Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой»

Компания АФК «Система», которой принадлежит оператор МТС, создала совместное предприятие с «Норси-транс». Вместе они займутся выпуском систем хранения данных на российских процессорах «Эльбрус» для реализации «закона Яровой».



Новый производитель СХД

Компания «Норси-транс», поставщик оборудования для «закона Яровой», создала совместное предприятие (СП) с компанией «Элемент», принадлежащей АФК «Система». Ей также принадлежат контрольные пакеты операторов связи МТС и МГТС.

Новое СП получило название ООО «Яхонт», и оно, как пишет «Коммерсант», займется поставками систем хранения данных (СХД) для исполнения «закона Яровой» операторами МТС и МГТС. В распоряжении компании есть лицензия на производство оборудования такого рода.

Компании-организаторы ООО «Яхонт» имеют опыт сотрудничества – «Норси-транс» занималась поставками СХД «Яхонт-УВМ» для нужд операторов МТС и МГТС. По оценке «Коммерсанта», суммарный объем поставок составил около 2000 систем.

Что будет выпускать «Яхонт»

Новая компания, по словам гендиректора «Норси-транс» Сергея Овчинникова, займется производством СХД «Яхонт-УВМ», собирающихся на российских процессорах «Эльбрус», но не сразу – в течение некоторого времени она будет работать как проектный офис. Сама «Яхонт» была учреждена в сентябре 2019 г., и 60-процентная доля в ней принадлежит структуре компании «Элемент», которая, в свою очередь, является совместным предприятием АФК «Система» и «Ростеха». Контролирует эту компанию АФК «Система».

Владелец МТС, закупивший для него 2000 СХД, сам займется выпуском этих систем

Оставшиеся 40% в «Яхонте» принадлежат «Норси-транс». Создание компании обусловлено тем, что с 2021 г. все российские СХД, используемые для исполнения «закона Яровой», по постановлению Правительства России должны быть построены на отечественных процессорах.

СХД «Норси-транс» на «Эльбрусах» разработаны с учетом требований ФСБ и на 24 января 2020 г. представлены тремя модификациями – «Яхонт-УВМ Э12», «Яхонт-УВМ Э24» и «Яхонт-УВМ Э124». Друг от друга эти системы отличаются количеством поддерживаемых процессоров «Эльбрус-8С», форм-фактором корпусов и рядом других параметров, включая вместительность дисковых полок. В серию они были запущены, как сообщал CNews, в феврале 2019 г.

Совместное предприятие с Huawei

В октябре 2019 г. «Норси-транс» договорилась о создании совместного предприятия с китайским вендором Huawei. По замыслу сторон, новая компания тоже займется производством оборудования для реализации «закона Яровой», и Huawei обеспечит поставки своих серверных процессоров Kunpeng 920 для него.

Оборудование нового СП будет создаваться с использованием российских комплектующих, за исключением процессоров. Церемония подписания партнерского соглашения между компаниями прошла 31 октября 2019 г.

Процессоры Kunpeng 920 Huawei использует для сборки серверов собственной разработки. В январе 2019 г. они были сертифицированы в российской платформой «Ред ОС».

Еще один конкурент

В настоящее время существует план по созданию государственного конкурента производителей СХД для «закона Яровой». В апреле 2019 г. CNews сообщал, что «Ростелеком» и холдинг «Ростех» планируют создать новый альянс, тоже с целью производства систем хранения данных в рамках реализации «пакета Яровой». СП создавалось на базе компании «Национальные технологии», зарегистрированной в 2017 г. Согласно условиям создания, «Ростелеком» собирался выкупить 49-процентную долю «ИКС холдинга» в ней. На 99% «ИКС холдинг» принадлежит Антону Черепенникову, давнему деловому партнеру Алишера Усманова, основного акционера оператора «Мегафон». На 24 января 2020 г. о реализации планов по покупке 49-процентной доли в «ИКС холдинге» «Ростелекомом» компании не сообщали.

Оставшаяся 51-процентная доля в уставном капитале «Национальных технологий», согласно соглашению, должна была принадлежать «Ростеху», и контроль над ней он планировал осуществлять посредством входящего в него концерна «Автоматика».

«Пакет Яровой»

Все изменения на российском рынке систем хранения данных связаны с так называемом «законом» или «пакетом Яровой». Это поправки к федеральному закону ФЗ-374 «О противодействии терроризму», предложенные депутатом Ириной Яровой. Согласно требованиям этих поправок, все операторы связи и интернет-провайдеры обязаны хранить все телефонные разговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев, а сообщения, передаваемые через Глобальную сеть – в течение 30 дней. Закон также предусматривает обязанность операторов в течение пяти лет ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%.

Поправки «Яровой» вступили в силу 1 июля 2018 г.