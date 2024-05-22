Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии

«Национальные Технологии» и «Базис» создадут российское инфраструктурное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры Компания «Национальные Технологии» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию «Ростех») и российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и ока

Концерн «Автоматика» впервые представил на «Армии-2022» платформу виртуализации НацТех ООО «НТ» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») показал отечественную платформу виртуализации «Нацтех». Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика». Российское решение может применяться на объектах критической инфраструктуры, а также для построения информационных систем, т

Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН Разрыв контрактов с ФСИН Как выяснил CNews, дочерняя структура «Ростеха» и «Ростелекома», компания «Национальные технологии» осталась без двух крупных госконторактов с Главным центром инженерно

НТ стала лидером среди компаний РЭК «Ростеха» по росту выручки Компания «Национальные технологии» (НТ) концерна «Автоматика» стала лидером среди компаний радиоэлектро

«Автоматика» представила новую линейку серверного оборудования «Нацтех» Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новую линейку оборудования вычислительной техники – «Нацтех», состоящую из нескольких видов серверов стандартной архитектуры и универсальной системы хранения данных. Продукция «Нацтех» предназначена для хранения и обработки данных всех вид