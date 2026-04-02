Positive Technologies и SuperJob: спрос на ИБ-специалистов вырос на 26% на фоне оптимизации в ИТ

Positive Technologies и сервис для подбора персонала и поиска работы SuperJob провели исследование российского рынка труда в сфере ИБ в 2025 г. и I квартале 2026 г. По итогам 2025 г. количество вакансий по профессиям в области информационной безопасности выросло на 26%. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

При этом в ИТ-секторе и на рынке в целом наблюдается снижение числа предложений. Такая динамика говорит о востребованности технологий и экспертизы по ИБ в цифровой экономике, а также о реальной готовности компаний увеличивать инвестиции в это направление.

В 2025 г. на российском рынке труда в целом число вакансий сократилось на 13% по сравнению с 2024 г. Аналогичная отрицательная динамика наблюдается и в ИТ-секторе, где компании переходят от этапа активного масштабирования к оптимизации и повышению эффективности существующих процессов. На конец марта 2026 г. рынок труда в кибербезопасности показывает стабильную динамику, начатую в 2025 г.: количество вакансий выросло на 24% год к году, в то время как спрос на ИТ-специалистов упал на 18%.

Сокращение числа вакансий в ИТ говорит о том, что компании сместили фокус со сверхбыстрого роста на модернизацию текущих проектов, а также на развитие перспективных технологий на базе искусственного интеллекта. Для решения этих задач чаще всего выбирают более опытных кандидатов, что подтверждается снижением востребованности новичков. Спрос на специалистов перераспределяется и с точки зрения профиля: мы видим, что информационная безопасность становится одной из ключевых точек роста.

Аналитики связывают увеличение количества вакансий в сфере ИБ с несколькими долгосрочными факторами. Среди них: прогрессивная цифровизация экономики, рост числа и сложности кибератак, а также ужесточение регуляторных требований к защите данных. Эти процессы формируют устойчивую потребность в специалистах по кибербезопасности вне зависимости от краткосрочных колебаний рынка.

«Рост спроса на специалистов по информационной безопасности — это прямое отражение тенденций цифровой экономики. Россия входит в топ-3 стран, которые чаще всего повергаются атакам со стороны высокоорганизованных киберпреступных группировок и хактивистов. Злоумышленники применяют искусственный интеллект и нестандартные инструменты для создания фишинговых материалов, стремясь украсть конфиденциальную информацию, провести разведку, получить финансовую выгоду или нарушить бизнес-процессы. Это подстегивает бизнес активнее инвестировать в свою киберустойчивость, причем не только внедрять решения и продукты по ИБ, но и развивать профильные команды», — отметила Анастасия Федорова, руководитель образовательных программ Positive Education, Positive Technologies.

Структура вакансий в сфере ИБ за год практически не изменилась: по-прежнему больше всего предложений работодателей для специалистов с опытом работы 1-3 года (48%). А в это же время в ИT-сфере в целом работодатели сместили фокус найма на middle- и senior-специалистов.

Распределение вакансий в сфере ИБ в зависимости от требований к опыту работы в России

Чаще всего ИБ-специалисты востребованы в следующих отраслях: информационные технологии (больше всего вакансий на конец марта 2026 г.), финансах, государственных организациях, ритейле и B2B-услугах.

На фоне растущего спроса увеличиваются и зарплатные предложения для ИБ-экспертов. За 2025 г. в Москве медианные заработные платы за год выросли на 6–10%: руководитель отдела информационной безопасности — 350 тыс. руб. (+6% год к году), максимум 600 тыс. руб.; ИБ-специалист — 230 тыс. руб. (+10% год к году), максимум 400 тыс. руб.; консультант по кибербезопасности — 220 тыс. руб. (+10% год к году), максимум 400 тыс. руб.; пентестер — 220 тыс. руб. (+10% год к году), максимум 400 тыс. руб.