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Игнатов Олег
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|SuperJob и Positive Technologies проанализировали рынок труда в сфере информационной безопасности 1
|08.11.2023
|Практическая экспертиза Positive Technologies теперь доступна академическому сообществу страны 1
Игнатов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - УФО - Свердловская область 1585 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14249 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 579 1
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