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Игнатов Олег


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 SuperJob и Positive Technologies проанализировали рынок труда в сфере информационной безопасности 1
08.11.2023 Практическая экспертиза Positive Technologies теперь доступна академическому сообществу страны 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Игнатов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1291 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1865 1
Анализатор кода - Code analysis 29 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 177 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 717 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 91 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28974 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 1
Горячкина Юлия 5 1
Россия - УФО - Свердловская область 1585 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14249 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 579 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14103 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 1
Образование в России 2300 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 401 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 399 1
Positive Technologies - Positive Education 15 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 226 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 300 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 182 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 195 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 216 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 997 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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