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Горячкина Юлия



21.01.2025 Тренажеры «Лаборатории Касперского» для проекта «Урок цифры» за первую неделю прошли 2 млн раз 1
08.11.2023 Практическая экспертиза Positive Technologies теперь доступна академическому сообществу страны 1
06.09.2022 Более 80 тыс. студентов могут быть зачислены на «цифровые кафедры» до конца сентября 2022 года 1
25.08.2021 Минцифры: школьники смогут бесплатно учиться программированию 1
19.02.2021 Открыт набор на обучение команд CDO навыкам управления на основе данных 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Горячкина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Минцифры РФ - Связист ФГБУ 3 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
Почта России ПАО 2112 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 86 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 616 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5309 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 1
Соколова Светлана 8 1
Яцеленко Николай 25 1
Игнатов Олег 1 1
Привезенцев Антон 6 1
Трубникова Татьяна 13 1
Бронштейн Илья 1 1
Постовалова Алина 1 1
Кисляков Евгений 93 1
Подольский Олег 15 1
Гришкин Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 4
Образование в России 2192 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 172 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 926 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
Positive Technologies - Positive Education 14 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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