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Positive Technologies Positive Education


Positive Education — специальная образовательная программа Positive Technologies. Цель проекта — системное развитие индустрии подготовки кадров в сфере практической кибербезопасности. В программе уже участвуют около четырех десятков учебных заведений России и стран СНГ, среди которых МФТИ, НИЯУ МИФИ, МТУСИ, Университет Иннополис, МГТУ, СПбГУТ, МИРЭА, ДВФУ, НГУ.


24.12.2024 «СберУниверситет» и Positive Technologies запустили программу для топ-менеждеров по развитию компетенций в сфере кибербезопасности 1
18.12.2024 Тренды ИБ 2024 г. от Positive Technologies: результативная кибербезопасность получила новый виток развития 1
07.10.2024 Positive Technologies запустила новый поток программы по практической кибербезопасности для ИТ и ИБ-преподавателей 1
12.08.2024 Positive Technologies запустила международную программу по практической кибербезопасности для зарубежных специалистов по ИБ 1
07.06.2024 Исследование Фонда «ЦСР «Северо-Запад» и Positive Technologies: дефицит кадров на рынке ИБ России к 2027 году достигнет 60 тысяч 1
28.05.2024 ИТМО и Positive Technologies подготовят экспертов-универсалов по кибербезопасности 1
21.05.2024 Positive Technologies выпустила бесплатный курс по основам кибербезопасности 1
28.02.2024 Positive Technologies подписала соглашение о сотрудничестве с КГТУ 1
08.11.2023 Практическая экспертиза Positive Technologies теперь доступна академическому сообществу страны 1
23.05.2017 Positive Technologies представила бесплатный облачный сервис для выявления уязвимостей веб-приложений 1
09.01.2017 Positive Technologies предоставит вузам два новых продукта и поддержит дипломников и аспирантов 1
24.06.2013 Positive Technologies: Компания добровольно отдает сотрудникам самое дорогое – время 1
06.09.2012 Компания из России пополнила список мировых лидеров ИБ 1
20.06.2012 Программа Positive Education поможет преподавателям вузов в подготовке специалистов ИБ 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 14
Google LLC 11775 1
SAP SE 5277 1
Dell EMC 5027 1
Cisco Systems 5114 1
Microsoft Corporation 24625 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Oracle Corporation 6688 1
Citrix Systems 812 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
LEGO 244 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 2
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2192 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 181 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 235 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 86 1
АСОИУ - автоматизированные системы обработки информации и управления 3 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 2
Positive Technologies - XSpider 33 2
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 58 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 17 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 26 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Филиппов Максим 48 1
Савельев Михаил 42 1
Максимов Юрий 26 1
Гордейчик Сергей 25 1
Внедорожный Петр 20 1
Гусева Татьяна 1 1
Табаков Олег 2 1
Игнатов Олег 1 1
Горячкина Юлия 5 1
Лукацкий Алексей 119 1
Заколдаев Данил 3 1
Данчина Юлия 6 1
Серебрянников Дмитрий 7 1
Шлейфер Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
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Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
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Тунис - Тунисская Республика 166 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Индия - Bharat 5446 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
Малайзия 865 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Индонезия - Республика 957 1
Ближний Восток 2943 1
Америка Латинская 1812 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 12
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МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 1
КГТУ - Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова 2 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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