениях России, был запущен по инициативе Минсвязи в августе 2001 г. Как сообщил г-н Киселев, по состоянию на 01 апреля 2002 г. открыто 1505 ПКД в инт
15.02.2002 Минсвязи отчиталось о реализации проекта "КиберПочт@"

На коллегии было объявлено о том, что за шесть месяцев с начала реализации проекта почтой России была проведена большая подготовительная работа: разработан дизайн мебели и логотип ПКД, зарегистрирован товарный знак, проведены тендеры и осуществлены поставки необходимого оборудования. Разработаны и разосланы организациям федеральной почтовой связи методика и программа обу
14.02.2002 Минсвязи отчиталось о реализации проекта "КиберПочт@" по итогам 2001 г.

Коллегия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации подвела итоги выполнения в 2001 г. программы открытия пунктов коллективного доступа в интернет (ПКД) в районных узлах почтовой связи (проект "КиберПочт@"). За шесть месяцев с начала реализации проекта почтой России, как было объявлено на коллегии, была проведена большая подготовительная р

Публикаций - 81, упоминаний - 81

Доступный интернет и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9873 26
МегаФон 9177 10
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13080 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8850 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 5
Ростелеком - Связьинвест 1708 5
Microsoft Corporation 24796 4
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 4
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 3
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 63 3
Yandex - Яндекс 7629 2
Huawei 4001 2
Meta Platforms - Facebook 4459 2
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 2
Google LLC 11917 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 372 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 2
Интеллектуальные Системы и Технологии 4 2
Алтегро Груп - Altegro - AltegroFON - NextTell - НекстТелл 6 2
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 141 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 2
Медиа-Сервис 12 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Сетьтелеком 25 2
Укртелеком 241 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
X Corp - Twitter 2877 1
Восход ФГБУ НИИ 655 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
VK - Mail.ru Group 3480 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 923 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 209 1
Почта России ПАО 2148 44
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 934 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7523 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 2
Газпром ПАО 1359 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Северсталь ПАО - Severstal 490 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1414 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1673 1
UMA - United Music Agency 40 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 112 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
Ставрополь Авто Завод ГКУ 2 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
Таврический Банк 26 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 90 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 35
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 26
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5045 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3397 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2015 7
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2798 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2202 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2953 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1376 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 684 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 2
Федеральное казначейство России 1806 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 298 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5547 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 258 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1402 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 324 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2564 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 258 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 86 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 67 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 243 1
УУС - Универсальные услуги связи 323 42
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1500 27
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 238 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20990 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52225 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67364 23
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4717 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16276 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28177 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9445 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6461 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12666 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24824 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12794 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12942 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10895 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7031 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12762 5
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 5
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12219 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5695 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2232 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16308 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8270 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1513 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2868 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10231 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31576 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8527 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11288 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1746 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6507 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8602 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20350 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30354 3
Почта России - Киберпочта 28 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5388 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1385 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1452 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1304 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 235 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 239 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 854 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 542 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 61 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 22 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Социальный мониторинг 6 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent TSS - Transport Service Switch 2 1
Nokia Alcatel-Lucent UMA 2 1
Microsoft Windows XP 2406 1
Apache OpenOffice 476 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
Helios IT-Operator - HELiOS Fortice 15 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 839 1
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения агропромышленного комплекса России - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России 6 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 186 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 231 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Почта России - КиберДеньги 10 1
Microsoft Windows 15849 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3281 1
Apple iPhone 6 4863 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 59 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
Softprom PlanDesigner 21 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Барс.Образование-Электронная школа 26 1
Путин Владимир 3229 10
Никифоров Николай 1136 10
Рейман Леонид 1052 8
Духовницкий Олег 91 5
Осеевский Михаил 322 4
Медведев Дмитрий 1657 3
Албычев Александр 156 2
Нестеренко Татьяна 41 2
Чурсин Игорь 21 2
Калугин Сергей 168 2
Петрушин Андрей 110 2
Киселев Александр 114 2
Попов Павел 21 2
Пехтерев Сергей 54 2
Яшин Валерий 79 2
Зубков Виктор 49 2
Сырцов Игорь 27 2
Калинин Владимир 8 2
Щеголев Игорь 698 1
Малофеев Константин 116 1
Носков Константин 237 1
Лацанич Василь 106 1
Торбахов Александр 97 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
Кирюшин Сергей 83 1
Шипов Савва 101 1
Эмдин Сергей 68 1
Бойко Елена 152 1
Дергунова Ольга 119 1
Дмитриев Кирилл 111 1
Дворкович Аркадий 211 1
Попов Михаил 54 1
Мордашов Алексей 56 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 1
Herrero Sergi - Херреро Серджи 10 1
Тарасенко Андрей 11 1
Яровая Ирина 71 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Березкин Григорий 40 1
Власов Сергей 98 1
Россия - РФ - Российская федерация 147823 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52476 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17729 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1564 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7667 6
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Россия - ЦФО - Ярославская область 869 5
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1320 4
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Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 388 4
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2169 10
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4016 4
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8705 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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