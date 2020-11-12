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НТИ Университет 2035 Национальной технологической инициативы

НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы

12.11.2020 «Университет 20.35» и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров для цифровой экономики

писание состоялось на форуме «Сильные идеи для нового времени» 12 ноября 2020 года. Почта России и «Университет 20.35» будут совместно участвовать в реализации мероприятий федерального проекта

10.11.2020 Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать

висимо от того живут они в столице или небольшом городе. CNews: КЛИК — один из флагманских проектов Университета 20.35 этого года. Какие образовательные и технические методики были применены пр
14.09.2020 Названы самые востребованные в России ИТ-специальности и их зарплаты

аким выводам пришли составители рейтинга топ-50 самых востребованных ИТ-профессий на «удаленке» из «Университета 2035». В рамках исследования, проведенного при поддержке Минэкономразвития Росси
13.08.2020 Университет 2035 и TalentTech запустили проект для обучения сотрудников компаний цифровым навыкам

х коллабораций», – отметил управляющий директор центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский. Как это работает: на старте определяют, какие навыки нужно
20.03.2020 «Университет 20.35» предоставил вузам платформу для перевода проектного обучения в онлайн

«Университет 20.35» представил бесплатную платформу для проектного онлайн-обучения. На платформе «Университета 20.35» вузы смогут вовлечь студентов реализацию проектов, организовать работу ст
02.11.2017 Цифровой университет начнет работу в России 7 ноября 2017 года

тся первый цифровой университет, задачей которого станет подготовка кадров для цифровой экономики - Университет НТИ 20.35. Подписание соглашения с ведущими российскими вузами, которые примут уч

Публикаций - 78, упоминаний - 117

НТИ и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Битрикс - Bitrix 584 9
Ростелеком 9774 7
Yandex - Яндекс 7457 7
8285 7
Цифра ГК 2442 7
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 74 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4927 5
МегаФон 8982 5
Microsoft Corporation 24690 5
VK - Mail.ru Group 3461 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12832 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3968 4
Норси-Транс - НТ 109 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 797 3
МЭО - Мобильное электронное образование 19 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 2
Thales - Gemalto - SafeNet 137 2
АйТи 1374 2
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 2
GitHub 833 2
Mindbox - Майндбокс 20 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1473 2
Ростех - Автоматика Концерн 1648 1
Huawei 3962 1
Apple Inc 12160 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
Intel Corporation 12229 1
ИКС 321 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 374 1
Базальт СПО - BaseALT 664 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 157 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 90 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Ростех - Академия 14 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 22
Почта России ПАО 2120 9
Superjob - Суперджоб 534 9
Сбер - СберАвто 31 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 451 5
РВК - Российская венчурная компания 549 5
Россети Ленэнерго 1701 5
РЖД - Российские железные дороги 1916 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2404 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
Газпром нефть 623 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 998 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Maximum Education 5 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 247 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 33 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 590 1
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 10 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
FARШ 6 1
Тануки 19 1
Кофемания 54 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4552 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5976 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 12
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1406 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5002 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 244 5
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2897 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 4
Совет при президенте Российской Федерации 199 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 3
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3003 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2532 2
Фонд президентских грантов 15 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
Россия-страна возможностей АНО 20 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4187 1
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Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3356 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 50 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 8 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 3
Талант и успех - Общественный фонд 19 3
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1281 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 931 3
Microsoft Office 3760 3
Ruby - Язык программирования 142 3
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 3
Linux OS 10044 3
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MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 165 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 164 3
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 3
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 3
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 108 3
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 49 3
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Depositphotos - фотобанк 422 3
Apple iOS 7857 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 51 2
Microsoft Azure 1413 2
Node.js - программная платформа - Express.js 104 2
Подольский Олег 15 11
Чернышенко Дмитрий 568 10
Трубникова Татьяна 13 7
Путин Владимир 3196 6
Песков Дмитрий 107 6
Гребенников Сергей 34 3
Ганеева Эльза 10 3
Сельский Андрей 21 3
Кисляков Евгений 93 3
Куренкова Валентина 4 3
Третьяков Василий 2 2
Ковнир Евгений 75 2
Яровая Ирина 71 2
Малышев Олег 5 2
Торосов Илья 5 2
Спиринг Мария 2 2
Акимов Максим 187 2
Медведев Дмитрий 1655 2
Горячкина Юлия 5 2
Нечаев Владимир 11 2
Сурова Надежда 6 2
Мишустин Михаил 684 2
Нарейко Вадим 2 2
Клишас Андрей 58 1
Никитин Игорь 13 1
Володкович Вячеслав 97 1
Черепенников Антон 83 1
Зорин Александр 51 1
Усманов Алишер 301 1
Воробьев Андрей 168 1
Повалко Александр 36 1
Кривозубов Павел 27 1
Овчинников Сергей 48 1
Молодых Владимир 28 1
Земцов Дмитрий 11 1
Тулаганов Руслан 21 1
Фролов Павел 84 1
Никитин Андрей 46 1
Чупшева Светлана 7 1
Петраковский Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145757 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43473 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 13
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 943 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3978 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1579 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1536 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52274 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1243 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1235 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1686 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17165 4
Германия - Федеративная Республика 12713 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14159 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 4
Россия - ПФО - Пензенская область 596 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 651 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7523 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13353 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1301 3
Россия - СФО - Новосибирск 4339 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1182 2
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Россия - ЮФО - Волгоградская область 755 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1898 2
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1302 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1475 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 875 2
Россия - УФО - Тюменская область 1168 2
Россия - СФО - Омская область 679 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 616 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1215 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 821 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 859 2
Россия - СЗФО - Псковская область 637 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 587 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29387 58
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51514 45
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 392 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 30
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2143 26
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2349 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10019 18
Образование в России 2220 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48404 12
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18723 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2919 9
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