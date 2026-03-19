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Яровая Ирина

СОБЫТИЯ


19.03.2026 При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил 1
08.11.2023 Власти жаждут отомстить за утечки персональных данных. Штрафы вырастут в разы 1
10.06.2022 Операторы нашли хитрый способ защитить россиян от надзора спецслужб 1
29.04.2022 У поставщика СХД под «закон Яровой» рухнули выручка и прибыль 1
21.03.2022 Российским операторам разрешили повышать тарифы на связь и не соблюдать «закон Яровой» 1
04.03.2022 Российских операторов связи ждут послабления по «закону Яровой», а их абонентов – рост тарифов 1
28.01.2022 Российский крупный бизнес взбунтовался против расширения «закона Яровой» 1
19.01.2022 Россиян вынудят переплачивать за связь. Операторы взвинчивают цены в архивных тарифах 1
22.11.2021 Минцифры приготовило послабления «закона Яровой» и 10 мер поддержки телеком-отрасли 1
28.06.2021 ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское 1
18.06.2021 В телекоме «оттепель». Власти на год отсрочили нормы «закона Яровой» 1
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой» 1
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против 1
01.09.2020 Россиянам светит дополнительный барьер при покупках в зарубежных интернет-магазинах 1
19.05.2020 «Пакет Яровой» притормозят, чтобы восстановить отрасль после пандемии 1
28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 1
15.04.2020 «Закон Яровой» могут частично отменить из-за коронавируса 1
06.03.2020 За цифровизацию России взялись пять замов главы Аппарата Правительства 1
24.01.2020 Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой» 1
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 1
30.10.2019 МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» требуют у властей деньги на «закон Яровой» 1
29.07.2019 Данные клиентов «Ростелекома» и Tele2 будут храниться на АЭС 1
23.07.2019 В России запрещают анонимную электронную почту 2
19.02.2019 В России запущены в серию СХД на «Эльбрусах» для «закона Яровой» 1
11.01.2019 Власти разрешили следить за детьми с помощью мобильников 1
10.01.2019 Власти предлагают хранить переписку абонентов по «Закону Яровой» строго на отечественном оборудовании 1
28.12.2018 Отныне в России сайты будут блокировать за одни сутки вместо трех 1
01.11.2018 Власти России готовы к отмене блокировок в интернете? Итоги провальной охоты на Telegram 2
23.10.2018 Принят закон о «незамедлительной» блокировке сайтов 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 2
17.09.2018 Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос 1
07.08.2018 Чиновники переругались из-за «закона Яровой»: он требует миллиардных затрат 1
02.07.2018 Данные чиновников, выходящих в интернет, будут для ФСО хранить 3 года 1
29.06.2018 Власти разъяснили «закон Яровой» для сайтов: Хранить содержимое сообщений придется максимальный срок 2
07.06.2018 Под «закон Яровой» создана распределенная СХД на «Эльбрусах» — конкурент решения Red Hat 1
24.05.2018 Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой» 1
28.04.2018 Как Минкомсвязи справляется с ростом аппетитов ФСБ по контролю коммуникаций граждан 2
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
20.04.2018 Власти придумали, как не разорить операторов связи «законом Яровой» 1
16.04.2018 Судебным приставам разрешили донимать россиян SMS-ками 1

Публикаций - 72, упоминаний - 81

Яровая Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Ростелеком 10948 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Yandex - Яндекс 9216 12
Google LLC 12690 11
VK - Mail.ru Group 3602 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Норси-Транс - НТ 146 7
Zello 25 6
X Corp - Twitter 2938 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Apple Inc 13156 5
Telegram Group 2940 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 3
Huawei 4677 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
ИКС 538 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Snapchat 151 3
ИКС - Цитадель ГК 110 3
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 45 2
Microsoft Corporation 25775 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
SAS Institute 1082 2
Крок - Croc 1964 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Fly 214 1
Microsoft - LinkedIn 699 5
Почта России ПАО 2370 4
Флибуста 34 2
PornHub 26 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
ОрдерКом 15 2
Резонанс НПП 407 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Газпром ПАО 1493 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 2
Uber 357 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 1
Traft - Трафт 23 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Социальные гарантии 41 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Связной ГК 1401 1
Нэклис-Банк 16 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Евросеть 1421 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Airbnb 101 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 43
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 34
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 30
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
Единая Россия - Политическая партия 321 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 7
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Оповещение и уведомление - Notification 5945 6
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TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 6
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 8
Rakuten Viber 665 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Яхонт 17 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple - App Store 3109 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Tencent - WeChat - мессенджер 177 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
Threema - Мессенджер 22 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 2
VK - Яндекс.Новости 49 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Google Blogger - Google BlogSpot 130 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Купол СХД 15 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Azure 1526 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Озеров Виктор 29 25
Путин Владимир 3454 17
Никифоров Николай 1138 16
Волин Алексей 122 6
Лугов Андрей 33 5
Дуров Павел 329 5
Жаров Александр 183 5
Усманов Алишер 311 5
Козлюк Артем 39 4
Озеров Николай 5 4
Мишустин Михаил 787 4
Шадаев Максут 1210 4
Черепенников Антон 86 4
Дворкович Аркадий 216 4
Овчинников Сергей 50 4
Хинштейн Александр 148 3
Казарян Карен 84 3
Денисенко Олег 8 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Шамсаил Саралиев 7 3
Ксензов Максим 14 3
Щеголев Игорь 699 3
Левин Леонид 134 3
Кулин Филипп 53 3
Навальный Алексей 63 2
Дерипаска Олег 41 2
Ющенко Александр 29 2
Шмаргун Владимир 2 2
Галушко Дмитрий 24 2
Мелихов Леонид 2 2
Кипчатов Алексей 2 2
Рыжак Николай 10 2
Рейман Леонид 1065 2
Клишас Андрей 60 2
Бокова Людмила 82 2
Давыдов Денис 48 2
Кудрявцев Максим 43 2
Матвиенко Валентина 117 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Козырев Алексей 328 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
Россия - ЮФО - Севастополь 613 2
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