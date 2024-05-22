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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн НацТех Национальные Технологии

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии

СОБЫТИЯ

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22.05.2024 «Национальные Технологии» и «Базис» создадут российское инфраструктурное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры

Компания «Национальные Технологии» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию «Ростех») и российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и ока
19.08.2022 Концерн «Автоматика» впервые представил на «Армии-2022» платформу виртуализации НацТех

ООО «НТ» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») показал отечественную платформу виртуализации «Нацтех». Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика». Российское решение может применяться на объектах критической инфраструктуры, а также для построения информационных систем, т
27.01.2022 Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН

Разрыв контрактов с ФСИН Как выяснил CNews, дочерняя структура «Ростеха» и «Ростелекома», компания «Национальные технологии» осталась без двух крупных госконторактов с Главным центром инженерно
09.10.2020 НТ стала лидером среди компаний РЭК «Ростеха» по росту выручки

Компания «Национальные технологии» (НТ) концерна «Автоматика» стала лидером среди компаний радиоэлектро
25.08.2020 «Автоматика» представила новую линейку серверного оборудования «Нацтех»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новую линейку оборудования вычислительной техники – «Нацтех», состоящую из нескольких видов серверов стандартной архитектуры и универсальной системы хранения данных. Продукция «Нацтех» предназначена для хранения и обработки данных всех вид
30.07.2019 «Ростелеком» завершил покупку доли в «Национальных технологиях»

продолжает активно развивать геораспределеную сеть дата-центров, а также программно-аппаратные комплексы на основе отечественных решений, полностью отвечающих требованиям законодательства. Компания «Национальные технологии» была образована в конце 2017 года для вывода на рынок комплексных отечественных высокотехнологических продуктов гражданского назначения, флагманской разработкой являетс

Публикаций - 58, упоминаний - 73

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3458 43
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1829 31
Ростелеком 10951 30
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 785 27
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 15
ИКС 538 14
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 14
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 13
Merlion iRU - Деловой офис 352 12
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 12
Норси-Транс - НТ 147 11
Huawei 4677 8
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 8
МегаФон 10747 7
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Intel Corporation 12812 4
IBM - International Business Machines Corp 9701 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Cisco Systems 5371 3
Microsoft Corporation 25776 3
AMD - Advanced Micro Devices 4644 3
Крок - Croc 1964 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 3
ИКС - Цитадель ГК 110 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 3
Samsung Electronics 11068 2
Dell EMC 5180 2
Western Digital Corporation - WDC 589 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1689 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3074 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1132 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 2
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1758 1
Роснефть НК - Отрадненский ГПЗ - Отрадненский газоперерабатывающий завод 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3903 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6543 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13871 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5694 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3199 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1169 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5969 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2857 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Московская безопасность ГКУ 7 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3308 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2876 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2131 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 34
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10678 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33496 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12907 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22579 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26245 13
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 10
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VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2225 7
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12850 6
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3718 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3787 5
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28281 5
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 5
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 4
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Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1653 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3423 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4397 4
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 4
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 4
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 273 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6483 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16980 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Купол СХД 15 8
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 746 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2419 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1363 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 4
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Яхонт 17 4
МВД РФ ЦОД - ФЦОД МВД РФ - Федеральный центр обработки данных 12 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 63 3
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Х-С3 - серия серверов 2 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 63 2
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 45 2
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Незабудка СХД 1 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Avaya Scopia 24 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 1
Polycom RPG 1 1
Pixabay 257 1
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Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 150 1
Basis - Базис.Workplace 81 1
FreePik 1844 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 586 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Бастион-Автоматика БЛА 2 1
Рикор Холдинг - Rikor R-N - Rikor TI - Rikor SPB - Rikor ARZ - Rikor NINO - Rikor MSK - Rikor L5P - серия ноутбуков 12 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 85 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 74 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1598 1
Юнов Константин 46 11
Кабанов Владимир 178 7
Легостаева Светлана 96 7
Черепенников Антон 86 5
Усманов Алишер 311 5
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Путин Владимир 3454 2
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Лакеев Вадим 3 1
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Индия - Bharat 5870 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3468 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1923 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3049 1
Россия - СФО - Новосибирск 4877 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2059 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1284 1
Китай - Тайвань 4247 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5472 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4607 11
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