Индексная книга (каталог) CNews*
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Яровая Ирина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 72, упоминаний - 81
Яровая Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Озеров Виктор 29 25
|Путин Владимир 3454 17
|Никифоров Николай 1138 16
|Волин Алексей 122 6
|Лугов Андрей 33 5
|Дуров Павел 329 5
|Жаров Александр 183 5
|Усманов Алишер 311 5
|Козлюк Артем 39 4
|Озеров Николай 5 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Черепенников Антон 86 4
|Дворкович Аркадий 216 4
|Овчинников Сергей 50 4
|Хинштейн Александр 148 3
|Казарян Карен 84 3
|Денисенко Олег 8 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Шамсаил Саралиев 7 3
|Ксензов Максим 14 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Левин Леонид 134 3
|Кулин Филипп 53 3
|Навальный Алексей 63 2
|Дерипаска Олег 41 2
|Ющенко Александр 29 2
|Шмаргун Владимир 2 2
|Галушко Дмитрий 24 2
|Мелихов Леонид 2 2
|Кипчатов Алексей 2 2
|Рыжак Николай 10 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Клишас Андрей 60 2
|Бокова Людмила 82 2
|Давыдов Денис 48 2
|Кудрявцев Максим 43 2
|Матвиенко Валентина 117 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
|Козырев Алексей 328 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.