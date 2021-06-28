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Яровая Ирина


28.06.2021 ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское 1
18.06.2021 В телекоме «оттепель». Власти на год отсрочили нормы «закона Яровой» 1
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой» 1
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против 1
01.09.2020 Россиянам светит дополнительный барьер при покупках в зарубежных интернет-магазинах 1
19.05.2020 «Пакет Яровой» притормозят, чтобы восстановить отрасль после пандемии 1
28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 1
15.04.2020 «Закон Яровой» могут частично отменить из-за коронавируса 1
06.03.2020 За цифровизацию России взялись пять замов главы Аппарата Правительства 1
24.01.2020 Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой» 1
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 1
30.10.2019 МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» требуют у властей деньги на «закон Яровой» 1
29.07.2019 Данные клиентов «Ростелекома» и Tele2 будут храниться на АЭС 1
23.07.2019 В России запрещают анонимную электронную почту 2
19.02.2019 В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой» 1
11.01.2019 Власти разрешили следить за детьми с помощью мобильников 1
10.01.2019 Власти предлагают хранить переписку абонентов по «Закону Яровой» строго на отечественном оборудовании 1
28.12.2018 Отныне в России сайты будут блокировать за одни сутки вместо трех 1
01.11.2018 Власти России готовы к отмене блокировок в интернете? Итоги провальной охоты на Telegram 2
23.10.2018 Принят закон о «незамедлительной» блокировке сайтов 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 2
17.09.2018 Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос 1
07.08.2018 Чиновники переругались из-за «закона Яровой»: он требует миллиардных затрат 2
02.07.2018 Данные чиновников, выходящих в интернет, будут для ФСО хранить 3 года 1
29.06.2018 Власти разъяснили «закон Яровой» для сайтов: Хранить содержимое сообщений придется максимальный срок 2
07.06.2018 Под «закон Яровой» создана распределенная СХД на «Эльбрусах» — конкурент решения Red Hat 1
24.05.2018 Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой» 1
28.04.2018 Как Минкомсвязи справляется с ростом аппетитов ФСБ по контролю коммуникаций граждан 2
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 2
20.04.2018 Власти придумали, как не разорить операторов связи «законом Яровой» 1
16.04.2018 Судебным приставам разрешили донимать россиян SMS-ками 1
15.03.2018 Из-за «закона Яровой» «Мегафон» увеличит капитальные затраты на 20 миллиардов. Дивидендов не будет 1
22.01.2018 Правительство России смягчило «закон Яровой» 1
08.11.2017 В Правительство внесли документы с поблажкой операторам по «Закону Яровой» 1
17.10.2017 Операторам дадут поблажку по «Закону Яровой»: Срок хранения сообщений сократят в 6 раз 1
02.08.2017 Данные всех, кто работает на ПК в госорганах, будут хранить для нужд ФСО 1
01.08.2017 Российский реестр блогеров закрыт 1
09.06.2017 Власти решили отменить «Закон о блогерах»: В нем нет смысла 1
10.04.2017 Власти заблокировали популярное российское приложение 2
29.03.2017 Россиян заставят докладывать властям обо всех, кто мог бы взять их смартфон 1

Публикаций - 63, упоминаний - 77

Яровая Ирина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 13
Yandex - Яндекс 4101 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 10
Google LLC 7168 10
VK - Mail.ru Group 2485 9
Telegram Group 702 7
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Норси-Транс (НТ) 49 5
Apple Inc - Эппл Рус 7729 5
Facebook 3767 5
Zello 20 4
Ростех - Концерн Автоматика 397 4
Rambler Group - Рамблер ГК 486 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 3
АФК Система ПАО 997 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 3
Huawei 2733 3
Twitter 2204 3
Элемент ГК - Elementec 49 2
Microsoft Corporation 11143 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Freshtel 49 1
Cloudflare 50 1
Blizzard Entertainment 214 1
Ланит ГК 1160 1
Специальные технологии 5 1
Крок 1221 1
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 1
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
DigitalOcean 16 1
LinkedIn 521 3
РУСАЛ - Объединённая компания 26 2
Флибуста 27 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
ОрдерКом 5 1
Uber 257 1
Uber Technologies 258 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Airbnb 62 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Евросеть 890 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
AliExpress 275 1
Нэклис-Банк 15 1
Связной ГК 883 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта России ПАО 1577 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 29
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 12
Правительство РФ 2207 12
Президент Российской Федерации 1442 9
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Таганский районный суд города Москвы 44 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 2
Администрация Президента РФ 269 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 29 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 1 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 160 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
Единая Россия - Политическая партия 176 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 251 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 7
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Erasure Coding - "стирающий код" - помехоустойчивый код, способный восстановить целые пакеты данных в случае их потери 11 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
DDR - Double data rate 1075 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 147 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
Rakuten Viber 429 5
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
WhatsApp Messenger 654 4
Snapchat 89 3
WeChat - Мессенджер 96 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 2
Google Blogger - Google BlogSpot 49 2
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 2
VK - Mail.ru Одноклассники 860 2
Национальные Технологии - СХД Купол 32 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 374 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
Google YouTube - Видеохостинг 1731 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
Microsoft Azure 1171 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Skype 1476 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 212 1
Яндекс.Новости 29 1
Ред ОС 239 1
Raidix RAIN Эльбрус - программно-определяемая система хранения данных (SDS) 3 1
Node.js - программная платформа 58 1
Apple iTunes Store 577 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
Threema - Мессенджер 12 1
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 1
Путин Владимир 1828 15
Никифоров Николай 1126 14
Озеров Виктор 26 8
Волин Алексей 113 6
Жаров Александр 165 5
Дуров Павел 216 5
Дворкович Аркадий 169 4
Усманов Алишер 241 4
Черепенников Антон 52 4
Лугов Андрей 32 4
Щеголев Игорь 676 3
Овчинников Сергей 24 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Кулин Филипп 39 3
Ющенко Александр 25 2
Дерипаска Олег 19 2
Ходорковский Михаил 7 2
Козлюк Артем 39 2
Навальный Алексей 58 2
Казарян Карен 31 2
Денисенко Олег 4 2
Шамсаил Саралиев 6 2
Кипчатов Алексей 2 2
Климарев Михаил 46 2
Рейман Леонид 414 2
Давыдов Денис 32 2
Клишас Андрей 44 2
Бокова Людмила 80 2
Левин Леонид 83 2
Малис Олег 55 1
Бортников Александр 19 1
Грибов Александр 1 1
Исаев Андрей 19 1
Лесин Михаил 9 1
Малофеев Константин 98 1
Хабриева Талия 1 1
Шмаргун Владимир 1 1
Булгак Владимир 9 1
Сидоренко Валерий 8 1
Григоренко Дмитрий 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Удомля 41 2
Россия - Тверская область 249 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - Псковская область 307 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Германия - Берлин 359 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Калининград 675 1
Эстония - Эстонская Республика 419 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Краснодарский край 917 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Россия - Севастополь 420 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
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