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Более 90 молодых специалистов по ИБ и ИТ из 25 стран приехали в Россию обучаться кибербезу

В Москве при поддержке Минцифры России и компании CyberEd (проект фонда развития кибербезопасности «Сайберус»), стартовал Positive Hack Camp — глобальная образовательная инициатива Positive Technologies и Positive Education для начинающих специалистов по кибербезопасности. В течение двух недель ведущие эксперты поделятся опытом с молодыми исследователями со всего мира. Программа, которая продлится до 10 августа 2025 г., включает интенсивные практические занятия, разбор реальных кейсов и международный обмен опытом. Главная цель мероприятия — помочь разным странам в развитии кадров и компетенций в сфере информационной безопасности, чтобы обеспечить их киберсуверенитет и устойчивое цифровое будущее. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

На церемонии открытия Positive Hack Camp присутствовали главы дипломатических миссий иностранных государств в Москве — посол Индии Винай Кумар, посол Индонезии Жозе Тавареш, посол Ирана Казем Джалали и временный поверенный в делах Ганы Герберт Адди-Неттей.

По итогам отборочного тура участниками программы стали более 90 начинающих специалистов с достаточным уровнем знаний в сфере информационных технологий более чем из 25 стран — из Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Ирана, других стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, стран Африки, Латинской Америки. В 2025 г. заявки на участие направили 765 человек — в два с лишним раза больше, чем в 2024 г. Главные критерии отбора участников: базовые навыки в ИТ, высокая мотивация и разговорный английский язык.

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Двухнедельная программа Positive Hack Camp включает образовательную и культурную части. Первая объединяет практические занятия по темам, охватывающим широкий спектр вопросов ИБ — от сканирования сетевых узлов и социальной инженерии до взлома веб-приложений и профессиональной этики. Помимо этого, участники посетят знаковые культурные места Москвы, познакомятся с историей и традициями России.

«Сегодня зарубежные страны заинтересованы в импорте не только российских решений в области кибербезопасности, но и наших навыков. Специалисты Positive Technologies накопили большой объем уникальной экспертизы и готовы делиться опытом с коллегами по всему миру. Для этого мы и проводим Positive Hack Camp — развиваем комьюнити экспертов по кибербезопасности. За две недели, разбирая практические кейсы, молодые специалисты больше узнают о современных подходах к анализу защищенности и научатся применять эти знания для укрепления цифровой безопасности своих государств», — сказал Дмитрий Серебрянников, директор Positive Technologies по анализу защищенности.

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