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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн НацТех Национальные Технологии
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.05.2024
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«Национальные Технологии» и «Базис» создадут российское инфраструктурное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры
Компания «Национальные Технологии» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию «Ростех») и российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и ока
|19.08.2022
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Концерн «Автоматика» впервые представил на «Армии-2022» платформу виртуализации НацТех
ООО «НТ» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») показал отечественную платформу виртуализации «Нацтех». Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика». Российское решение может применяться на объектах критической инфраструктуры, а также для построения информационных систем, т
|27.01.2022
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Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН
Разрыв контрактов с ФСИН Как выяснил CNews, дочерняя структура «Ростеха» и «Ростелекома», компания «Национальные технологии» осталась без двух крупных госконторактов с Главным центром инженерно
|09.10.2020
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НТ стала лидером среди компаний РЭК «Ростеха» по росту выручки
Компания «Национальные технологии» (НТ) концерна «Автоматика» стала лидером среди компаний радиоэлектро
|25.08.2020
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«Автоматика» представила новую линейку серверного оборудования «Нацтех»
Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новую линейку оборудования вычислительной техники – «Нацтех», состоящую из нескольких видов серверов стандартной архитектуры и универсальной системы хранения данных. Продукция «Нацтех» предназначена для хранения и обработки данных всех вид
|30.07.2019
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«Ростелеком» завершил покупку доли в «Национальных технологиях»
продолжает активно развивать геораспределеную сеть дата-центров, а также программно-аппаратные комплексы на основе отечественных решений, полностью отвечающих требованиям законодательства. Компания «Национальные технологии» была образована в конце 2017 года для вывода на рынок комплексных отечественных высокотехнологических продуктов гражданского назначения, флагманской разработкой являетс
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Юнов Константин 46 11
|Кабанов Владимир 178 7
|Легостаева Светлана 96 7
|Черепенников Антон 86 5
|Усманов Алишер 311 5
|Осипов Павел 4 4
|Шпак Василий 279 4
|Покровский Иван 136 4
|Яровая Ирина 72 3
|Заренин Андрей 51 2
|Путин Владимир 3454 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Кириенко Владимир 148 2
|Иванов Борис 64 2
|Овчинников Сергей 50 2
|Мартиросов Давид 123 1
|Матвеенко Андрей 1 1
|Богданов Виталий 12 1
|Кравченко Игорь 11 1
|Маргарян Армен 6 1
|Голицын Сергей 54 1
|Горин Сергей 5 1
|Шперлинг Андрей 9 1
|Лакеев Вадим 3 1
|Зиничев Евгений 3 1
|Лобановский Павел 1 1
|Львова Татьяна 2 1
|Ульянов Иван 3 1
|Григорьев Дмитрий 33 1
|Цуцкарев Кирилл 7 1
|Шестаков Владимир 4 1
|Пайчадзе Бондо 1 1
|Крупнов Павел 1 1
|Силаев Валерий 1 1
|Халитов Дарий 42 1
|Никулин Максим 3 1
|Первышин Эрлен 1 1
|Семенюков Юрий 11 1
|Рудовой Юрий 1 1
|Легостаева Екатерина 1 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 3
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Markets&Markets Research 113 1
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