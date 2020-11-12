НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы

«Университет 20.35» и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров для цифровой экономики писание состоялось на форуме «Сильные идеи для нового времени» 12 ноября 2020 года. Почта России и «Университет 20.35» будут совместно участвовать в реализации мероприятий федерального проекта

Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать висимо от того живут они в столице или небольшом городе. CNews: КЛИК — один из флагманских проектов Университета 20.35 этого года. Какие образовательные и технические методики были применены пр

Названы самые востребованные в России ИТ-специальности и их зарплаты аким выводам пришли составители рейтинга топ-50 самых востребованных ИТ-профессий на «удаленке» из «Университета 2035». В рамках исследования, проведенного при поддержке Минэкономразвития Росси

Университет 2035 и TalentTech запустили проект для обучения сотрудников компаний цифровым навыкам х коллабораций», – отметил управляющий директор центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский. Как это работает: на старте определяют, какие навыки нужно

«Университет 20.35» предоставил вузам платформу для перевода проектного обучения в онлайн «Университет 20.35» представил бесплатную платформу для проектного онлайн-обучения. На платформе «Университета 20.35» вузы смогут вовлечь студентов реализацию проектов, организовать работу ст