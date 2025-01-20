CyberEd Сайберэд Центр образовательных компетенций по кибербезопасности
CyberED — образовательная платформа для подготовки специалистов в сфере кибербезопасности.
CyberEd и организации, системы, технологии, персоны:
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
|Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 1
|МТС RED Future Crew - CICADA8 8 1
|FreePik 980 1
|Богомолов Егор 3 3
|Ганиев Омар 2 1
|Касперский Евгений 323 1
|Загуменнов Павел 4 1
|Гришин Алексей 26 1
|Бортников Александр 24 1
|Серебрянников Дмитрий 7 1
|Панина Ирина 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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