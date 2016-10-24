Россиян оставят без пунктов коллективного доступа в интернет Конец ПКД До конца 2016 г. в России прекратят работу практически все пункты коллективного доступа в интернет (ПКД), субсидируемые государством. Об этом заявил министр связи и массовых коммуник

Более 50 тыс. человек воспользовались услугами ПКД «Почты России» в день выборов ских выборов. Они получали свежие данные о ходе голосования и наблюдали за ситуацией на избирательных участках в режиме онлайн, сообщает пресс-служба «Почты России». Наибольшей популярностью почтовые ПКД пользовались 4 марта в республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Нижегородской и Оренбургской областях. Самыми заинтересованными оказались клиенты почтовых отделений в Санкт-Петербурге

HeliosNet установил 87 ПКД в Бурятии Оператор спутниковой связи и универсальных услуг HeliosNet сообщил об успешной реализации первой части проекта по организации пунктов коллективного доступа (ПКД) в интернет в республике Бурятия в рамках федеральной программы по универсальному обслуживанию. По результатам реализации первой части проекта было установлено и запущено в эксплуатацию 87

HeliosNet установит 96 ПКД в Калмыкии Оператор спутниковой связи и универсальных услуг HeliosNet ввел в эксплуатацию два пункта коллективного доступа (ПКД) в сеть интернет в республике Калмыкия: в сельских поселениях Большой Царын и Малые Дербеты. Всего на территории Калмыкии будет установлено 96 ПКД. ПКД устанавливаются в рамка

HeliosNet подключил первые ПКД в Калужской области HeliosNet подключил первые пункты коллективного доступа (ПКД) в Калужской области: в Малоярославце и Жукове. Терминалы ПКД позволяют работать в сети интернет, отправлять электронные письма и дают доступ к дополнительным информационным ресурсам

Почта России откроет 472 пункта ПКД на Северо-Западе ФГУП «Почта России» выиграла открытый конкурс на право оказания универсальных услуг по передаче данных и предоставления доступа к сети интернет с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД) в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Новгородской области. Конкурс проводился Федеральным агентством связи 15 февраля 2007 г. В 2007 г. в отделениях почтовой связи в Санкт-Петербург

На Северо-Западе «Почта России» установит 252 ПКД та России» одержала победу в открытых конкурсах на право оказания универсальных услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к сети интернет с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД), объявленных Федеральным агентством связи (Россвязь) в Мурманской, Псковской областях и Республике Карелия. В 2007 г. в отделениях почтовой связи начнут оказывать универсальные услуги связ

В селах Удмуртии появится 53 ПКД в интернет По данным пресс-службы УФПС УР-филиала ФГУП «Почта России», в январе 2007 года 53 пункта коллективного доступа (ПКД) в отделениях почтовой связи Удмуртии, каждый из которых рассчитан на два рабочих места, начнут принимать посетителей в селах и деревнях Удмуртии, предоставляя универсальные услуги связи по

«Почта России» расширяет услуги ПКД В конце декабря 2006 г. состоялся отрытый конкурс на предоставление услуг передачи данных и доступа к интернету с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД). По итогам торгов, победителем объявили ФГУП «Почта России». В частности, победителю предстоит обеспечить передачу данных и доступ к Сети с использованием ПКД в Тверской и Вологодск

В 2007 году Почта России на Северо-Западе установит 459 ПКД я в конце декабря 2006 года, ФГУП «Почта России» было объявлено победителем конкурсов на право передачи данных и предоставление доступа к сети интернет с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД) в Тверской и Вологодской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе. Таким образом, в 2007 году Почта России на Северо-Западе установит 459 ПКД. В Вологодской области бу

Леониду Рейману показали антивандальные ПКД На выставке «Инфоком - 2006» министру информационных технологий и связи РФ Леониду Рейману была представлена новая версия пунктов коллективного доступа в интернет (ПКД), открываемых в отделениях почтовой связи. Принимая министра связи на стенде ФГУП «Почта России», генеральный директор Почты России Игорь Сырцов продемонстрировал действующие образцы рабочи

ПКД в интернет установят на почтах Архангельской области По предварительным расчетам, количество пунктов коллективного доступа (ПКД) в интернет в почтовых отделениях Архангельской области в 2006 г. должно достигнуть 260. Тогда общее количество рабочих мест вырастет до 506. Установка ПКД происходит в рамках проект

Число ПКД в России выросло до 10 тыс. По состоянию на конец декабря 2005 г. число пунктов коллективного доступа (ПКД) в интернет, открытых ФГУП «Почта России» в почтовых отделениях, достигло 10 тыс., сообщает РБК. Таким образом, национальный почтовый оператор выполнил обязательства по реализации проекта «

Объявлены результаты реализации проекта "Киберпочта" в первом квартале 2002 г. информатизации РФ Александром Киселевым, в компетенцию которого входит реализация проекта "Киберпочта". Напомним, что этот проект, предусматривающий развертывание сети пунктов коллективного доступа (ПКД) в интернет во всех почтовых отделениях России, был запущен по инициативе Минсвязи в августе 2001 г. Как сообщил г-н Киселев, по состоянию на 01 апреля 2002 г. открыто 1505 ПКД в инт

Минсвязи отчиталось о реализации проекта "КиберПочт@" На коллегии было объявлено о том, что за шесть месяцев с начала реализации проекта почтой России была проведена большая подготовительная работа: разработан дизайн мебели и логотип ПКД, зарегистрирован товарный знак, проведены тендеры и осуществлены поставки необходимого оборудования. Разработаны и разосланы организациям федеральной почтовой связи методика и программа обу