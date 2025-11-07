Разделы

Федеральный закон 35-ФЗ О противодействии терроризму

СОБЫТИЯ


СОБЫТИЯ


07.11.2025 В России запретили Telegram-боты, подделывающие голоса 1
16.02.2023 Роскомнадзору не хватает денег на слежку за компаниями, хранящими переписки и разговоры россиян 1
29.04.2022 У поставщика СХД под «закон Яровой» рухнули выручка и прибыль 1
27.01.2022 Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН 1
19.01.2022 Россиян вынудят переплачивать за связь. Операторы взвинчивают цены в архивных тарифах 1
22.11.2021 Минцифры приготовило послабления «закона Яровой» и 10 мер поддержки телеком-отрасли 1
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против 1
28.05.2021 Власти хотят забирать обезличенные персональные данные россиян без их согласия для нужд государственного ИИ 1
28.01.2021 Концерн «Автоматика» разрабатывает серверные источники питания на основе цифровой аппаратно-программной платформы «Титан» 1
01.09.2020 Россиянам светит дополнительный барьер при покупках в зарубежных интернет-магазинах 1
30.07.2020 СХД «Купол» получила заключение об «отечественности» от Минпромторга 1
30.06.2020 Минкомсвязи опубликовало список данных, которые нужно три года хранить для силовиков 1
19.05.2020 «Пакет Яровой» притормозят, чтобы восстановить отрасль после пандемии 1
15.04.2020 «Закон Яровой» могут частично отменить из-за коронавируса 1
24.01.2020 Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой» 1
12.11.2019 Власти хотят запретить иностранные СХД в банках, ТЭК, медицине, транспорте, промышленности и науке 1
08.05.2019 В России хотят запретить госзакупки иностранных СХД 1
06.05.2019 Поставщиком «железа» для «закона Яровой» может оказаться Huawei 1
08.04.2019 Государство создает гигантского производителя «железа» для «закона Яровой» 1
15.02.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2019 г. 1
14.06.2018 Positive Technologies сообщила о запуске коммерческой версии системы анализа трафика и сетевого расследования инцидентов 1
14.07.2016 Stack Group прогнозирует более чем 45% рост объема предоставляемых облачных услуг по итогам 2016 г. 1
08.07.2016 Дополнительные обязательства по контролю за содержимым посылок обойдутся «Почте России» в 500 млрд руб. 1
16.03.2015 «Рамэк» и Entensys предложат альтернативу зарубежным решениям для обеспечения интернет-безопасности 1
01.03.2006 Людмила Нарусова против некоторых ограничений на мобильную связь 1

Федеральный закон 35-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10257 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 7
МегаФон 9781 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14028 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9159 6
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 6
ИКС 383 5
Норси-Транс - НТ 119 5
Ростех - Автоматика Концерн 1736 4
Huawei 4191 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1594 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 615 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 392 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 2
VK - Mail.ru Group 3517 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 1
Dell EMC 5088 1
Western Digital Corporation - WDC 572 1
Cisco Systems 5216 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 290 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 183 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 444 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 665 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 618 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 877 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 385 1
Google LLC 12184 1
Apple Inc 12561 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 98 1
Fortnite 85 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1472 1
Vodafone Group 1393 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 49 1
Loudplay - ЛП стрим 25 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 180 1
Epic Games 158 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 233 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8032 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1370 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 1
Airbnb 98 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 42 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Почта России ПАО 2226 1
ГПБ - Газпромбанк 1157 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6238 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3341 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3361 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12733 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5746 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3505 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2244 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2912 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 360 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 299 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 270 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3441 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4815 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1067 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 302 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1128 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2067 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1455 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 79 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5184 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 738 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 780 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 351 1
Единая Россия - Политическая партия 312 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 129 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21848 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25455 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22736 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10049 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16987 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72258 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31723 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21721 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8609 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17425 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31275 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7334 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13529 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56519 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 929 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2337 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11878 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7522 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12895 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27009 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22812 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 381 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28838 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13277 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2567 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6216 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 334 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 541 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 749 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1952 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 869 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17750 1
Data monetization - Монетизация данных 1806 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 521 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7663 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1376 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3234 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 1
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 153 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 467 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 983 5
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 244 3
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Купол СХД 15 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 201 2
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 93 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1197 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3422 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1062 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 225 1
UserGate Proxy & Firewall ПАК 31 1
Forcepoint - Websense WSS - Websense Web Security Suite 4 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 117 1
Huawei Music 5 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 303 1
ИКС - Yadro - Raidix RAIN Эльбрус - программно-определяемая система хранения данных (SDS) 3 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5114 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1270 1
VK - My.Games 77 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 274 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1499 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 138 1
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 66 1
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 165 1
Apple iTunes Store 1115 1
Intel x86 - архитектура процессора 1975 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 60 1
Cisco SMI - Cisco Smart Install 2 1
Microsoft Word Intruder 1 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 57 1
Microsoft Windows 16252 1
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 14 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 313 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 55 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2002 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 787 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 510 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 115 1
Яровая Ирина 71 8
Путин Владимир 3327 3
Юнов Константин 45 2
Шадаев Максут 1127 2
Кабанов Владимир 178 2
Усманов Алишер 304 2
Казарян Карен 80 2
Фомичев Максим 3 1
Бедеров Игорь 80 1
Нарусова Людмила 16 1
Панков Георгий 1 1
Акимов Максим 189 1
Черепенников Антон 86 1
Врублевский Павел 102 1
Греф Герман 460 1
Овчинников Сергей 49 1
Хинштейн Александр 146 1
Озеров Виктор 29 1
Стародубов Виталий 10 1
Красавина Евгения 6 1
Либин Сергей 24 1
Ким Дмитрий 70 1
Терляков Олег 13 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Серебряникова Анна 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 155448 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18054 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53302 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 1
Новая Зеландия 730 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45432 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13540 1
Южная Корея - Республика 6832 1
Европа 24592 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1632 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2011 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1402 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1291 1
Россия - ЦФО - Орловская область 349 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 971 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 971 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4388 20
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 230 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54617 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50923 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8484 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6624 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1617 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3753 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1332 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25768 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2982 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10460 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7447 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4891 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8295 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31558 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6315 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2527 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20190 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6209 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 727 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5283 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 232 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 626 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3263 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 274 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 736 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2573 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3674 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17274 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6009 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8018 1
Энергетика - Energy - Energetically 5487 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2677 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2633 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1413 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1739 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3141 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1748 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2127 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11394 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1064 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1115 1
Forbes - Форбс 902 1
Ведомости 1201 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3722 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 80 2
ИИИ - Институт исследований интернета 62 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 168 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
