Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яровая Ирина
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 77
Яровая Ирина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 15
|Никифоров Николай 1126 14
|Озеров Виктор 26 8
|Волин Алексей 113 6
|Жаров Александр 165 5
|Дуров Павел 216 5
|Дворкович Аркадий 169 4
|Усманов Алишер 241 4
|Черепенников Антон 52 4
|Лугов Андрей 32 4
|Щеголев Игорь 676 3
|Овчинников Сергей 24 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Кулин Филипп 39 3
|Ющенко Александр 25 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Ходорковский Михаил 7 2
|Козлюк Артем 39 2
|Навальный Алексей 58 2
|Казарян Карен 31 2
|Денисенко Олег 4 2
|Шамсаил Саралиев 6 2
|Кипчатов Алексей 2 2
|Климарев Михаил 46 2
|Рейман Леонид 414 2
|Давыдов Денис 32 2
|Клишас Андрей 44 2
|Бокова Людмила 80 2
|Левин Леонид 83 2
|Малис Олег 55 1
|Бортников Александр 19 1
|Грибов Александр 1 1
|Исаев Андрей 19 1
|Лесин Михаил 9 1
|Малофеев Константин 98 1
|Хабриева Талия 1 1
|Шмаргун Владимир 1 1
|Булгак Владимир 9 1
|Сидоренко Валерий 8 1
|Григоренко Дмитрий 7 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
|РАН - Российская академия наук 317 1
|Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
|ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru