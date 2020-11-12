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НТИ Университет 2035 Национальной технологической инициативы
|12.11.2020
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«Университет 20.35» и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров для цифровой экономики
писание состоялось на форуме «Сильные идеи для нового времени» 12 ноября 2020 года. Почта России и «Университет 20.35» будут совместно участвовать в реализации мероприятий федерального проекта
|10.11.2020
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Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать
висимо от того живут они в столице или небольшом городе. CNews: КЛИК — один из флагманских проектов Университета 20.35 этого года. Какие образовательные и технические методики были применены пр
|14.09.2020
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Названы самые востребованные в России ИТ-специальности и их зарплаты
аким выводам пришли составители рейтинга топ-50 самых востребованных ИТ-профессий на «удаленке» из «Университета 2035». В рамках исследования, проведенного при поддержке Минэкономразвития Росси
|13.08.2020
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Университет 2035 и TalentTech запустили проект для обучения сотрудников компаний цифровым навыкам
х коллабораций», – отметил управляющий директор центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский. Как это работает: на старте определяют, какие навыки нужно
|20.03.2020
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«Университет 20.35» предоставил вузам платформу для перевода проектного обучения в онлайн
«Университет 20.35» представил бесплатную платформу для проектного онлайн-обучения. На платформе «Университета 20.35» вузы смогут вовлечь студентов реализацию проектов, организовать работу ст
|02.11.2017
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Цифровой университет начнет работу в России 7 ноября 2017 года
тся первый цифровой университет, задачей которого станет подготовка кадров для цифровой экономики - Университет НТИ 20.35. Подписание соглашения с ведущими российскими вузами, которые примут уч
НТИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Подольский Олег 15 11
|Чернышенко Дмитрий 568 10
|Трубникова Татьяна 13 7
|Путин Владимир 3196 6
|Песков Дмитрий 107 6
|Гребенников Сергей 34 3
|Ганеева Эльза 10 3
|Сельский Андрей 21 3
|Кисляков Евгений 93 3
|Куренкова Валентина 4 3
|Третьяков Василий 2 2
|Ковнир Евгений 75 2
|Яровая Ирина 71 2
|Малышев Олег 5 2
|Торосов Илья 5 2
|Спиринг Мария 2 2
|Акимов Максим 187 2
|Медведев Дмитрий 1655 2
|Горячкина Юлия 5 2
|Нечаев Владимир 11 2
|Сурова Надежда 6 2
|Мишустин Михаил 684 2
|Нарейко Вадим 2 2
|Клишас Андрей 58 1
|Никитин Игорь 13 1
|Володкович Вячеслав 97 1
|Черепенников Антон 83 1
|Зорин Александр 51 1
|Усманов Алишер 301 1
|Воробьев Андрей 168 1
|Повалко Александр 36 1
|Кривозубов Павел 27 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Молодых Владимир 28 1
|Земцов Дмитрий 11 1
|Тулаганов Руслан 21 1
|Фролов Павел 84 1
|Никитин Андрей 46 1
|Чупшева Светлана 7 1
|Петраковский Александр 2 1
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