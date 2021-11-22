Минцифры приготовило послабления «закона Яровой» и 10 мер поддержки телеком-отрасли

Минцифры разработало 10 мер поддержки телекоммуникационных компаний. Первоначально их было 13. В ближайшие дни оно обсудит их в рамках совещания с представителями отрасли. Список мер держится в тайне, но ранее Минцифры предлагало, помимо прочего, оптимизировать «закон Яровой», компенсировать компаниям издержки от реализации проекта «Доступный интернет» и наконец-то отдать им «мировой» диапазон частот для сетей пятого поколения. Сроки внедрения всех этих мер не установлен.

Власти поддержат операторов связи

Российское Минцифры подготовило 10 новых инициатив, направленных на поддержку отечественной телеком-отрасли. Работа над ними велась в сотрудничестве представителями сферы.

О проработке мер сообщил глава ведомства Максут Шадаев, не уточнив, о каких именно инициативах идет речь. Представители Минцифры от комментариев отказались.

Министр связи подчеркнул, что в ближайшие несколько дней состоится совещание, в котором примут участие компании из телеком-отрасли. В рамках, как пишет ТАСС, мероприятия пройдет обсуждение новых мер. Когда планируется внедрить их, неизвестно.

«Мы планируем большое совещание со всеми участниками через неделю, где обсудим пакет мер. Отрасль отлично отработала. Там много вопросов, связанных с корректировкой действующих норм, чтобы снизить финансовую нагрузку на операторов», – сказал Максут Шадаев.

«Пакет Яровой» упростят

Глава Минцифры уточнил, что предложений по поддержке сферы телекоммуникаций именно 10. Часть из них может затронуть так называемый «пакет Яровой». «Мы также пообсуждаем технологии имплементации закона Яровой, можно ли там найти дополнительные возможности для оптимизации. Операторы находятся в тяжелых условиях, трафик растет, количество новых абонентов резко не увеличивается. С точки зрения модернизации сетей - у них все меньше ресурсов, чтобы своевременно эту модернизацию проводить, потому что источников финансирования нет. Мы будем обсуждать, как сделать так, чтобы инвестиционная активность операторов, при всех требованиях государства, была на должном уровне», – сказал министр.

Как именно Минцифры хочет поддержать телеком-отрасль, Максут Шадаев не говорит

«Закон» или «пакет Яровой» представляет собой поправки к федеральному закону ФЗ-374 «О противодействии терроризму», предложенные депутатом Ириной Яровой. Согласно требованиям этих поправок, все операторы связи и интернет-провайдеры обязаны хранить все телефонные разговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев, а сообщения, передаваемые через Глобальную сеть – в течение 30 дней. Закон также предусматривает обязанность операторов в течение пяти лет ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%. Поправки «Яровой» вступили в силу 1 июля 2018 г.

Что именно подразумевается под оптимизацией «пакета Яровой», Максут Шадаев сообщать не стал. Известно лишь, что эта и другие меры могут стать частью первого пакета мер поддержки российской телеком-отрасли.

Не исключено, что в рамках нового пакета мер поддержки операторов могут освободить от обязательной для каждого абонента записи онлайн-трансляций крупнейших российских телеканалов. По информации «Известий», телеком-компании активно добиваются этого.

Как пишет издание, обсуждение пересмотра условий хранения интернет-трафика, что является требованием «закона Яровой» проходит в рамках подготовки дорожной карты «Создание дополнительных условий для развития отрасли связи и цифровой инфраструктуры». В предварительной версии карты изложено предложение «исключить из расчета емкости для хранения данных по закону, вступившему в силу в 2018 г., “трафика аудиовизуальных сервисов и общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов”». Для реализации задуманного планируется к началу 2022 г. подготовить соответствующее постановление Правительства.

Другие инициативы Минцифры

О планах по подготовке первого пакета мер по поддержке отечественных компаний, связанных с телекоммуникациями, стало известно в конце октября 2021 г. Как пишет ТАСС, о его существовании сообщил лично Максут Шадаев.

«Мы сейчас готовим предложения, первый пакет мер по поддержке телеком-отрасли. Телеком активно обсуждаем, я думаю, что до конца октября (2021 г. – прим. CNews) мы предложим отдельные меры, связанные с поддержкой телеком-отрасли», – сказал глава Минцифры.

Российский конструктор криптовалют DecimalChain теперь совместим с Еthereum и Binance Smart Chain Бизнес

Cроков по запуску финальной версии пакета мер Шадаев на тот момент не обозначил.

При этом, по данным Forbes, еще в начале октября 2021 г. Минцифры обсуждало с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) раннюю версию мер поддержки. На тот момент их было 13.

Ведомство предлагало, в частности, передать операторам частоты в диапазоне 3,4 – 3,8 ГГц. На этих частотах большинство стран мира строят сети 5G, но в России они заняты силовыми структурами, в результате чего в стране до сих пор нет общедоступных сотовых сетей пятого поколения.

Также Минцифры предложило перенаправить выплаты операторов за использование радиочастот на создание инфраструктуры и создать льготные кредиты для капитальных вложений в инфраструктуру. Помимо этого, звучала идея предоставить им возможность использовать госинфраструктуру при строительстве сетей и сооружений связи. Наконец, было предложено компенсировать операторам недополученную прибыль из-за реализации проекта «Доступный интернет».

Месяцы на проработку

В сентябре 2021 г. власти утвердили уже второй по счету пакет мер поддержки российской отрасли информационных технологий. Он находился в разработке почти год. Как сообщал CNews, первую его версию Минцифры подготовило еще в ноябре 2020 г.

На тот момент перечень состоял 88 инициатив по 12 сегментам рынка. На рассмотрение в Правительство России он был внесен в апреле 2021 г.

Доработка пакета растянулась еще почти на полгода. В итоге Правительство утвердило его лишь в начале сентября 2021 г. Пока сохраняется вероятность, что на подготовку пакета мер поддержки телекоммуникационных компаний тоже могут потребоваться месяцы.

За неполный год, что проект второго пакета мер поддержки ИТ-сферы находился на обсуждении, он потерял почти 30 инициатив. Из первоначальных 88 осталось лишь 62. 20 из них нацелены на выравнивание условий ведения бизнеса в России для зарубежных и российских ИТ-компаний, стимулирование импортозамещения и продвижение российских ИТ-решений на зарубежных рынках, отмечается в документе.

Еще 42 мероприятия из второго пакета имеют точную направленность на стимулирование развития и внедрения российских разработок в определенных сегментах, включая «решения для бизнеса, электронные образовательные сервисы, цифровые медицинские сервисы, офисное программное обеспечение и операционные системы, обработка данных и облачные сервисы, решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей, производство компьютерных игр и профессионального видеоконтента, решения в сфере информационной безопасности».