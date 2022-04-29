У поставщика СХД под «закон Яровой» рухнули выручка и прибыль

Финансовые показатели

Как выяснил CNews, у поставщика отечественных систем хранения данных (СХД) «Яхонт» вполовину сократились баланс и выручка. Прибыль компании упала почти в шесть раз. Информацию об этом можно обнаружить в базе «Контур.фокуса».

Согласно базе, по итогам 2021 г. выручка ООО «Яхонт» составила 2,7 млрд руб., что на 57% менее, чем по итогам 2020 г. Баланс компании также сократился на 50% — до 1 млрд руб. по итогам 2021 г. (6,3 млрд руб. по итогам 2020 г.). Чистая прибыль компании упала с 1,5 млрд руб. по результатам 2020 г. до 262,2 млн руб. по итогам 2021 г., следует из «Контур.фокуса».

CNews ожидает от представителей «Яхонта» комментариев относительно падения финансовых показателей.

СХД под «закон Яровой»

Компания «Яхонт» была создана в конце января 2020 г. как совместное предприятие (СП) компании «Норси-транс» и АФК «Система».

СП занимается производством СХД «Яхонт-УВМ», собирающихся на российских процессорах «Эльбрус». Также компания занимается поставками систем технических средств обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий. Разработчиком этих продуктов является «Норси-транс».

У поставщика СХД «Яхонт» упали выручка и прибыль

При создании компании она позиционировалась как поставщик СХД для исполнения так называемого «закона Яровой». Кроме того, сейчас ее техника в полной мере соответствует понятию российской. Напомним, с 2021 г. все отечественные СХД, чтобы попасть в реестр российского «железа» при Минпромторге, должны строиться на отечественных процессорах.



Учредители компании

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Яхонт» было образовано 16 сентября 2019 г. Гендиректором компании заявлен Георгий Панков. Учредителями являются АО «ВЗПП-Микрон» (60% долей) и ЗАО «Норси-транс» (40%). «ВЗПП-Микрон», в свою очередь, входит в состав «Ситроникса» (принадлежит АФК «Система»).



«Норси-транс» занимается производством серверного оборудования, включая комплектующие для СХД «Восток».

«Пакет Яровой»

Изменения на российском рынке СХД связаны с так называемом «законом» или «пакетом Яровой». Это поправки к федеральному закону ФЗ-374 «О противодействии терроризму», предложенные депутатом Ириной Яровой. Согласно требованиям этих поправок, все операторы связи и интернет-провайдеры обязаны хранить все телефонные разговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев, а сообщения, передаваемые через Глобальную сеть — в течение 30 дней. Закон также предусматривает обязанность операторов в течение пяти лет ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%.

Поправки «Яровой» вступили в силу 1 июля 2018 г. В июне 2021 г. Правительство отсрочило вступление в силу норм «закона Яровой» до лета 2022 г.