Positive Technologies Positive Education
Positive Education — специальная образовательная программа Positive Technologies. Цель проекта — системное развитие индустрии подготовки кадров в сфере практической кибербезопасности. В программе уже участвуют около четырех десятков учебных заведений России и стран СНГ, среди которых МФТИ, НИЯУ МИФИ, МТУСИ, Университет Иннополис, МГТУ, СПбГУТ, МИРЭА, ДВФУ, НГУ.
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 14
|Google LLC 11775 1
|SAP SE 5277 1
|Dell EMC 5027 1
|Cisco Systems 5114 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
|IBM - International Business Machines Corp 9441 1
|Oracle Corporation 6688 1
|Citrix Systems 812 1
|Siemens AG - Siemens Group 2589 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
|LEGO 244 1
|Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
|Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
|Филиппов Максим 48 1
|Савельев Михаил 42 1
|Максимов Юрий 26 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Внедорожный Петр 20 1
|Гусева Татьяна 1 1
|Табаков Олег 2 1
|Игнатов Олег 1 1
|Горячкина Юлия 5 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Заколдаев Данил 3 1
|Данчина Юлия 6 1
|Серебрянников Дмитрий 7 1
|Шлейфер Дмитрий 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|IDC Security & Vulnerability Management 4 1
|Positive Technologies - Positive Research 10 1
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